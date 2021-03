A legjobb filmek utazás helyett: 17 mozi, amivel körbejárhatjuk Európát

Most, hogy naphosszat a négy falat kell bámulnunk, jól eshet gondolatban ellátogatni Európa legszebb helyeire. Utazd be velünk a kontinenst a következő filmekkel!

Olaszország

Római vakáció

Ez a modern köntösbe bújtatott tündérmese egy hercegnőről szól, aki megszökik uralkodói kötelezettségei elől, hogy egymaga fedezze fel Rómát. Összetalálkozik egy amerikai újságíróval, aki a címlapsztori reményében úgy tesz, mintha nem ismerné fel a lányt. Azonban terve nem tökéletes, mert miközben igyekszik a hercegnő bizalmába férkőzni, halálosan beleszeret.

Napsütötte Toszkána

Frances a harmincas évei közepén járó sikeres és boldog író volt, egészen mostanáig. Házassága azonban megromlott, elvált, érzelmileg vakvágányra futott – nem véletlen, hogy az írás sem megy már. Fogalma sincs, hogy mihez kezdjen zsákutcába jutott életével – még szerencse, hogy akad egy jóbarát, Patti, aki tudja, hogy ilyenkor mit kell tenni. A barátnő egy repülőjeggyel ajándékozza meg Francest. Két hét a messzi Olaszországban megtisztítja a szellemet és a lelket. Frances egy elhanyagolt, ódon mediterrán villában kap szállást, és szinte pillanatok alatt elvarázsolja a környezet szépsége, a kisváros és lakóinak melegsége, sármja. Hirtelen ötlettől vezérelve elhatározza, hogy hátat fordít eddigi életének, megvásárolja a villát és nekilát egyedül felújítani.

Rómának szeretettel

A film bemutat nekünk egy neves amerikai építészt, aki újraéli az ifjúságát; egy átlagos középosztálybeli rómait, aki hirtelen a város egyik legnagyobb hírességévé válik; egy fiatal vidéki párt, akik különböző romantikus afférokba bonyolódnak; és egy amerikai operarendezőt, aki egy énekesnek sem utolsó temetkezési vállalkozót szeretne feljuttatni a színpadra.

Levelek Júliának

Veronában – abban a gyönyörű városban, ahol Rómeó megismerkedett Júliával – van egy hely, ahol a szerelmi fájdalommal küzdők segítséget kérvén, üzenetet hagyhatnak Júliának. Sophie, a feltörekvő írónő itt talál egy 50 éve íródott levelet, amely örökre megváltoztatja az életét. A lány hamarosan egy romantikus utazáson találja magát oldalán a levél szerzőjével, a már nagymama korú Claire-rel és annak jóképű unokájával, s rádöbben, hogy néha a legszebb szerelmi történet az, amit magunk is átélhetünk.

Franciaország

Amélie csodálatos élete (Párizs)

Amélie, a naiv fiatal lány Párizsban él, a Montmartre-on. Élete egyhangúan telik, egy környékbeli bisztróban felszolgálóként dolgozik, a szomszédokkal pedig olyan bensőséges kapcsolatot tart fenn, mintha egy kisvárosban élne. Ám egy nap váratlan fordulat történik: A lakásának egy titkos zugában kis dobozra talál, amely az előző lakó gyerekkori emléktárgyait tartalmazza. Elhatározza, hogy visszajuttatja a kis dobozt jogos tulajdonosának. Ettől kezdve élete gyökeresen megváltozik, rájön, hogy valami módon képes környezetét boldogabbá tenni.

Éjfélkor Párizsban

Gil és Inez jegyesek, akik üzleti okokból Párizsba látogatnak. Időközben kiderül, hogy a pár nem egészen egymáshoz való. Gil esetleg Párizsban szeretne élni, es komoly íróvá válni, míg Ineznél ez szóba sem jöhet. Gil szeret esőben sétálni, míg Inez nem. A történetben a fordulatot az hozza, hogy Gil felfedezi: pontban éjfélkor Párizs egy bizonyos pontján egy fiákerbe szállva időutazásban vehet reszt, amely visszaröpíti az általa kedvelt 1920-as évekbe.

Bor, mámor, Provence

Van, aki egy percre sem vágyik el a nagyvárosból. Skinner a londoni cityben él: nagymenő bankár, el sem tudja képzelni az életét folyamatos internet- és mobilkapcsolat, állandó rohanás, izgalom és munka nélkül. A férfi azonban örököl egy birtokot Dél-Franciaországban. Eddig eszébe sem jutott, hogy megnézze, de most egy hirtelen szeszélynek engedelmeskedve odautazik. Beköltözik a házba, ahol gyerekkorában járt utoljára, és hagyja, hogy magával ragadja és átformálja egy eddig ismeretlen, egészen másfajta világ. Itt éri a hír, hogy váratlanul elbocsátották az állásából.

Spanyolország

Vicky Christina Barcelona

A vígjáték középpontjában két amerikai lány, a konzervatív mennyasszony Vicky, és a mindig pasizásra kész Cristina áll, akik barcelonai nyaralásukon meglehetősen bizarr szerelmi háromszögbe bonyolódnak Juannal , az ellenállhatatlanul vonzó festőművésszel. És a dolgok még tovább bonyolódnak, amikor váratlanul megjelenik a színen az igencsak temperamentumos volt feleség is.

