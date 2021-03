17 télűző szabadtéri program hétvégére Budapesten és környékén

A lehetőségek korlátozottak, de mi így is tudtunk szuper szabadtéri programokat találni nektek a hétvégére. Túrák, séták, piacozás, raclette-ezés, forralt borozás: minden, ami kellhet egy hangulatos téltemetéshez.

Március kezdetével eljött végre a kertészkedés ideje. Ha szeretnétek idén is termékeny szezont zárni először a talajjal kell foglalkoznotok, hiszen az egészséges talaj ökoszisztémánk egyik alapköve mégis sokszor elhanyagoljuk és csak a növényekre koncentrálunk. A talajélet serkentésére pedig a milliárdnyi mikroorganizmust tartalmazó kiváló minőségű komposzt a legalkalmasabb. A Capsul Farm célja, hogy a körkörös gazdaságot valósítsanak meg a gyakorlatban és a komposzt budapesti kiskertekben, balkonokon hasznosuljon. A vásár hulladékmenetes, így vigyetek magatokkal vödröt/ikeás zacskót amiben haza tudjátok vinni a vásárolt mennyiséget.

Március első kutyás túráján ismét egy teljesen új belföldi útvonalon kalandozhattok a Gerecsei Tájvédelmi Körzet erdeiben. Ezt a túrát is úgy tervezték meg, hogy kicsi kitartással kezdőként is teljesíthető legyen, illetve igyekeztek minden finomságot belepakolni a Lombkorona Tanösvénytől kezdve egészen a Gerecse csúcsig, valamint még lesz egy meálló majd Nyergesújfaluban is a Dunának a partjánál. Jelentkezni a doghajking@gmail.com email címen lehet.

A jelen helyzet minden óvintézkedését betartva egy kültéri, szabadban eltöltött birtoktúrára invitálnak a szervezők. Hozzá elkészítik számotokra a környék legeslegjobb forraltborát. A recept egyszerű: 100% forralt bor…, a legkiválóbb fűszerek és sok sok szeretet. A gyermekeknek, sofőröknek pedig forró csokival készülnek majd. Kifejezetten erre a napra készítenek nektek egy isteni finom csokis sütit is, mellyel teljes lesz az összhang és bírni is fogjátok energiával az öreghegyi sétát.

Az egyik legjobb szabadtéri program mindig a kirándulás. Ezeket a helyeket ne hagyd ki:

Fotózással, művészettel, örömcsiholó játékokkal kicsiknek és nagyoknak. Üdezöld mohák, fakéreg-ráncok, égbenyúló ágak és kanyargó fatörzsek: az alvó erdő rengeteg megörökítésre váró szépséget tartogat. A körséta állomásain alkotó, keresgélő, gyűjtögető játékok várnak: a séta végére pedig mindenki egy saját készítésű montázzsal lesz gazdagabb. Telefonon éreklődj maradt-e még hely: Rogovszky Zoltán (+36305948327)

Szabó Miklós szakavatott idegenvezetésével sétálhatunk végig az erdőn ezen a tavaszi délutánon, miközben felfedezhetjük és megismerhetjük a (kora) tavaszi virágokat, az itt élő madarakat, kisemlősöket és rovarvilágot. Várják a természetkedvelő, az erdőt jobban megismerni vágyó gyerekek és szüleik jelentkezését a délutáni sétára. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Ez a könnyű, félnapos túra pici emelkedőkkel visz körbe a Zsivány-sziklákon és a Két-bükkfa-nyergen át vissza Dobogókőre. Útközben ne felejts el mélyeket lélegezni és minden lépésedre figyelni. Lehet, hogy elég lesz, hogy megélj valami újat. A Visegrádi-hegység csendje, a kilátás, a jó levegő, a lassan ébredő természet körbevesz és kikapcsol. A kis csapat garantáltan tarkabarka arcokból áll, akik hozzád hasonlóan úton vannak, kívül-belül. Találkozó: 10 h-kor Pomázon a HÉV megállóban vagy 11-kor Dobogókőn, azaz Pilisszentkereszten a buszmegállónál. Jelentkezés: ITT.

