10 inspiráló önismereti előadás és pszichológiai kerekasztal-beszélgetés Budapesten hűvös estékre

Összegyűjtöttünk nektek tíz olyan budapesti előadást és kerekasztal-beszélgetést a következő hetekből, ahol megismerhetitek, építhetitek magatokat a borongós napokon.

Hadikpszichó – Tökéletesség // Szatyor Bár és Galéria (2023. november 11.)

Mit gondolunk a tökéletességről? Milyen igényeknek kell megfelelnünk? Mennyire valós vagy irreális elvárások ezek? Hogyan erősíti fel ezt az online tér? Bár rengeteget találkozunk az énkép, önbecsülés fogalmakkal, sok esetben tisztázatlan a pontos jelentésük. A közösségi médiumok önértékelésre gyakorolt hatásairól is egyre több információ áll rendelkezésünkre, ugyanakkor a tökéletesség ránk zúduló elvárásaitól még mindig nagyon nehéz szabadulni. Vajon miért és mi lehet a megoldás? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Dr. Bene Katica orvos, tanácsadó, Füzes Nóra szexuálpszichológus és Ott Anna a Hadik művészeti vezetője ismeretterjesztő, tudományos, pszichológiai, szépirodalmi kötetek segítségével.

Hallgassak a szívemre? – kerekasztal-beszélgetés // MOMkult (2023. november 15.)

A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatot szervezett, melynek során egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A novemberi rendezvény témája a párbeszéd a szívünk mélyével. Vajon a saját életemet élem vagy mások hatását követem? Hol vagyok leginkább azonos önmagammal? Hogyan hallhatom meg a saját hangomat? Milyen hang jön a szívem legmélyéről? Ezekre a kérdésekre is válaszolnak a beszélgetés résztvevői: Lénárt Ágota sportpszichológus, Lukács János jezsuita szerzetes és Miklósa Erika operaénekesnő.

Igaz-hamis – színház és pszichológia | Képmás-est // MOMkult (2023. november 16.)

Létezik-e kegyetlen igazság és kegyes hazugság? Mindig találkozik-e az erkölcs és az empátia? Hogyan neveljünk igazmondó gyereket és mit tegyünk a sumákoló felnőttekkel? Hazugság-e az elhallgatás? Milyen kapcsolatba férhet bele? Színházi improvizációkat láthattok a Nézőművészeti Kft. vendégművészeivel a fenti témában, a jelenetek között pedig Szám Kati, a Képmás magazin főszerkesztője beszélget Domján Mihály tanácsadó szakpszichológussal.

Örökölt bors // MU Színház (2023. november 19.)

Mit jelent számunkra az evés? Hol van ma a rituális jelentése a közös étkezésnek? Mit adnak nekünk az örökölt családi ízek, receptek – vagy éppen azoknak a hiánya? Vizsgálható-e egy ember hagyatéka csupán az ízeken keresztül – vagy éppen ízekre szedve? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a válaszokat civil résztvevők segítségével, akik vállalták, hogy megosszák veletek családi ételeiket, történeteiket, sorsukat, hogy a lisztes vájling aljára nézzenek a válaszokért kutatva. Tapasztalataikat és történeteiket előadásban foglalják most össze, melyben kísérletet tesznek rá, hogy ne csak szavakkal de ízekkel is meséljenek. Ők főznek és mesélnek, magukról, a családjukról. Arról, hogy mit visznek magukkal és mit próbálnak letenni. Begyúrják a tésztába, kifőzik a sós vízben, a hűtő utolsó polcára száműzik. Vendégül látnak egy este mindenkit, aki leül közéjük.

Fread Café: Negatív mítoszok nyomában // Magvető Café (2023. november 24.)

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület által szervezett előadásban olyan hétköznapi mítoszokról lesz szó, melyek ártalmas, negatív hatással bírnak, mint például a családi átkok, jóslatok (Mazzacane), vagy a társadalmi előítéletek és konteók. Azt gondolhatnánk, ez a gondolkodásmód csak bizonyos emberek sajátja, ám valójában mindannyian gyártunk ilyesfajta hiedelmeket, sőt transzgenerációsan nemzedékről-nemzedékre tovább is örökíthetjük ezeket. Amikor eláraszt bennünket az ismeretlentől való félelem vagy mélységes fenyegetettség, például a Covid, a háború, a gazdasági válság, vagy a klímaváltozás miatt, nem tudunk különbséget tenni, mi igaz, mi hamis – vagy épp hazugság.

