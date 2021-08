Íme a legjobb programok a héten a Balaton északi és déli partján

Ismét jelentkezünk heti ajánlónkkal, amelyben összegyűjtöttük nektek a legjobb programokat a Balaton északi és déli partjáról. Nektek nincs más dolgotok, mint választani, odamenni, és jól szórakozni!

Programok a Balaton északi partján

Elektromos kerékpártúra a Tihanyi-félsziget ismert és rejtett látnivalóival. A túra érinti a Belső-tavat, az Őrtorony-kilátót és elér az Apátsághoz és a Visszhanghoz is.

23 éve látogatható az ország első kortárs táncseregszemléje, amelyet Veszprémben rendeznek meg. A rangos esemény a kezdetek óta összművészeti találkozóként létezik, ahol a tánc szólítására megjelennek más kortárs művészeti ágak (zene-, fotó-, film- és fényművészet), és kiemelt szerephez jutnak a nemzetközi táncélet meghatározó együttesei. A fesztivál idén augusztus 31. és szeptember 5. között izgalmas kísérőrendezvénnyel valósul meg. A veszprémi kézilabda arénában sportnap keretében vonulnak fel a tánc, a cirkuszművészet és az akrobatikus sportszínház táncegyüttesei.

A Four Dogs Wahorn András vezetésével kísérletet tesz arra, hogy a különböző muzsikusok pillanatnyi benyomásait zenei nyelvre transzformálja, hangokon, hangszíneken keresztül kommunikálva egymással.

6 Szent György-hegyi bor és 6 kortárs vers. Kóstold össze őket a diófa alatt szeptember 3-án este! A hangulat laza lesz, fűben plédekkel, székekkel, szódával és borokkal.

Ezzel a bulival búcsúzik el a Be Massive Horizon a Badacsonytól erre a szezonra. Stílszerűen szüreti tánccal.

Az Orosz Ortodox Egyház Moszkvai Patriarchátusa Szinódusi Kórusának koncertje a Tihanyi Bencés Apátsági Templomban.

Magyarország legnagyobb vízi hajókiállítása idén 26. alkalommal, szeptember 3. és 5. között kerül megrendezésre a megszokott helyszínen, a Kenese Marina-Portban. A magyar hajósipar egyik legfontosabb eseménye évről évre egyre több vízen és vízparton kiállított hajóval készül a látogatók számára. Mindemellett teret kap a kiállításon vízi sporteszközök, kiegészítők, felszerelések, ruházatok bemutatása is, amely teljessé teszi az élményt mindenkinek, aki érdeklődik szinte bármely vízi sport iránt.

Izgalmas állandó programok és látnivalók a Balaton északi partján:

A Bakony szívében, a Cseszneki vár aljában vezetnek Magyarország első vasalt útjai. Jelentkezés a www.vasaltutak.hu oldalon, túra jelentkezés menüpontja alatt.

Balatongyörök lakói egykor szőlőtermesztésből éltek, így a szüreti felvonulás és a színes szüreti programok ezt a hagyományt őrzik. A szüreti program kísérő rendezvénye a halászléfőző-verseny.

A találkozó a kenyér szerelmeseit hozza össze, ahol megismerhetik egymást és kicserélhetik egymás között tapasztalataikat.

Szeptember 4-ének koraestéjéből a másnap hajnalába hajolva idén negyedszerre jelentkezik az északi part egyik legnépszerűbb boros programja, a Szent György-hegy hajnalig. Ezen a szombaton ismét megmozdul a hegy, a borászatok udvarairól zene szűrődik majd ki, és érdemes lesz minden egyes pillanatot megragadni, hogy felfedezzük, pontosan milyen csodákat is tartogat számunkra a Balaton legtitokzatosabb tanúhegye, egyetlen éjszakába sűrítve. Előttünk a Balatonnal, fejünk felett pedig a csillagokkal kortárs verses-boros est, akusztikus koncertek, balkáni rezesbanda, csendesebb chillteraszok, DJ-szettek, valamint a velük párban kínált páratlan borok és finomságok segítik majd a teljes kikapcsolódást.

Ha kipróbálnál egy új helyet a Balatonnál:

Gálavacsora, fényjáték és örökzöld dallamok a jótékonyság jegyében a keszthelyi Festetics-kastélyban.

Annak, aki a Balaton-felvidéken jár, vasárnaponként Káptalantóti hangulatos piacán érdemes kezdenie a napot. Ott, ahol az asztalokon helyi termelők ínycsiklandozó finomságai sorakoznak, és szinte bele lehet harapni a friss sajtos pogácsa, gőzölgő tejfölös kenyérlángos illatába. A kiváló házi szörpök, mézes-magos sütemények, túrós-lekváros batyuk, sajtok és megannyi csábító harapnivaló mellett mázas csuprok, antik csecsebecsék és termelői borok kívánkoznak a nézelődők kosarába. Vigyázat, a piac különleges hangulata menthetetlenül magába szippant!

Programok a Balaton déli partján

Tapasztald meg a test-lélek-szellem harmóniáját a Balaton patján. Előzd meg, javítsd a mozgásszervi, ideg-, hormon-, és emésztőrendszeri panaszokat, ints búcsút a fájó hátnak, deréknak, stressznek.

A #Sohavégetnemérős hat részből álló szkeccsfilm, szereplői tehetséges fiatal színészek. A Wellhello-zenekar dalszövegei által inspirált történetek témája a szerelem és a párkapcsolati botladozások – legyen szó a balatoni másnapokról, a félresikerült Tinder-randikról, a Tesco csemegepultjánál szövődő románcokról, a Facebookon kísértő volt- és jelenlegi szerelmekről, vagy éppen a fesztiválokon egymásba gabalyodó fiatalokról.

További látnivalók és kirándulóhelyek a Balaton déli partján:

Az Ünnepi Könyvhét keretében többek között Ott Anna is ellátogat a BRTK Könyvtárba, ahol Ecsedy-Baumann Brigittával beszélget olvasóvá válásáról, #olvass kampányáról, munkáiról és könyvszeretetéről.

Connected, Step It Up, Elevate My Mind… Stereo MC’s a BalatonParton, Balatonvilágoson, szeptember 3-án!

Szeptemberben Zamárdi a futóké lesz. Az egészséges életmód jegyében kezdők és újrakezdők, a család apraja-nagyja állhat rajthoz az első dm Balaton RUN versenyen.

A KOMP-koncertek kompjai négyszer futnak ki a balatoni naplementébe idén szeptemberben. A Balaton legszebb színpadán 2021-ben a Hiperkarma, a Bëlga, ByeAlex és Wellhello ad koncertet.

Idén új helyszínről jelentkezik a Dj az Öbölben. Irány Balatonvilágos, a Balaton egyik legszebb öble. A daytime party már déltől kezdődik. Délután különleges hajós bulival várnak majd benneteket.

Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész, szövegíró ezúttal egy szál gitárral.

Az ország első heavy metal bandája a Siófoki Szabadtéri Színpadon. Vendég: a Radar együttes.