Szombaton reggel 8-kor a piac kitárja kapuit, hogy magához öleljen minden betérőt. Hogy kezdődhetne jobban a hétvége, mint egy megszokott, kamrafeltöltő, csodálatos piacozással a Rómain? Friss zöldség, levek, szörpök, lekvárok, édességek, pékáru, rétesek, fürj és tyúktojás, csirke, mangalica és sertés füstölt áru, rétes, pálinka, gomba, gluténmentes termékek, savanyúság, friss és száraz tészták és még rengeteg minden, no meg kézműves alkotások színe java. Érdemes piacozás után beállni a sorba, venni egy lángost bent, egy sült kolbit mellette, majd egy raclettet odakünn és már mehetünk is haza.

A szervezők támogatni szeretnék a térség őstermelőit, kis családi vállalkozásait, akik a saját portékájukkal megjelenhetnek itt 2-3 hetente. Őrbottyán és Gödöllő után most már Sződligeten is vár szombat délután 15-18 óráig a Termelői Piac! És persze ne feledjük, milyen látványos a sződligeti horgásztó. Érdemes megnézni azt is, ha már erre járunk!

Ha úgy érzed, ideje kiszakadnod a hétköznapok rohanásából, hogy megpihenj valamiben, ami nem digitális, nem mű, hanem igazi, eredeti, természetes, tarts Bach Évivel ezen a meditatív erdőfürdő sétán. Részletek és jelentkezés: ITT.

A raclette szó a francia „racler” szóból származik, ami annyit jelent, hogy „kaparni – kaparja” Úgy tarják, hogy a helyi pásztorok az alpokban esténként tábortüzet raktak és a sajtot a tűz mellé állították. Az olvadt-pirult sajtot pirítósra, vagy főtt burgonyára kaparták. A Czakó Piaczon most szombaton ezt a svájci sajtkülönlegességet Francia baguette-re olvasztják , füstölt sonkával, csemege uborkával, speciális fűszerkeverékkel meghintve. És persze a Czakó Piacz termelői is szeretettel várnak mint minden szombaton a Czakó utca 15-ben.

Március 7-én egy izgalmas tésztás élményben lehet része azoknak, akik kilátogatnak a Platz piacra.

Egy különleges kollaborációnak köszenhetően megkóstolhatjátok a Lashka tésztaműhely x a Séf és a Kertész kimondottan erre az alkalomra megálmodott fogásait, melyeket környezetbarát elviteles csomagolásban vihettek haza, így már nem is kell gondolkodni a vasárnapi ebéden.

Minden hónap első hétvégéjén a glutén-, tej-, laktóz-, tojás- és tejmentes kürtőskalácsoké a főszerep a Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában. Ám most Nőnaphoz közeledve egy valódi újdonságot is kóstolhattok: Kürtős Passióvirággal köszöntik a glutén és tejérzékeny hölgyeket.

Adjátok meg a módját a téltemetésnek, hogy újult erővel várhassátok a tavaszt, és az új kihívásokat. Búcsúztasátok a telet a Vértesben egy körtúrával. A Vértes különleges ligeterdejét most is érdemes megnézni! Részletes információ és regisztráció: ITT.

A túra címszavakban: Zebegény, rétes, Julianus barát-kilátó, pazar panoráma, igazi erdőélmény. Ugye mennyire jól hangzik? Táv: 13 km. Erőnlét, állóképesség: Edzésben tartott fizikummal a túra teljesíthető. Részvételi díj: 2.000 Ft/fő Ha szeretnél a túrán részt venni, írj egy üzenetet a kapcsolat@na-tura.info e-mail címre.

Igazi terepfutó ínyencség, idilli környezetben a Gánti bauxitbányában! #WelcomeToTheMars

Távok: 13 km, 25 km és gyerekfutam (3-4 km).

További információk: ITT.

Család-, futó- és kutyabarát teljesítménytúra. A túra több kupamozgalomban is (pl.: Stabil Kupa, Péntek13 Kupa, Budapest Kupa, 7Nap 7Éjszaka Kupa, stb) elszámolható. A pontos részleteket megtalálod a https://stabilsport.hu/ illetve a https://tturak.hu/ weboldalokon.

Lehet vitatkozni azon , hogy kinek a felelőssége a terület tisztán tartása az ott található fajok ezzel nem tudnak foglalkozni. Kérdés: Segítesz nekik jobb környezetet kialakítani? Ha neked is fontos ez a terület vagy szívesen megismernéd az élővilágát, csatlakozz!