9 könyvújdonság pszichológia és életmód témában, ha elsajátítanál valami újat idén ősszel

Ősszel érdemes belevágni egy új olvasmányba, ami friss szemléletet és inspirációt adhat a mindennapokhoz. Összegyűjtöttünk 9 pszichológiai és életmód témájú könyvújdonságot, amelyek segítenek jobban megérteni önmagad, fejleszteni szokásaid, és motivációt adnak a szürke hétköznapokon.

A születési horoszkóp bolygói, házai és fényszögkapcsolatai térképet kínálnak önmagunkhoz. Szimbólumai körvonalazzák személyiségünket és temperamentumunkat, motivációinkat és vágyainkat, hajlamainkat és adottságainkat. Ez a logikusan felépített, átfogó ismereteket nyújtó könyv arra tanít, hogyan értelmezzük a születési horoszkópot és annak kulcsfontosságú alapelveit. Praktikus útmutatást nyújt az önmegértéshez és az emberi kapcsolataink megértéséhez. Segít döntéseink megalapozásában, legyen szó munkahelyváltásról, párkapcsolati döntésekről vagy akár családalapításról. Az asztrológia által nyert önismeret egyfajta titkos fegyver lehet számunkra. Segíthet abban, hogy jobban megértsük önmagunkat és másokat, és ezáltal hatékonyabban érjük el céljainkat az életben. Azáltal, hogy hitelesen élünk az asztrológia által mutatott útmutatások szerint, megtalálhatjuk a boldogságra vezető, számunkra legmegfelelőbb utat. (HVG Könyvek)

„Fejben dől el” ‒ hallani gyakran sportkörökben. Valóban fontos, hogy a sportoló tudatos kontroll alatt tartsa önmagát és teljesítményét, a siker ugyanakkor nem kizárólag az egyénen múlik. Az egyetemi oktató és sportolókkal, élsportolókkal dolgozó szakember szerzők szerint a sportteljesítményekkel kapcsolatban számos más féligazság, mítosz is él a köztudatban. Átfogó kötetükben bemutatják a kiemelkedő teljesítményhez szükséges tényezőket, köztük azokat, amelyekre maguknak a sportolóknak nincs befolyásuk. Megismerhetjük a legfőbb lélektani tényezőket, mint az önbizalom, a koncentráció vagy a motiváció, az egyéni és a csapatsportok, az élsport és az utánpótlás-nevelés jellegzetességeit, az egyéni, a közösségi és a vezetői szempontokat, emellett tabutémákról is szó esik. Sportolóként és sportszakemberként a sportpszichológia alapvetései és a friss tudományos eredmények mellett szemléletes példákkal, hasznos eszközökkel, gyakorlatokkal, illetve kérdőívekkel fejleszthetjük magunkat. (HVG Könyvek)

David Goggins elképesztő sikerű Nincs hatalmad felettem című memoárja óta tudjuk, mennyi kihasználatlan képesség szunnyad bennünk. Most pedig részletekbe menő útmutatót kapunk az elménkben rejlő lehetőségek megismeréséhez. Bevezet minket a „mentális laborjába”, és bemutatja, milyen stratégiák segítségével ismerte fel, hogy amit ő végső határnak gondolt, az valójában csak a kezdet, és így képes rendszeresen túlszárnyalni önmagát. Személyes történetei segítenek, hogy feneketlen mélységekből is fel tudjunk emelkedni, és új, egykor elérhetetlennek tűnő távlatokat célozzunk meg. Ha úgy érezzük, hogy nem a saját utunkat járjuk, vagy a lehetőségeink tökéletes kiaknázására törekszünk, netán lelkierőnk végső tartalékait szeretnénk mozgósítani, hogy elérjük a lehetetlent – semmi másra nincs szükségünk, csak erre az egy könyvre. (HVG Könyvek)

Ha szeretnénk, hogy kedvencünk boldog és elégedett macska legyen, és minden jó forrásaként tekintsen ránk, akkor ez a könyv nekünk szól. Ez a könyv számos praktikus tanácsot és tippet kínál, amelyek segítségével erősíthetjük a köztünk lévő köteléket, és úgy kapcsolódhatunk a cicánkhoz, ahogyan a leginkább szeretné. Milyen az ideális kaparófa, és hová helyezzük a lakásban? A könyv részletesen bemutatja, hogyan válasszuk ki a megfelelő kaparófát, és hová helyezzük, hogy a macskánk szívesen használja. Hogyan építsük be a mindennapjainkba a játékokat a cicánk bioritmusához igazodva? A könyv tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan alakítsuk ki a napi játékidőt, hogy az megfeleljen a macskánk természetes ritmusának és igényeinek. Miként szoktassuk össze az új macskánkat a már meglévővel, hogy konfliktusmentes viszonyuk legyen? A könyv praktikus útmutatást nyújt arra, hogyan vezessük be az új macskát a háztartásba, és hogyan biztosítsuk, hogy a már meglévő macskánk elfogadja az új jövevényt. (HVG Könyvek)

