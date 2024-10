8 nagyszerű receptkönyv az elmúlt évekből, telis-tele nem mindennapi receptekkel

Sütés-főzés szerelmesei figyelem! Összegyűjtöttük nektek az elmúlt évek izgalmas receptkönyveit, néhány újdonsággal együtt, amit akár már most előrendelhettek. Kellemes alkotást a konyhában!

Pálcát (esetleg fakanalat) a kézbe, mert mágikus konyhai kalandra indulunk! Sőt nem is egy, hanem számos kalandra. Ez a különleges szakácskönyv ugyanis, olyan izgalmas, könnyen elkészíthető és varázslatosan finom recepteket tartalmaz, mint a párszaszájúak sajtos sütije, a fúriafűzleves, Hagrid hatalmas húsos raguja, a Szükség Szobája mentolos mámor vagy a kákalagkoktél. Mi ez, ha nem egy ínycsiklandóan csodás roxforti lakoma? A gyönyörű fotókkal teli kötet vegetáriánus, vegán és gluténmentes fogásokat is tartalmaz, valamint rengeteg konyhai tippet és tanácsot a fiatal, feltörekvő szakácsoknak. (Animus Kiadó)

A spanyol konyha változatossága és gazdagsága számos ízletes tapasfogást kínál, amelyek világszerte méltán népszerűek. Képzeljük el a vörösborban pácolt chorizót, az ízletes empanadát, a ropogósra sült sajtos padlizsánt vagy a frissítő gazpachót. Ne feledkezzünk meg a tortilláról sem, amely számtalan töltelékkel variálható, és mindig újabb meglepetéseket tartogat. Még a legegyszerűbb marinált olívabogyó is elkápráztatja az ízlelőbimbókat, ha a legjobb minőségű alapanyagokból készül. A tapasok eredetileg apró falatok voltak, amelyeket egy pohár ital mellé szolgáltak fel, ám mára a spanyol konyha ezen kincsei a világ számos pontján önálló fogásként is megállják a helyüket. Ha többfélét kínálunk belőlük egyszerre, kiváló főételt alkothatunk, amely bármilyen összejövetelt különlegessé varázsol. A több mint 60 receptet tartalmazó gyűjtemény segít abban, hogy új ötletekkel gazdagodva varázsoljunk feledhetetlen étkezéseket a családdal és barátokkal töltött idő alatt, miközben felfedezzük a spanyol konyha változatos ízvilágát. Buen provecho! (HVG Könyvek)

Dobostorta, mákos guba, zserbó, hókifli és isler – mindenki ismeri és szereti őket, és óhatatlanul emlékeket idéznek fel. A nagymama utánozhatatlan, pihe-puha mézes krémese; a kókuszkocka, amelyet kisgyerekként is boldogan mártogattunk a csokiba, majd meghempergettünk a kókuszreszelékben; a családi ünnepek elmaradhatatlan Eszterházy-tortája… A szerző 30 jól ismert, klasszikus receptet alakít át a mai ízlésnek megfelelően, nagyrészt a francia cukrászatra épülő technikákkal, többféle izgalmas textúrával, légiesebb állaggal, a megszokottnál kevesebb cukorral, de annál több természetes alapanyaggal. Az egyszerű pohárdesszertektől kezdve az aprósütemények és komplex torták alapreceptjei mellett izgalmas ízbeli variációs lehetőségeket is találunk. (HVG Könyvek)

A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Lehet egyszerű, de ízletes paradicsomos-bazsalikomos, krémes parmezános-vajas, vagy épp különleges céklás vagy erdei gombás. A húsos változatok kedvelői csirkés vagy garnélás rizottóval is próbálkozhatnak, míg a különlegesebb ízekre vágyók vörösborban vagy tintahaltintával főzött rizottót is készíthetnek. A sáfránnyal aranyszínűvé varázsolt változat pedig igazi ínyencség. Ez az étel nemcsak gazdag és krémes köretként, hanem laktató egytálételként is kiválóan megállja a helyét. Sőt, a megmaradt rizottóból is remek ételek készíthetők, és ha szeretnénk, néhány különleges rizses desszertet is kipróbálhatunk. A rizottóban rejlő végtelen lehetőségek és gazdag ízvilág garantáltan mindenki számára élvezetes gasztronómiai élményt nyújtanak. Buon appetito! (HVG Könyvek)

