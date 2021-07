Íme a legjobb programok a héten a Balaton északi és déli partján

Ezentúl heti ajánlóval is jelentkezünk, amelyben összegyűjtjük nektek a legjobb programokat a Balaton északi és déli partjáról. Nektek nincs más dolgotok, mint választani, odamenni, és jól szórakozni!

Programok a Balaton északi partján

2021. július 23. és augusztus 1. között a völgy ismét otthonául szolgál az idén 30. jubileumát ünneplő Művészetek Völgye Fesztiválnak. A Balaton-felvidék legnagyobb és legrégebbi összművészeti összejövetele 10 napon át 2000 különleges programmal örvendezteti meg a fesztiválközönséget, így nem lesz nehéz Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön egy egész évnyi élménnyel feltöltődni, amiben jazz, világzene, színházi és irodalmi estek, zöld programok, új völgyudvarok és az itt megélt önfeledt kikapcsolódás lesznek segítségünkre.

Az Aktív Magyarország idén is kitelepül a Művészetek Völgye udvarára, ahol számos kiváló programmal népszerűsítik a helyi kikapcsolódási formákat. Vezetett gyalogtúrákon lehetőségetek nyílik bebarangolni a nemzeti park tájait, e-bike-on tekerhettek a Balaton-felvidék lankáin, az edzettebbek pedig a völgyfutáson mérettethetik meg magukat. A standnál az elmétek pallérozásárára is akad alkalom, hiszen fondorlatos kvízekkel tesztelhetitek az országos helyismereteiteket is, ráadásul minden programon való részvételért ajándékban részesülhettek. A részletes információért szerezzétek be a programfüzetet vagy látogassatok el az aktivmagyarorszag.hu oldalra.

A július 31-i 196. Anna-bált övező eseménysorozat, az Anna Fesztivál kilencedjére is lehetőséget ad, hogy mindenki egy kicsit belekóstolhasson a tradicionális báli hangulatba. Programjából nem maradnak majd el a balatoni levegőt megtelítő könnyed, szabadtéri dallamok, de a hagyományos balatoni szívhalászat izgalmai sem.

A Balaton partjának strandjai, ligetei, parkjai, kertjei és fülledt nyárestéi újra varázslatos komolyzenei dallamokkal telnek meg. Idén hetedik alkalommal ismét maga köré gyűjti kiváló művésztársait Érdi Tamás zongoraművész a Klassz a pARTon Fesztivál keretében, hogy az állandó helyszínek, azaz Balatonalmádi, Balatonkenese, Tihany, Balatonfüred, Keszthely, Zamárdi és Siófok mellett kisebb településekre, úgymint Dörgicsére, Vászolyba, Gyenesdiásra és Balatonszárszóra is elvigyék a klasszikus zene szeretetét. A fesztivál Balatonalmádiból július 11-én az Anima Musicae Kamarazenekarral indul.

Részletes program: https://www.klasszaparton.hu/hu/programok/

Pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás egyvelegét gyúrták össze számodra. Badacsonyi családi pincészetek finomabbnál finomabb borait ismerheted meg, pazar látvány kíséretében. Három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, miközben borkorcsolyákat is felszolgálnak. Útközben szakvezető mesél a borvidék történelméről, a Badacsonyról, az itt élő emberekről.

A Balatonkenesei Tájházban augusztus 21-ig minden szerdán 10 órától egy-egy népi mesterséget ismerhetnek meg az érdeklődők. A 2 órás bemutató után kézműves játszóház várja az érdeklődőket.

Vonyarcvashegy pezsgő hangulattal várja a szomjas és még szomjasabb borbarátokat július 28. és augusztus 1. között, amikor is kellemes, nyári melegben felfrissülést hozó szomjoltók, ízletes falatok, kirakodóvásár és kicsiket, nagyokat foglalkoztató műsorok hoznak kikapcsolódást.

Csütörtök esténként 20 és 23 óra között a kellemes Balaton-parti levegőt lágy jazzdallamok fűszerezik meg Balatongyörök egyik leghangulatosabb kis terén. A Kossuth utcai templom alatt, elérhető közelségben a Balatonnal, szelíd fiestahangulat kíséri majd a júliusi-augusztusi estéket.

A nyári hónapokon átívelő habzsi-dőzsinek és a hétvégék alkalmával megrendezett borgasztronómiai fesztiválnak otthont adó Badacsony ismét pezsgő kulturális színtérré válik, ahol az izgalmas programokat könnyed olaszrizling, a könnyűzenei koncerteket pedig úri kéknyelű vált majd a vulkánok völgyének szívében. Ezen a héten csütörtöktől-szombatig a Dance Zenekar, a Cimbaliband, B-tone, Other Planet, Ricky and the Drunken Sailors és DJ Rádai váltják egymást a színpadon.

A badacsonyi koncerten egyedi módon mutatkozik be a zenekar: trióként. Pásztor Anna, Pásztor Sámuel és Bubnó Márk lép a színpadra ezen az estén.

Bor, jazz, Balaton – így lehetne három szóban összefoglalni, miről is szól igazán az idén július 29. és 31. között, a Balaton-felvidék romantikus lankáinak ölelésében megrendezésre kerülő Paloznaki Jazzpiknik. Három napon keresztül, a fűben ücsörögve, élőben hallgathatjuk a jazz, a funk és a blues nemzetközi és hazai sztárjainak jól ismert dallamait, amelyek méltó párjául mi sem szolgálhatna jobban, mint a balatoni borvidék kiváló borai és a fesztelen nyári piknikhangulat. A közönség felhőtlen szórakozásáért olyan zenészek felelnek majd, mint Rúzsa Magdi, az érzékien búgó baritonjáról híres Mario Biondi és a hollandok büszkesége, Candy Dulfer.

