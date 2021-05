A Karate kölyök hatására megteltek az amerikai dodzsók, a Rocky bemutatása után százezrek kezdtek el boxolni. Egy-egy film mondanivalója erőteljesen megragadja a nézőt, és szinte észrevétlenül kisebb-nagyobb változások katalizátorává válik. A következőkben olyan alkotásokat mutatunk szerte a világból, amelyek többet jelentenek szimpla kikapcsolódásnál.

Franciaország: Életrevalók (2011)

Az inspiráló filmek sorának élén áll az Életrevalók c. francia vígjáték, ami műfaja ellenére drámai elemektől sem mentes. Egy jómódú arisztokrata súlyos balesetet szenved, és annak következményeként kerekesszékbe kényszerül. Képtelen önállóan ellátni magát, ezért segítőt fogadna mellé a családja, a sérült férfi azonban mindenkit elűz maga mellől. Egyedül a szenegáli Driss elég kitartó ahhoz, hogy ne csak ellássa, de öngyilkos gondolataitól is távol tartsa főnökét. Két, nagyon eltérő világból származó férfi barátságának kialakulásába pillanthatunk bele, ami reményt ad, ha éppen nehéz élethelyzetben vagyunk.

Olaszország: Az édes élet (1960)

Az 1960-ban bemutatott Az édes élet az olasz Federico Fellini Oscar-díjas alkotása, amely az írói ambícióit félredobó, bulvár újságírói babérokra törő Marcello életének egy szeletét tálalja. Hiába a beszédes cím, az olasz dolce vitának valójában nyoma sincs, legalábbis nem úgy, ahogyan azt elképzelnénk. A látszólagos boldogság mögött teljes érzelmi és erkölcsi üresség, felszínes kapcsolatok állnak, és ezt a szomorú tényt a hajnalig tartó szórakozás sem képes sokáig feledtetni. Mondanivalója mellett azért is említésre érdemes ez az örök klasszikus, mert a film ma is nagy hatással van a divat alakulására. Sokak szerint nagy szerepe van abban, hogy Olaszország kivívta magának a bolygó legstílusosabb országa címet.

Mexikó: Roma (2018)

A mexikói filmrendező, Alfonso Cuarón (a Gravitáció rendezője, forgatókönyvírója) 2018-ban bemutatott filmjét, a Romát a nagy Fellini-filmekhez hasonlítják. A mexikói-amerikai dráma az 1970-es évek elején játszódik, Mexikóváros Roma nevű negyedében. Cleo, a szolgálólány szemszögéből mutatja be egy jómódú mexikói család életét, a mindennapi küzdelmeikkel magukra hagyott nőket. Mi több, egy történelmi eseménynek, a Corpus Christi-mészárlásnak is szemtanúi lehetünk általa. Nem ígér tehát felemelő képsorokat, ellenben felnyitja a világ szemét, rávilágítva a Mexikóban létező társadalmi-gazdasági különbségekre, amelyek az egyes osztályokat élesen elkülönítik egymástól.

Svédország: A hetedik pecsét (1957)

A bizonyosságot kereső emberek filmje az Ingmar Bergman által jegyzett A hetedik pecsét. Egy svéd filmdrámáról van szó, amelyben a keresztes hadjáratból hazatérő lovag alkut köt a halállal, hogy időt nyerjen, mielőtt ő is a pestis áldozatául esne. Végzete beteljesülése előtt vissza akar találni Istenhez; érdekesség, hogy a vallási identitáskrízis a film készülésekor magát a rendezőt is foglalkoztatta. Főhősünk az útja során a középkor rettenetes valóságával szembesül, a boszorkányégetéstől az inkvizíción át a pestis okozta pusztításig. A szörnyűségek által a boldogság titkába is beavat a film: élvezzük ki az örömteli pillanatokat, és fogadjuk el a tényt, hogy egyszer mindannyiunk élete véget ér.

Lengyelország: Az ígéret földje (1975)

Minden idők legjobb lengyel alkotásai között tartják számon Az ígéret földjét, Andrzej Wajda filmjét. Az 1975-ös filmdráma egy Nobel-díjas író, Wladyslaw Reymond regényén alapszik és a 19. század végén játszódik. Helyszíne egy ipari város, Lódz. A textilipar virágzása idején három fiatalember (egy lengyel, egy német és egy zsidó) minden vagyonát egy gyár építésére teszi fel, és bármilyen akadály gördül az útjukba, sikeresen elhárítják. A bonyodalmak próbára teszik hármuk barátságát, sőt, végül olyan irányt vesznek a dolgok, amelyekre egyikük sem számított. A siker és a vele együtt járó vagyon iránti vágy olyannyira eluralkodik rajtuk, hogy épp az élet valódi értékei fölött siklanak el.

Argentína: Szemekbe zárt titkok (2009)

2010-ben elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó díjat a Szemekbe zárt titkok, Juan Jose Campanella filmdrámája. Az argentin-spanyol koprodukció a nyugdíjba vonuló Benjamín Esposito készülő regénye köré épül, amelyet egy megtörtént bűntény alapján ír. Személyes vonatkozása is van az ügynek, ugyanis Esposito szemtanúja volt a szörnyűségeknek. A Buenos Airesben elkövetett gyilkosság aktája anélkül zárult le, hogy valaha megtalálták volna a tettest, így a könyv némi lelki nyugalmat hozhat Espositónak. A múlt eseményeinek feltárása azonban felszínre hozza egykori felettese iránti, elnyomni próbált érzéseit. A film azt üzeni, soha nem késő megváltoztatni az életünket: a boldogságért tenni kell.

USA: Casablanca (1942)

A világ valaha készült filmjeinek toplistáján előkelő helyet foglal el a Kertész Mihály által rendezett Casablanca. A legendás film történetét meghatározza a második világháború miatt kialakult hangulat, az Amerikába vágyódás gondolata, illetve a korrupció. A főszereplő egy amerikai bártulajdonos, Rick, akit illegális úton szerzett vízumok rejtegetésére kérnek. Ám amikor kiderül, hogy egykori szerelme és annak új párja kapnák meg az iratokat, nem akarja átadni őket. Végül rájön, nem hozzá való a fiatal nő, és bár fáj neki, hogy szerelme más mellett talált boldogságot, képes lemondani róla. Mi az üzenet? Az emberi konfliktusok, beleértve a fegyveres összetűzéseket is, általában nem kiszámítható módon érnek véget.

