10 kihagyhatatlan könyves újdonság őszre, ami színt visz a mindennapokba

Eredj az eltemetett múlt nyomába!

A Habsburg Birodalomhoz tartozó Lemberget, Lvivet „Európa Jeruzsálemének” tartották, ahol lengyelek, zsidók, ukránok és németek éltek együtt. Neves művészek és tudósok olyan kultúrát teremtettek, amely a berlinivel és a bécsivel vetekedett. Aztán mint oly sok közép-európai város, a háborúk, a holokauszt és a kitelepítés miatt lakóinak java részét elvesztette – és velük együtt az emlékeit is. Lutz C. Kleveman felidézi a város eltemetett múltját. Amit feltár és amit eközben elmesél, az Európa napjainkig tartó történelme.

Egy újabb olasz könyvszenzáció

A regény főhőse egy érzékeny és kíváncsi fiatalember, aki mindig is megelégedett a természettudományos magyarázatokkal, most mégis megválaszolhatatlan kérdések özönével találja magát szemben. A házassága válságba került, és ahogy szétnéz maga körül, látja, hogy mindenki más is válságban van: tudóstársa, Novelli, aki túl idős és öntelt ahhoz, hogy eligazodjon a #metoo utáni világban; Karol, a pap, aki váratlanul szerelmes lesz; barátja, Giulio, aki éppen elveszíti a fiát. A regényben megidézett válság mégsem csupán egy házaspár vagy egy nemzedék, hanem az általunk ismert egész világ válsága, Tasmania pedig az a vágyott hely, ahol talán megmenekülhetünk.

Az érzékeny történetek szerelmeseinek

„Van egy bizonyos idő az életre, és van a halálra. A kettő között van idő emlékezni” – írja a százesztendős Violeta Del Valle unokájának, Camilónak. Az asszony, aki 1920-ban született, abban az évben, amikor a világszerte pusztító spanyolnátha-járvány elérte Dél-Amerika partjait is, 2020-ban, a koronavírus-járvány idején, a halálos ágyán számot vet életével. Unokájának írt visszaemlékezésében megelevenednek a huszadik század viharos eseményei: pandémia, gazdasági világválság, háború, politikai harcok és társadalmi küzdelmek, egy gyorsan változó világ legfontosabb pillanatai. Mindeközben a sorok között kibontakozik egy kivételes női sors, egy olyan asszonyé, aki az őt ért tragédiák és veszteségek dacára mindvégig próbált hű lenni önmagához és harcolni azokért, akiket mindennél jobban szeretett.

Ismerd meg közelebbről a legnagyobb zeneszerzőket!

Beethoven, Mozart, Debussy, Wagner… nevek, amelyek hallatán azonnal díszes koncerttermek, frakkban feszítő karmesterek, elegáns nézőközönség sejlik fel előttünk, és szinte érezzük a mindent körülölelő szent áhítatot. De kik voltak ezek az emberek a hétköznapokban? Mi történik, ha kivételesen nem a nagy és megközelíthetetlen alkotókat, hanem az esendő embereket próbáljuk meglátni bennük? A kötetben található tíz szerelmi történet olvasása közben a QR-kódok segítségével számos zenei illusztrációt is meghallgathatunk.

Ha rendhagyó receptkönyvet keresel

Minden ételnek, amely fontos szerepet tölt be az életünkben, van története. Az adja a különleges ízét, a pluszzamatot, amelyet egyedül mi fogunk kiérezni belőle. Ezért hát ez a könyv is ételek sora, amelyeknek mind van egy-egy története. Hogy mi áll az első, és mi a második helyen, a gasztroegyperces a fontosabb, vagy az örömfőzés? Azt döntse el mindenki maga. Ha elölről nézed: novelláskötet. Ha hátulról: recepteskönyv.

Női sorsokat felderítőknek

Körösi Laura háromgyermekes, boldog házasságban élő ötvenes nő. Az élete ugyan izgalmaktól mentes, de talán éppen ezért gondolja úgy, hogy ennél többet nem is kívánhatna magának. Laurának nincs más dolga, mint egyengetni a gyerekei útját, és segíteni férje munkáját. Nagy ritkán mégis rátör egy sosem élt élet utáni nosztalgikus vágy. Ilyenkor elmegy a nagyanyjához, és szétnéz a dédnagymama festményei között a padláson. Hosszú évek teltek el, mire Laura teljesítette egykori ígéretét, és a dédnagymama festményeiből kiállítást szervezett. Arra azonban nem számított, hogy minden egyes kép a saját múltjának egy darabja, minden egyes szín egy emléktöredék, a képekhez tartozó elbeszélések pedig lassan kibontakozni engednek egy évtizedekre hallgatásba burkolódzott történetet.

Ha tetszett a „Mielőtt megismertelek”

Vajon megváltozik az életed, ha valaki más cipőjébe bújsz? Nisha Cantor a mérhetetlenül gazdag emberek fényűző életét éli egészen addig, míg a férje rá nem un, és ki nem semmizi őt. Nishát azonban nem olyan fából faragták, mint aki könnyen feladja: mindent megtesz, hogy visszaküzdje magát korábbi, csillogó helyzetébe, ám ez korántsem bizonyul olyan egyszerűnek, hisz a cipője sincs meg, ami az imént még a lábán volt… Jojo Moyes, a Mielőtt megismertelek világhírű szerzőjének új regénye a véletlenek okozta sorsfordulatokról, a női szolidaritásról és az életünkbe a legjobb pillanatban beköszöntő második esélyről szól.

Egon Schiele csodálóinak

Bécs a huszadik század hajnalán fényűző, lüktető nagyváros, a művészetek és a forradalmi gondolatok fellegvára. Ebben a káprázatos, mégis ellentmondásokkal teli világban él négy nő, akik úgy döntenek, kezükbe veszik a sorsukat. Elszántan szembeszállnak a konvenciókkal, és mindent kockára tesznek egyetlen férfiért, Egon Schieléért, akinek különleges látásmódja felforgatja a korabeli művésztársadalmat. A művelt úrilányok, Adele és Edith Harms, Gertrude Schiele, a festő húga, valamint Vally Neuzil, a feltörekvő modell mind vágynak valamire: szerelemre, halhatatlanságra, egy szabadabb életre. De vajon megtalálják az öntörvényű művész mellett azt, amit keresnek? És ha igen, milyen árat kell fizetniük érte?

A fordulatos történetek rajongóinak

Putyin napjai meg vannak számlálva. De mire képes a hatalmához végsőkig ragaszkodó modern kori cár? És ki lesz az, aki megállítja? Frei Tamás új regénye napjaink legkomorabb világpolitikai eseményeit és annak elképzelt következményeit állítja a középpontba. A fordulatos, feszített ütemű akcióthrillerben számtalan valódi szereplő között visszatér a korábbi kötetekből már jól ismert André Calvi, akinek ezúttal minden eddiginél nagyobb kihívással kell szembenéznie.

Ha szeretsz magadon nevetni

Celeste Barber humorista 2015-ben kezdett olyan képeket, videókat publikálni a közösségi médiában, amelyeken a tökéletesnek tűnő, tökéletesre retusált hírességeket parodizálja, megmutatva, hogyan is nézne ki mindez a valóságban. A #challengeaccepted hashtaggel jelölt bejegyzések futótűzként terjedtek, és Celeste-nek mára több mint kilencmillió követője van Instagramon. Ez a könyv egyszerre önéletrajz, vicces olvasmány és életmód-tanácsadó könyv. Miközben rávilágít a nevetséges és túlzott szépségközpontúságra, arra tanít, hogy maradjunk meg a valóságnál, és koncentráljunk a lényegre: a szeretetre, a barátságra, a családra és a normális emberi kapcsolatokra.