2004 óta a Balaton egyik legszebb településén, kerül megrendezésre a Tihanyi Szabadtéri Játékok. A Bujtor István által indított nagysikerű programsorozat a csodálatos Belső-tó fölött kápráztatja el a színházbarátokat, minden csütörtök, péntek és szombati napokon.

A klasszikus, Balatont átszelő kihívás idén is elrajtol a révfülöpi kikötő mellől. Az ikonikus sportesemény 2020 óta két távon indul, hogy a Révfülöpöt és Balatonboglárt összekötő teljes, 5,2 km-es távon és a balatonboglári rajt- és célhelyű 2,6 km-es féltávon indulók is méltóképp összemérhessék erejüket.

Ha már úszás a program, nézzétek meg, hol strandolhattok ingyenesen a Balaton partján:

Július 17-től négy szombaton át, este 8 órától a Zaporozsec, a Margaret Island, Dés László és a Bagossy Brothers Company pazar muzsikái csendülnek fel a felújított szigligeti várban, a naplementében tündöklő tanúhegyek és a magyar tenger látványának méltó zenei aláfestéseként.

2021.07.31.-én ismét Nyitott Pincék Éjszakája a csodálatos rezi szőlőhegyen, ahol is 4 borospince és egy sajt pince várja a vendégeket. Felvonultatják a legjobb termékeinket és minden pincénél kisebb műsorral teszik emlékezetessé ezt a késő délutánt.

Sok százéves történelem tárul fel előtted ezen a nyári délelőttön. Szigliget csak egy van, de a településen várrom kettő. A történelmi túra során megtudod mindkét vár históriáját, az itt élt emberek életét, Szigliget múltját, néprajzát és értékeit.

A dalok – ahogy Csík Jánostól megszokhattuk – precízen összeállított elegyei a különböző stílusoknak, szerethetően megidézve régi és új zenéket, újra gondolva azokat. Éppen ezért színes, újszerű és magával ragadó a zenekar muzsikája, szokatlan és mégis jólesően ismerős.

Annak, aki a Balaton-felvidéken jár, vasárnaponként Káptalantóti hangulatos piacán érdemes kezdenie a napot. Ott, ahol az asztalokon helyi termelők ínycsiklandozó finomságai sorakoznak, és szinte bele lehet harapni a friss sajtos pogácsa, gőzölgő tejfölös kenyérlángos illatába. A kiváló házi szörpök, mézes-magos sütemények, túrós-lekváros batyuk, sajtok és megannyi csábító harapnivaló mellett mázas csuprok, antik csecsebecsék és termelői borok kívánkoznak a nézelődők kosarába. Vigyázat, a piac különleges hangulata menthetetlenül magába szippant!

Balatoni programok a déli parton

Hét hektárnyi, pazar balatoni panorámás, Provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol közel két hónapon keresztül, júniustól júliusig francia, júliustól augusztus közepéig üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba.

A nyári kulturális szórakoztatást zászlójára tűző Kultkikötő a Balaton déli partjának megkerülhetetlen rendezvénysorozata. Az öt tóparti településen (Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron, Balatonfenyvesen és 2020-tól az északi part képviseletében Badacsonytomajon) zajló szabadtéri színházi előadások, élő zenei koncertek, családi és gyerekprogramok, kiállítások és filmvetítések, ahogy azt már megszokhattuk, június közepétől augusztus végéig várják a látogatókat.

Júliusban és augusztusban keddenként zeneszóval töltik meg a balatonföldvári éjszakákat a szabadtéri programsorozat remek hangversenyei. A közönség örökzöld dallamokra és neves előadókra számíthat, a repertoárban a klasszikus zene, barokk koncertek, és az argentin tangó egyaránt helyet kapott.

Közkedvelt nagy slágerek vérpezsdítő mediterrán hangulattal újragondolva, és fűszerezve a világirodalom tréfás, pikáns anekdotáival, gyönyörű verseivel, mely közelebb visz a férfi és a női nem érzékeny kapcsolatához, Gubás Gabi és az Éjszakai Nesz zenekar előadásában. Bossa–samba-cuba fűszerezve egy csipetnyi swinggel.

A Plázs Siófok idén is megkerülhetetlen pontja lesz a Balaton déli partjának. Nemzetközi előadók és a hazai buliélet ismert együtteseinek koncertjei csábítják a látogatókat a nagystrandra, ahol a nappali tengerparti fíling és az esték féktelen bulihangulata kéz a kézben jár.

Programok esős időre a Balaton partján:

A mesebeli sárkányokért rajongó kicsiknek és nagyoknak szervezett programok várják a látogatókat Balatonszárszón 2021. július 30. és augusztus 1. között. A Csukás Színház mesével, játékokkal, zenés és színházi produkciókkal, a szívünknek kedves Csukás-mesekarakterekkel és persze, Süsüvel is készül.

Különleges programra vágytok? Mutatunk 5 balatoni tippet hozzá:

Kökény Attila a hazai zenei élet egyik legismertebb énekese. A Megasztárból is ismert előadóművész a 2010-es év legjobb férfi hangja lett, emellett számos televíziós műsorban is találkozhatott vele a nagyközönség. A Swing a la Django zenekarral nagyon egyedi és különleges akusztik műsorral készülnek erre az estére.