Napjainkban egyre több információ áll rendelkezésünkre arról, hogy a mindennapi étkezésünk és életmódunk mekkora hatással van az egészségünkre, ráadásul egyre többeket érint a különböző alapanyagoktól, élelmiszer-összetevőktől mentes étrend. A teljes értékű táplálkozás érdekében azonban nem mindegy, hogy az ételek egyes összetevőit hogyan, mivel helyettesítjük. Ez a különleges gyűjtemény 70 olyan receptet ismertet meg az Olvasóval, amely valamennyi étel esetében cukor-, glutén-, tejtermék, és tojásmentes, a 160 gramm szénhidrátos diétába illeszthető, és vegán is egyben. A Mindenmentes természetesen nem egyenlő az ízek, a zamatok, az egészséges összetevők hiányával. Ellenkezőleg, a sok mentes címke között az ételek tartalmasságán van a hangsúly, teljes értékű, tápláló alapanyagok ajánlásával. Szerzője a korábbi egészségtelen életmódot felszámolva maga is végigment ezen az úton, és ma már egy sokkal teljesebb, minőségibb életet él. A személyes példán alapuló könyve mindazoknak szól, akik végre örömmel, kockázatok nélkül szeretnének alkotni a konyhában, és akik szeretnének egészségesen, táplálékérzékenység okozta problémák nélkül, aktív életet élni. (BOOOK Kiadó)

Üdvözöllek Mary konyhájában, ahol az elkészült ételek nemcsak a testet, hanem a lelket is táplálják. Ahogy az évszakok, úgy változnak a fogások is. Egy napérlelte eperrel díszített nyári desszerttől a kiadós téli ragukig az Évszakról évszakra tápláló ételek egész sorát mutatja meg egy esztendőre elosztva. (BOOOK Kiadó)

Várható megjelenés: 2024. október 31.

Rubin Eszter író és gasztronómus új kötete, amely a speciális táplálkozással foglalkozó szakácskönyveinek sorában a hatodik, kifejezetten és kizárólag a desszertekre koncentrál. Cukor-, tej- és gluténmentes, buja desszertekkel: édességekkel, süteményekkel, tortákkal, szeletekkel, pitékkel, falatokkal, kekszekkel, krémekkel, tekercsekkel, palacsintákkal és egyebekkel teli könyvet tart tehát kezében a kedves Olvasó. A receptúrák kialakításánál a legkevésbé sem a helyettesítésen van a fő hangsúly, hanem a minőségi alapanyagok felhasználásával készült, teljes értékű, igazán csábító, csodás, isteni finom, valódi desszerteken. Külön fejezetben találhatók a nyersvegán receptek, amelyek mindezek mellett még tojásmentesek is, és igazán egyszerűen elkészíthetők. A könyv hasznos segítség azoknak, akik diabétesszel, inzulinrezisztenciával vagy összetett táplálékallergiával/-intoleranciával élnek, a pajzsmirigybetegséggel, felszívódási zavarokkal vagy emésztési problémákkal küzdőknek, valamint mindazoknak, akik szeretnének egészségesen étkezni, elkerülve az egészségre ártalmas anyagokat. Semmi okunk nincs rá, hogy lemondjunk az igazán finom édességekről, hiszen a mentes táplálkozás nem korlátozás, hanem valójában szabadság, megszabadulás a rossz gyakorlatoktól. (Jaffa Kiadó)

Várható megjelenés: 2024. november 5.

Zserbó, linzerkarika, piskótatekercs, hókifli… Ezeket a házi süteményeket már megmutattam az Édes emlékek anyukámtól című könyvemben. Remélem, már mindenki fejből tudja azokat a recepteket! Most tovább nosztalgiázunk! Folytatjuk a kalandozást e témakörben: 40 klasszikus vidéki sütit lehet (újra) megsütni, megkóstolni és megszeretni! A kötetben szereplő finomságok nagy részét keresztanyukámtól, nagynénémtől és a kunhegyesi háziasszonyoktól gyűjtöttem, de az ország legkülönbözőbb pontjairól találhatunk benne recepteket. A színpompás képekkel illusztrált leírások rövidek és tömörek, így számodra is sikerélményt kínálnak, még akkor is, ha esetleg nincs nagy rutinod a sütésben. És hogy most miket kóstolhatunk?!?! Íme egy kis ízelítő: diós kosárka, bagolyszem, túrós lepény, méteres kalács, hartyáni krémes. Ezt a gyűjteményt lapozgatva felelevenednek a 80-as és a 90-es évek legnagyobb sütislágerei! Ráadásul majd’ egy évre elegendő vasárnapi édességrecepttel gazdagodsz. (BOOOK Kiadó)

Várható megjelenés: 2024. november 5.

Néhány letehetetlen könyves újdonság őszi estékre:

(Nyitókép: Shutterstock)