Lakótársat keresünk (Barcelona)

Xavier 25 évesen Barcelonába indul, hogy befejezze a közgazdasági egyetemet, és megtanuljon spanyolul. Szüksége van erre a nyelvre, hogy betölthesse az apja egyik barátja által a gazdasági minisztériumban felkínált állást; azonban tervéért fel kell adnia Martine-nal, barátnőjével négy éve tartó kapcsolatát. Elutazik, és szorgos keresés után végre talál Barcelona központjában egy lakást, amit hét különböző országból érkezett bérlőtársával kell megosztania: egyikük olasz, másikuk angol, svéd, dán, német, spanyol és török. Itt ismerkedik össze Isabelle-lel, akibe hamar beleszeret.

Vándorút

Tom fia a Camino de Santiago, vagy más néven Szent Jakab zarándokúton, egy viharban veszítette életét a Pireneusokban. A kaliforniai orvos Franciaországba, St. Jean Pied de Portba utazik a fia maradványaiért, hogy elintézze a formaságokat. Ám ahelyett, hogy ezután hazatérne, elhatározza, hogy beteljesíti a fia vágyát, és végigjárja a zarándokutat. Tom rájön, hogy az utazását tekintve nincs egyedül. A világ minden részéből érkező zarándokokkal találkozik, akik a saját problémáikra, életük értelmére keresik a választ.

Görögország

Corelli kapitány mandolinja

Kefalinía időtlenül és elfeledetten magaslik a Jón tenger szikrázó türkizéből, és lakói fenntartás nélkül imádják ezt a földet. A természet cudarul bánt Kefalíniával, dühödt földrengések rázták meg a szigetet, mely csöndes méltósággal viselte sorsát, őrizte hagyományait és mítoszait nemzedékeken át, egészen 1941-ig, amikor egy háború, mely lángba borította a földet, elérte a sziget békés partjait is. Amikor Antonio Corelli és százada megérkezik a szűz szigetre, ott tartózkodásukat úgy fogják fel, mint afféle görög vakációt, ahol a háború csak egy távoli rádióüzenet.

Mamma Mia!

A menyegző előtt álló Sophie elhatározza, hogy megkeresi édesapját, mielőtt eljönne a nagy nap. Csupán egy a bibi: nem tudja, ki lehet ő. Titokban elolvassa hát egyedülálló anyja, Donna régi naplóját, amelyből kiderül, hogy a keresett felmenő egyike lehet Donna három korábbi szerelmének. Nosza, el is hívja mindhárom pasit az esküvőre – persze az anyja beleegyezése nélkül.

Írország

Szökőhév

Anna alig várja, hogy barátja – a minden szempontból tökéletesnek tűnő Jeremy – végre feleségül vegye. A sors azonban valami egészen mást tartogat a számára. Miután a negyedik évfordulójuk is leánykérés nélkül ér véget, Anna elhatározza, hogy a saját kezébe veszi az irányítást. Egy ír hagyomány szerint szökőnapon, azaz február 29-én a nők is megkérhetik kedvesük kezét, Anna el is indul Dublinba, hogy térden állva kérje férjül választottját. A jól kitervelt fiúkérés azonban nem megy olyan könnyen: a borzalmas időjárás keresztülhúzza Anna számításait, aki Írország másik felén reked, messze a leendő vőlegénytől. A váratlan helyzetben kénytelen a jóképű, ám annál cinikusabb Declan segítségét kérni, hogy a férfi az országot átszelve elfuvarozza őt a pasijához.

Németország

Good bye, Lenin!

Az NDK bukása és a német újraegyesítés idején játszódó történeben egy testvérpár NDK-rajongó anyja hónapokra kómába esik, semmit sem tud a végbement változásokról, és amikor felébred, a gyerekek, hogy megkíméljék a túlzott izgalomtól, nem is árulják el neki, hogy mi történt időközben.

Ausztria

Mielőtt felkel a nap (Bécs)

Az amerikai Jesse és a francia Celine egy Budapestről Párizsba tartó vonaton találkoznak, szinte azonnal vonzódni kezdenek egymáshoz és együtt fedezik fel az éjszakai Bécset. Miközben végigjárják a varázslatos város főbb látványosságait és megismerik változatos lakóit, megosztják egymással élményeiket, álmaikat, reményeiket és csalódásaikat. Erre az éjszakára örökké emlékezni fognak. Jesse és Celine minden pillanatot megragadnak, az utolsó másodpercet is kiélvezik, mielőtt felkel a nap.

Belgium

Erőszakik (Brugge)

Fura fazonok érkeznek a festői Brugge-be: két bérgyilkos, akik legutóbbi, balul elsült megbízásukat követően főnökük, Harry utasítását követve a belga városkában húzzák meg magukat. Ken, a tapasztalt vén róka lelkes turistaként bámészkodik, a lobbanékony és bűntudattól szenvedő Raynek azonban cseppet sem fűlik a foga a középkori műemlékek nézegetéséhez. Nem csoda, hogy rövidesen felbőszült kanadai turisták, egy ellenállhatatlan helyi szépség és egy rasszista törpe társaságában találja magát. A zűrök azonban akkor fordulnak igazán komolyra, mikor végre befut a hívás Harrytől a következő melóról.

Izland

Bokeh

A film két amerikai turistáról szól, akik felkeresik Izlandot és egyszercsak azt tapaszasztalják, hogy mindenki rejélyesen eltűnik: üresek az utcák, a boltok és senki nem válaszol a hívásokra.

Ha ennyi utazós film nem lenne elég, nézd meg egzotikus tájakra repítő anyagunkat is: