Több mint bosszúálló: A sármkirály Robert Downey Jr. 23 legjobb filmje

Az utóbbi években szinte csak a Marvel-filmekben találkozhattunk vele, de korábban számtalan más moziban alakított maradandót Robert Downey Jr. Kétszer Oscarra is jelölték és három Golden Globe-díj is sorakozik polcán. Összegyűjtöttük nektek a legjobb filmeket, ahol nem vasember.

Fagypont alatt (1987)

A Beverly Hills-i forgatag: jólét, szex, ragyogás és megállíthatatlan önrombolás. Hiszen van, akinek mindez csak látszat. Aki a kokain foglya lett, az nem menekülhet. Az autók szépek, csillognak az úszómedencék és a klubok tömve vannak, de Clay csak a kokainra gondol és a pasasra, aki mindig elhozza neki az adagját. Amíg fizet. Ám egyre többre van szüksége és a kokainért semmi sem drága. Claynek egyre nagyobb tartozása gyűlik össze, a kábítószer-kereskedők pedig nem tréfálnak. Már úgy látszik, nincs segítség.

Az igazság bajnoka (1989)

Eddie számos hihetetlen esettel találkozott már ügyvédi pályafutása során, mégsem akar hinni a fülének, amikor egy koreai asszony New York kínai negyedéből arra kéri, vállalja el fia védelmét. A fiú ugyanis már nyolc éve börtönben ül – gyilkosság miatt ítélték el – és most újra bíróság elé kell állnia, mert megölte egyik rabtársát is. Az anya azonban meggyőződéssel vallja, hogy fia nem követhette el ezeket a szörnyű bűncselekményeket, hiszen alapjában véve “jó fiú”. Eddie némi töprengés után vállalja a megbízást és eléri, hogy újra tárgyalják a srác ügyét. Nem sejti, hogy egy kegyetlen, kilátástalan küzdelem első állomásához érkezett el, az ügy szál szálai ugyanis magasra vezetnek.

Az ég is tévedhet (1989)

Boldog fiatal pár Louie és Corinne. Az első házassági évfordulójukon azonban a férfi baleset áldozata lesz. A terhes Corinne így egyedül neveli fel a kislányukat, Mirandát. Louie a kis Alex Finch testében születik újjá, és húsz esztendővel később a Yale Egyetemen tanul, ugyanott, ahol Corinne gyönyörű nővé serdült lánya. Apa és lánya találkozása szükségszerű és végzetes. Igaz, erről Louie/Alex mit sem sejt, egészen addig, míg meg nem hívják a régi otthonába. A látogatás hatására kezdenek felderengeni előtte az emlékfoszlányok, a felesége és a barátai.

Folytatásos forgatás (1991)

Az ünnepelt szappanoperasztárt, Celeste Talbert-et csupán unokaöccse és Rose, a forgatókönyvíró kedveli, egyébként pedig igen népszerűtlen helyet foglal el a stáb körében. Leginkább a producer szeretné végre kiirtani a sorozatból örökre, hogy a helyét Montana Moorehead vehesse át. Montana felbéreli Celeste egyik exbarátját, hogy térjen vissza a showba, aminek Celeste egyáltalán nem örül. Montana egyre közelebb kerül a céljához.

Chaplin (1992)

A nagy tekintélyű hollywoodi rendező, Max Sennet nagyot nézett, amikor egy jelentéktelen külsejű fiatalember érkezett egy forgatás kellős közepébe csöppenve. Nem gondolta, hogy ez a szerencsétlen figura lehet a londoni varieték ünnepelt sztárja, akit ő hatalmas gázsiért szerződtetett. Ő volt minden idők legnagyobb komédiása: Charlie Chaplin. Fimbéli alakításáért Robert Downey Jr.-t Oscar-díjra jelölték.

Született gyilkosok (1994)

Mickey és Mallory a szerelmespár Amerika útjait járja, nyomukat holttestek mutatják. Ok nélkül, puszta felindulásból, vagy csak saját örömükre ölnek és élvezik, hogy a lapok a címlapon számolnak be legújabb rémtetteikről. Persze az ámokfutásnak egyszer vége szakad és elkapják őket. Az ítélet nem lehet kétséges: halál. A siralomház előtt azonban még egy utolsó tévéfellépés vár rájuk: egy szenzációhajhász riporter élő műsorban szeretne beszélgetni a két kegyetlen gyilkossal. A riport alatt börtönlázadás tör ki -Mickey és Mallory túszul ejtve a riportert, legyilkolva a börtönőröket kiszabadul és újra elszabadul.

III. Richard (1995)

Shakespeare III. Richárd című királydrámája a XX. század harmincas éveibe helyeződik át, abba a korba, amikor Európát a fasizmus réme fenyegette. Az előkelő nemesi társaság a York-ház seregeinek győzelmét ünnepli a Lancasterek hívei felett. A polgárháború véget ért. IV. Edward király ül a trónon amerikai feleségével, Elisabethel, és nevelik gyermekeiket. Ügy tűnik, örökösben nem lesz hiány, ám Richárdnak, Edward öccsének is fáj a foga a trónra. Ezért gátlástalanul és alattomosan minden útjában álló trónörökös életére tör.

Szédült hétvége (1995)

Claudia, a hálaadás napjára hazautazik a szüleihez, ahol összegyülnek a rokonok, régi barátok. Miközben sorra kiderül mindenkiről, hogy magánéletével gondok vannak, Claudia előtt felcsillan egy új kapcsolat lehetősége.

Változások kora (1995)

A 17. században II. Károly király az udvarába rendeli a fiatal, tehetséges orvost. Robert Merivel csakhamar kivívja az uralkodó elismerését, aki rangot és vagyont ajánl neki, ha látszatházasságot köt az egyik ágyasával. Robert elfogadja az ajánlatot, ám a tervbe hiba csúszik: túlságosan is közel szeretné érezni magához a hitvesét, és ennek híre az uralkodóhoz is eljut. Miután az ifjú orvost száműzik az udvarból, a vidéki kórházban húzza meg magát, de itt sem maradhat sokáig. Rose Tremain regényéből.

Wonder Boys – Pokoli hétvége (2000)

Grady Tripp középkorú irodalom professzor, korábban elismert regényíró élete egyetlen nap alatt a feje tetejére áll: felesége elhagyja, férjes barátnője közli vele hogy gyermeket vár tőle, szerkesztője pedig váratlanul a hét évvel ezelőtt megjelent regényének folytatását kéri tőle.

Dirr, durr és csók (2005)

Harry (Robert Downey Jr.) kisstílű tolvaj. Betör az áruházba, hogy az unokaöccsének játékot lopjon karácsonyra. Megszólal a riasztó, menekülnie kell, ő pedig végső kétségbeesésében egy színész-meghallgatáson bújik el. Mire felocsúdna, már Hollywoodban találja magát. Egy detektívet kell majd játszania, és hogy felkészüljön a szerepére, egy magándetektív gondjaira bízzák. Gay Perry persze ki nem állhatja. Elvégre ő kemény, szűkszavú, megvesztegethetetlen – és meleg. Gyűlölet ez első látásra, de még csak a kezdet: hamarosan feltűnik a színen a sikerre éhes színésznő akinek a nyomában a halál jár. Bret Halliday regényéből.

Jó estét, jó szerencsét! (2005)

1953-at írunk, amikor a televíziózás még gyerekcipőben jár és amikor a neves tévés hírszerkesztő, Edward R. Murrow, egy népszerű ismeretterjesztő hírműsort vezet a CBS csatornán. Emellett Fred Friendly producerrel karöltve egy napi híreket közlő műsort is irányít. A CBS TV szerkesztőségében állandó nyüzsgés van, Murrow munkáját elhivatott csapat támogatja, melynek tagjai később legendás hírnévre tesznek szert a szakmában, most azonban még karrierjük kezdetén állnak.

Kamera által homályosan (2006)

Bob Arctor a halálosan addiktív drogot, a Substance D-t terjeszti. Fred a zsaru, aki a nyomába ered. Amit azonban senki sem tud, hogy a tökéletesen képzett, több személyiséggel rendelkező titkosrendőr egyik alteregója nem más, mint maga Arctor, a dealer. A Substance D hatása ugyanis az, hogy az emberi pszichét két, egymás ellen küzdő személyiséggé formálja át, s a rendőrnek fogalma sincs, hogy valójában saját maga ellen folytat nyomozást.

A szépség és a szőr – Diane Arbus képzeletbeli portréja (2006)

A magányos feleség és anya, Diane Arbus, New York-i lakásának ablakából megpillant egy maszkos alakot, akiről kiderül, hogy ő a titokzatos új szomszéd. Diane vonzódni kezd a férfihoz, és elhatározza, hogy lefényképezi. Találkozásuk gyökerestül felforgatja az életét, és felébreszti benne a zsenit, hogy végül a huszadik század meghatározó művészévé válhasson.

Őrangyallal, védtelenül (2006)

Tizenöt évi hallgatás után Ditót, a Los Angelesben élő írót felhívja az édesanyja, hogy az apja nagyon beteg. A férfi visszatér New Yorkba, ahol megrohanják az emlékek. A nyolcvanas években, a város rossz hírű negyedében nőtt fel. A fiatalok, köztük ő is, az utcán lógva és különböző balhékba keveredve élik mindennapjaikat. Az erőszak, a bandaháborúk és az ital éppen úgy hozzátartoznak a mindennapjaikhoz, mint az első szerelem és az érzékiség felfedezése. Barátai meghaltak, börtönben végezték vagy drogfüggők lettek, csak ő került ki épen az embertelen közegből, sikeres író lett belőle. Dito Montinel önéletrajzi regényéből.

Charlie Bartlett (2007)

Charlie Bartlett, a dúsgazdag tini borzasztó nehezen illeszkedik be az új gimibe, ami ezúttal nem egy puccos magánsuli; és amit mindennek tetejébe egy sótlan, életunt fazon vezet: Gardner igazgató úr (Robert Downey Jr.). Aztán ahogy egyre inkább átlátja a suli “társadalmi hierarchiáját” – a lá Bajos csajok – , Charlie-ból magával ragadó őszintesége és szerethetősége fontos embert csinál. Ő lesz a gimi nem hivatalos pszichiátere, aki két marékkal szórja a tanácsokat (és néha a gyógyszerrecepteket is) az arra szorulóknak, kollégájával és osztálytársával, Murphyvel. Eközben úgy dönt, megfogadja egy-két saját tanácsát – megkeresi az igaz szerelmet, és megpróbálja elfogadni magát, úgy ahogy van.

Zodiákus (2007)

A Hetedik és a Harcosok Klubja rendezőjének dermesztő thrillerében egy könyörtelen sorozatgyilkos rémtetteit és az ellene vezetett lélekőrlő hajtóvadászatot követhetjük nyomon olyan sztárok tolmácsolásában, mint Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo és Chloë Sevigny. A megtörtént események alapján készült film hátborzongató és felejthetetlen látlelet a megszállottságról: a gyilkolási vágyról és az igazságért folytatott önfeláldozó küzdelemről.

Trópusi vihar (2008)

Bár az amerikai álomgyár ünnepelt csillagai még csak öt napja forgatnak egy hatalmas költségvetésű vietnámi háborús filmet, a produkció máris egy hónapos lemaradásban van. Az őrjöngő producertől megfélemlített rendező ledobja színészeit a dzsungelbe, hogy ott – tudtukon kívül, különleges effektusok bedobásával, értsd: bazi nagy robbantásokkal – „igazi” háborút teremtve filmezhesse őket. Egyedül az a baj, hogy a fiúkat véletlenül az Arany Háromszög kellős közepébe, egy kábítószergyártó magánhadsereg karjaiba repíti. Robert Downey Jr.-t Orcar-díjra jelölték alakításáért.

A szólista (2009)

A szólista, ez a szenvedéllyel teli dráma a zene megváltó erejéről szól, melyben egy újságíró, Steve Lopez (Robert Downey Jr.) felfedezi, hogy Nathaniel Anthony Ayers (Jamie Foxx), az egykori zenei csodagyerek Los Angeles utcáin tengődik, de még mindig zenél. Lopez elhatározza, hogy segít a hajléktalan művésznek visszatalálnia az életbe, és ezzel egy olyan különleges barátság veszi kezdetét, amely mindkettőjük életét megváltoztatja.

Sherlock Holmes (2009, 2011)

Robert Downey Jr. és Jude Law feledhetetlen alakítást nyújtanak mint Holmes és Watson a legendás detektív figuráját merészen újragondoló filmbekben. Megfejthetetlennek tűnő rejtélyek, ámulatba ejtő holmesi következtetések, parádés szópárbajok, egyik lélegzetelállító jelenet a másik után – Guy Ritchie rendező még izgalmasabbá varázsolta ezt a nagyszerű karaktert. Robert Downey Jr. 2010-ben elnyerte a Golden Globe-díjat alakítésáért.

Terhes társaság (2010)

Peter Highman (Robert Downey Jr.) öt napon belül apa lesz, és szeretne jelen lenni a szülésnél. Rohan, hogy elérje a Los Angeles-i gépet, ám semmi sem úgy sül el, mint szeretné, miután az atlantai reptéren a balszerencse összehozza Ethan Tremblayjel (Zach Galifianakis). A feltörekvő színész miatt Peternek hamarosan nem marad más lehetősége a hazajutásra, mint az egész kontinenst átszelő autózás – méghozzá Ethan társaságában. A kaland során tönkremegy egy rakás kocsi, pár barátság és persze Peter maradék idegei is.

A bíró (2014)

A nagyvárosi jogász Hank Palmer (Robert Downey Jr.) hazautazik a szülői házba. Kiállhatatlan és elidegenedett apját, a város bíróját (Robert Duvall) gyilkossággal gyanúsítják. Hank célja kideríteni az igazságot, eközben pedig újra rátalál családjára, melyet oly sok évvel ezelőtt ott hagyott.

Dolittle (2020)

A különc Dr. John Dolittle (Robert Downey Jr.), Viktória királynő Angliájának híres orvosa és állatorvosa hét éve veszítette el a feleségét. Azóta remeteként él a Dolittle birtok magas falai mögött, társasága csupán egzotikus állatainak seregletéből áll. Ám amikor az ifjú királynő súlyos beteg lesz, Dolittle kénytelen-kelletlen útra kel egy titokzatos sziget felé, hogy megtalálja a gyógymódot.

