9 kihagyhatatlan pszichológiai és önfejlesztő könyv idén őszre

Ebben az időszakban legtöbbünk a lecsendesedést és befelé fordulást helyezi előtérbe, ezért a pszichológiai és önfejlesztő könyvek kerülnek a főszerepbe. Válogatásunkban bemutatjuk, melyeket érdemes elolvasni az elkövetkezendő hónapokban.

Mégis miért kellene megvenned egy újabb könyvet a cégvezetésről? Így is ott porosodik egy csomó kötet a polcodon, amelyek azt taglalják, hogy miként lehetne jó vagy még jobb vezető belőled. Nagy lelkesen hazavitted őket, aztán a tizedik oldalnál rájöttél, hogy egyik sem rólad szól, hogy hiába mondják meg a tutit, sose fogod megugrani az elváráshegyeket, amelyektől a szerzőik szerint „igazi” vezetővé válhatnál, és hogy már megint ugyanazokat a kamu bölcsességeket szajkózzák, amelyekről pontosan tudod, hogy a valóságban még az ellenkezőjük sem igaz. Ez a könyv viszont rólad és neked szól. Dr. Füredi Júlia szervezetpszichológus közel három évtizeden át dolgozott HR felsővezetőként multinacionális nagyvállalatoknál, majd saját vállalkozásba fogott: a szervezeti kultúra transzformációs képességét mérő mobil applikációt fejlesztett.

Érvényesülni senkinek sem könnyű, az introvertáltak számára különösen. Ők azok, akiknek úgy kellene felhívniuk magukra a figyelmet, hogy valójában a feltűnéskeltés nem része az eszköztáruknak, és a legalapvetőbb késztetéseikkel ellenkezik. A szerző, aki nemcsak oktatja, de kutatja is a személyes márkaépítést, maga is közülük való, így az introvertáltak első kézből kaphatnak fogódzókat a márkaépítéshez. A könyv alapvetése, hogy a személyes márkaépítés nem kizárólag az extravertáltak privilégiuma. Az itt leírt gyakorlati módszerek és tippek segítségével azok is eredményesen építhetik és fejleszthetik a személyes márkájukat, akiknek eddig gondot okozott önazonosan és magabiztosan megmutatni magukat és teljesítményüket a világnak. Ebben a téma elméleti hátterén és a tanácsokon kívül inspiráló példák is segítik az introvertáltakat. Dr. László Móni a személyes márkaépítés egyik első hazai kutatója, képviselője és népszerűsítője.

Ha gyermekként sokkal talpraesettebbnek kellett lenned, mint a kortársaidnak, mert a szüleid ezt várták el tőled… Ha már kora gyermekkorodban felnőttként kezeltek, és egész életedben áldozatokat hoztál másokért… Ha időd jelentős részét a megoldandó problémák és a feladatok töltik ki, mert önként magadra vállalod mások életének felelősségét… Ha mindenki más fontosabb számodra önmagadnál… Ha nem szívesen kérsz segítséget, mert azt gondolod, mindent meg tudsz oldani… Ha nem tudod elengedni a kontrollt, és a tökéletességre törekszel… Ha nem veszel tudomást arról, hogy kimerültél, és akkor is kitartasz, ha közben önmagadat zsigereled ki… Akkor ez a könyv neked szól.

„Bárhol is tarts a főzés terén – akár most kezded kulináris utazásaidat, akár magasan képzett séf vagy -, a kötet fogásai inspirálni fognak, ezek a receptek ugyanis az egyszerűséget éltetik. Gondolj bele: minimális hozzávaló, minimális mosogatás, viszont bámulatos ízek. Szóval dőlj hátra, lazíts, lapozgass és inspirálódj! Olyan nélkülözhetetlen könyvet akartam írni, amely jóval élvezetesebbé teszi az életedet – az EGY a mágikus szám.” (Részlet a kötet Előszavából.) Kedvenc szakácsunk, Jamie Oliver ebben a könyvében, amely magyarul a 19. a sorban, azt ígéri tehát, hogy csak egy serpenyőre van szükséged, gyors és egyszerű receptekből dolgozhatsz, amelyek eredményeként finom fogásokat alkothatsz. És keveset kell mosogatnod!

Folyamatosan éget egy belső láz, hogy mindent még jobban, tökéletesebben kellene csinálni, és szenvedsz, amikor nem sikerül? Eleged van a sok hiábavaló jótanácsból, hogy „Fogd vissza magad!”, „Találd meg az egyensúlyt!”, mert egyszerűen képtelen vagy elengedni a kontrollt? Sokunknak ismerősek lehetnek ezek a gondolatok, amelyekkel perfekcionistaként naponta meg kell küzdenünk. A perfekcionizmus negatív felhangot kapott, és mi magunk is úgy érezzük, hogy valahogy ki kellene gyógyulnunk belőle. Katherine Morgan Schafler pszichoterapeuta azonban egy egészen új megvilágításba helyezi a jelenséget, amikor több évtizedes tapasztalata nyomán azt állítja, hogy a perfekcionizmus nem teher, hanem olyan erő, adomány, amelyet a megfelelő hozzáállással a javunkra fordíthatunk.

A hormonterápia valóban mellrákot okoz? A hőhullámok tényleg évekig is jelentkezhetnek? Mi az a perimenopauza? Itt az ideje, hogy őszintén beszéljünk a változókorról! A menopauza természetes folyamat, amely egy bizonyos kor után minden nő életében bekövetkezik, és erőteljes kihatással lehet az élet minden területére, az egészségtől a párkapcsolaton keresztül a munkavégzésig. Mégis nehéz róla beszélni. A könyv szerzője, Iványi Orsolya kommunikációs tanácsadó, közösségépítő, Magyarország első menopauzaaktivistája, az Éljenek a 40 feletti nők! mozgalom alapítója. Missziója, hogy segítse a változókorban lévő nőket, célja, hogy a menopauza új megítélést kapjon, ahogyan a 40 feletti nők korosztálya is.

Szigeti Ildikó pszichológus nem ítélkezni akar, hanem megérteni, és segíteni a klienseknek saját döntéseik meghozatalában. Könyvének különlegessége, hogy 4 ember története kapcsán a pszichológus önmagára és a terápiás helyzetre is reflektál. A tabudöntögető őszinteség és a kétféle nézőpont felszabadító hatású: kiderül, terápiába járni nem ciki, bármilyen erős is a társadalom részéről a mentális megbélyegzés. Nem bolondok, extrém figurák járnak pszichológushoz, hanem teljesen átlagos emberek, akik úgy döntöttek, ideje megismerniük önmagukat, változtatni a helyzetükön. Az 4 különböző eset jól mutatja be azt, amivel mindannyian küzdünk: a folyamatos élethazugságokat.

Miért másznak be a macskák szűk helyekre? Miért alszanak olyan sokat? És legfőképpen: hogyan tehetjük jobbá az életüket? Dr. Yuki Hattori a legismertebb és legjobb macskaorvos Japánban. Ez a kedves illusztrációkkal teli, praktikus kézikönyv segít abban, hogy lefordíthassuk magunknak a macskánk érzéseit. Dr. Hattori diagramokon ábrázolta a különféle nyávogásokat, a különféle bajusz- és farokállásokat. Úgy tűnhet, a macskának könnyű gondját viselni, mégis sok apró részletre érdemes figyelni: hova tegyük a vizüket, milyen hőmérsékletben érzik jól magukat, hogyan ápoljuk a szőrüket. Ezáltal nagyban meghatározzuk az életminőségét. Odafigyeléssel és szeretettel elérhetjük, hogy egészségesebbé és elégedettebb legyen a macska – és ettől mi magunk is vidámabbak leszünk.

Ez a könyv inspirációul szolgál majd. Az itt olvasható idézetek és jótanácsok révén számba veheted, mi minden tölt el Téged örömmel, és segít abban, hogy az örömök révén értelmet adj a pillanatoknak. Ha arra figyelsz, ami boldoggá tesz, és hálával gondolsz ezekre a dolgokra, akkor egy Harvard Healthben megjelent tanulmány szerint többször fog el „pozitív érzés, jobban ki fogod élvezni a szép élményeket, javulni fog az egészségi állapotod, könnyebben nézel szembe a megpróbáltatásokkal, és erős emberi kapcsolatokat tudsz kialakítani.” Amivel találkozhatsz a könyv feldolgozása során: azonnal hasznosítható tanácsok és gyakorlatok, kreativitás, önkifejezés és belső jólét.

(Borítókép: Shutterstock)

Szemezgessetek a legújabb könyvek közül idén ősszel: