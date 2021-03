A megújult buszmegálló után most a padok szépülnek a 12. kerületben

A szebb napokat megélt buszmegálló felújítása után most a padok is renoválás alá kerülnek a XII. kerületi MKKP munkája nyomán.

Sokan a csodájára jártak, rengetegen szerették a buszmegállót megújító akciót, ahol egyik napról a másikra a szebb napokat megélt bádogváró, kényelmes és kellemes hangulatot keltő helyszínné avanzsált.

A tavasz beköszöntével a buszmegálló után most a padok szépülnek a kerületben, a vidám festés mellett javítási munkákat is végeztek az ülőalkalmatosságokon, ezzel is vonzóbbá téve a járda menti pihenőket.

A jó hír, hogy nemcsak egyetlen pad szépült meg a kerületben, több helyen, többek között az Istenhegyi úton és az Apor Vilmos téren is lehetőségünk van belebotlani, megmosolyogni, de végtére is kipróbálni a vidám végeredményt.

Ilyen volt:

És ilyen lett:

Fotók: MKKP BP XII. kerület