Kamaszt nevelő szülőként gyakran hatalmas változásokkal és komoly dilemmákkal szembesülünk. Fejtörést okozhatnak például a képernyőhasználattal, az alkoholfogyasztással, a szexualitással vagy éppen az önállósodással kapcsolatos kérdések. Ráadásul a közvélekedés szerint ebben az életkorban már nem lehet hatni a gyerekekre. Iben Dissing Sandahl könyvéből megtudhatjuk, miért olyan fontos, hogy elérhető közelségben maradjunk a kamaszok számára. Pszichoterapeutaként és édesanyaként szerzett tapasztalataira és a dán nevelési gyakorlatra alapozva megmutatja, hogyan érdemes kezelnünk a kamaszkori nehézségeket, és hogyan támogathatjuk a fiatalokat ebben a kihívásokkal teli időszakban. Rávilágít, hogy bizalmunkkal, elfogadásunkkal és hitelességünkkel továbbra is biztonságot és iránymutatást nyújtunk nekik, segítve őket, hogy önismeretre és magabiztosságra tegyenek szert, és kiegyensúlyozott, autonóm személyiséggé fejlődjenek. (HVG Könyvek)

Nőként az anyánkkal való azonosulás és kötődés kulcsfontosságú abban, hogy nőiességünket, a családban és a munkánkban vállalt szerepeinket kialakítsuk. A jó anyának nem kell tökéletesnek lennie, ám ha azt erősíti a lányában, hogy higgyen saját értékességében, akkor érezhető, valódi szeretetet ad. De mi történik akkor, ha az anyánk nárcisztikus, irányításmániás, elhanyagoló, bántalmazó volt, vagy túlzottan ránk telepedett, esetleg felcserélődtek köztünk a szerepek, és ő számított „anyai” gondoskodásra tőlünk? Susan Forward, a népszerű pszichoterapeuta szerint az ilyen káros anya-lánya kapcsolatban olyan sebeket szerzünk, amelyek hatására ösztönösen önmagunkat hibáztatjuk és értékeljük le. Esetleírásai és támogató módszerei segítségével felismerhetjük és feldolgozhatjuk kötődési traumáinkat, megerősíthetjük önmagunkat, meghúzhatjuk a határainkat és elkerülhetjük, hogy saját gyermekünknek is átadjuk ezt a mérgező örökséget. A lelki egyensúlyunk érdekében pedig átformálhatjuk, vagy ha szükséges, akár le is zárhatjuk az anyánkkal való kapcsolatunkat. (HVG Könyvek)

2022 novemberében korszakalkotó változás történt a világban – elérhetővé vált az első általános célú mesterséges intelligencia, amely az emberhez megtévesztésig hasonlóan kommunikál, és kreatív, innovatív feladatokat is képes elvégezni. Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára azonnal megértette, hogy mi a ChatGPT jelentősége: több millió évnyi egyeduralom után az ember kifejlesztett egyfajta társintelligenciát, amely kiegészítheti, vagy akár helyettesítheti az emberi gondolkodást. Az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja, hogyan változtathatják meg a világunkat ezek az újfajta gondolkodáshoz használható eszközök. Átfogó és optimista könyvében aktuális példákon keresztül mutatja be az üzleti életet és az oktatást alapjaiban átalakító hatásukat. Arra buzdít, hogy munkatársként, társtanárként és coachként tekintsünk a mesterséges intelligenciára, és meggyőző érvekkel támasztja alá, miért elengedhetetlen a gépekkel való együttműködés képességének elsajátítása. Szemléletmódját követve átláthatjuk az MI-ben rejlő aktuális lehetőségeket, hogy adottságait egy jobb emberi jövő megteremtésére használjuk fel. (HVG Könyvek)

A 77 győztes eszköz kártyacsomag Kenyeres András Győztes gondolkodás című könyvéhez kapcsolódó eszközgyűjtemény, de anélkül is jól használható. A rövid, könnyen érthető gyakorlatokat tartalmazó kártyák segítségével eredményesebb, könnyebb a felkészülés, az önfejlesztés, valamint a nehézségek és a bizonytalanságok leküzdése. Gyakorlat + elmélet – Tedd kosárba a 77 győztes eszköz kártyacsomagot, és most mellé megkapod a Győztes gondolkodás című könyv első kiadását is. A csomagot amatőr és profi sportolóknak, edzőknek, sport-mentáltrénereknek, pszichológusoknak, coachoknak és szülőknek is ajánljuk. (HVG Könyvek)

Amikor Lydia részmunkaidőben elvállalja a helyi idősek klubjának a vezetését, visszafogott teázással és szelíd kártyázással teli délutánokra számít. A klub tagjai azonban egyáltalán nem az előre elképzelt, halk szavú szépkorúak: ott van köztük Art, a kleptomániás, bukott színész; a sötét múltja elől rejtőzködő Daphne; és Ruby, a Banksy nyomdokaiba lépő kötögető is, aki fonallal áll bosszút minden igazságtalanságért. Amikor az idősek klubjának is otthont adó közösségi központ épülete veszélybe kerül, az elszánt idősek összefognak a szomszédos óvoda apró látogatóival és egy igencsak fiatal apukával a ház megmentéséért. A nem mindennapi akciócsoport szokatlan módszerei akár be is válhatnak, ha előbb utol nem éri őket az igazságszolgáltatás… (General Press Kiadó)

A főzés szerelmeseinek az alábbi újonnan megjelent receptkönyveket ajánljuk:

(Borítókép: Shutterstock)