ANALÍZIS #2. FÜGGŐSÉG // K11 Művészeti és Kulturális Központ (2023. november 24.)

Az Analízis irodalmi-pszichológiai sorozat második központi témája a függőség lesz. A függőség egyik definíciója, hogy egy krónikus betegség, amely az agy jutalmazási, motivációs és emlékező funkcióira hat. Aki függő, mindent alárendel vágyának, és ez határozza meg életét és döntéseit. De valójában ez egy betegség vagy inkább egy rossz szokás? S min múlik, hogy észrevesszük-e máson, vagy önmagunkon a függőséget? Drog, ital, kapcsolat, játék, fékezhetetlen szenvedély. Nekünk vajon vannak viselkedési függőségeink? Hogy áll a függőség a lázadással? S kik voltak az irodalom nagy függői? Az esten fókuszban lesz Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Charles Bukowski, Ken Kesey, Stephen King, Baudelaire, de megidézzük Esterházy Péter Függő című írását is.

Almási Kitti Havervagy estje a Bizalomról! // Akvárium Klub (2023. december 3.)

Mit is jelent a bizalom? Hogyan alakul ki – és hogyan érdemes kialakulnia? Lehet-e bizalom nélkül élni és mire számíthat, aki nagyon könnyen adja a bizalmát? Jól belegondolva, az az élet, ahol nem tudunk megbízni senkiben, borzalmasan magányos életet feltételez, ha viszont könnyen adjuk oda a bizalmunkat, könnyen sérülhetünk, ha nem azt kaptuk, amire számítottunk. Szó lesz a kommunikációról is, arról, hogy a kapcsolatainkban hogyan tudunk úgy kommunikálni, hogy kialakuljon egy kölcsönös bizalom egymás iránt. Rengeteg kérdést felvető, nagyon izgalmas téma, amihez ti is csatlakozhattok – szóban és írásban egyaránt -, ahogy ez állandó része a Havervagyos estéknek.

Vers és Lélek Lélektöltő Irodalomterápiás foglalkozás // FSZEK Ugocsa utcai könyvtára (2023. december 8.)

Folytatódik s FSZEK Ugocsa utcai könyvtárának tavalyi sorozata, a Vers és Lélek Lélektöltő Irodalomterápiás foglalkozás. Az alkalmakat Ladányi Ágnes fejlesztő irodalomterapeuta vezeti.

Traumán innen és túl: A Poszttraumatikus növekedés // Lurdy Ház (2023. december 11.)

Az elmúlt néhány év egyik leggyakrabban használt pszichológiai vonatkozású szava: a trauma. De mi történik utána, a traumán túl? Egyáltalán mi minden számít annak és mit tudunk kezdeni a bennünket ért múltbéli sebzettséggel, hogy az ne mérgezze meg az életünket? Hogyan építhetjük be és használhatjuk fel előnyünkre azokat a mardosó hiányokat, amelyek valamiképp a múltban hátránynak számítottak? Vajon mennyire kőbevésett a fájdalom utáni hosszú szenvedés és van-e lehetőségünk arra, hogy a velünk megtörtént negatív történések inkább hozzáadjanak értékünkhöz és szemléletünkhöz? Ezt járja körbe új előadásában Baranyi Dorka, a Pszicholive pszichológusa.

GÁZLÁNG – Bepillantás egy mérgező kapcsolat mindennapjaiba // Aranytíz Kultúrház (2023. december 14.)

Minden olyan tökéletesen kezdődött. Hogy jutottunk mégis idáig? A Gázláng című modern előadásban egy érzelmi bántalmazó dinamikát követhetünk végig a kezdeti pillangós érzéstől a szívbe markoló konfliktusokig. Milyen árulkodó jeleket, szófordulatokat, viselkedést fedezhetünk fel? A pszichológia és a színház egyedi kombinációjában Szabó Kimmel Tamás színművész által megelevenednek a tipikus jelenetek, szóváltások, Csirmaz Luca pszichológus pedig szakmai magyarázatokkal egészíti ki a látottakat.

