Természetes kőburkolattal, zöldfelülettel és dupla fasorral újul meg a belvárosi Arany János utca

Nem kell sokat várnunk, hogy egy olyan Arany János utcán sétálhassunk végig, ahol zöld oázisként ölelnek körbe minket a fák, a bokrok és a zöldfelületek.

Az Arany János utca korszerűsítése két ütemben zajlik majd. Első ütemében a Széchenyi rakpart és a Tüköry utca közötti szakasz szépül meg. A megszépülés itt természetesen nemcsak esztétikai értelemben, hanem korszerű zöldítés formájában is megvalósul, hiszen a szakasz minkét oldala fasorral gazdagodik.

A 163 négyzetméternyi zöldfelület évelő és egynyári növényekkel, illetve 34 fa és 8 bokorfa városi környezetbe adaptálásával hoz újat a belvárosi városképbe. Mindezt korszerű, Magyarországon a belvárosban elsőként alkalmazott gyökérmenedzsment és stockholmi faültetési rendszer ötvözésével valósítják meg. A zöldfelületekről automata öntözőhálózat gondoskodik majd

A járda, az úttest, illetve a parkolósáv is természetes kőburkolattal újul meg, de új padok, kerékpártámaszok és utcai ivókutak is fogják szolgálni a járókelők, közlekedők kényelmét. Az első ütemben megújul az utca közvilágítása is, a már meglévő lámpafejeket korszerű LED-technikára cserélik, a korszerűsítés második ütemében pedig még több fa ültetését ígérik.

Forrás: Szentgyörgyvölgyi Péter Facebook-oldala