Love is in the air: Kutyával az első randin

Panyi Zita kutyatréner, terápiáskutya-kiképző, állatorvosi asszisztens hazánkban az elsők között indította el saját állat és ember közti kommunikációs programját, melynek sok éves gyakorlati tapasztalatait azóta is a harmonikus kutya-gazdi viszony kialakításának szenteli. Cikkünkben Zita megosztja velünk gondolatait arról, hogyan érdemes magunkkal vinni randizni négylábú kedvenceinket.

Mindig én voltam az, aki már akkor is folyton magával cipelte kutyatársait mindenhová, amikor az még nem volt trend: egyetemre, kórházba, könyvtárba, szerkesztőségbe és természetesen randira is. Már akkor is úgy gondoltam, semmi kivetnivaló nincs abban, hogy szőrös barátunkkal egyszerre ismerkedjen meg az, akivel már épp hetek óta csetelünk.

Pandémia idején különösen aktuális, mikor a kávéházak, éttermek kizárják a romantikára szomjazó lelkeket, ezért talán jóval praktikusabb ilyenkor játszós ruhában, kényelmes cipőben, egy pohár forró kávéval és némi jutifalattal felszerelkezve együtt róni az ismerkedős köröket a háztömb, a Várnegyed vagy Angyalföld nevezetes épületei körül.

Mivel kedvenceink jó emberismerők, jelenlétükben hamar kiderül, mennyire állatbarát, humánus, humoros és belevaló a kiszemelt fél, hogy egyáltalán allergiás-e a kutyaszőrre vagy épp az, kölcsönös-e az összhang az ő és a mi négylábúnk közt.

Ha mindketten kutyával érkezünk

Az ő fogalmaik mások. Elsőre örüljünk annak, ha közönyt mutatnak, maximum enyhe csóvit és tartják a távolságot. Minden találkozás egy új fajtárssal számukra pozitív stressz. E helyzetben négy opciójuk van: támadnak, menekülnek, elkerülnek vagy megadják magukat. Ha erősen eltér a kutyák mérete és/vagy egyikük vehemensebb, mindenképp maradjanak pórázon!

A legideálisabb, ha első körben bekapcsoljuk őket egy pórázon tett sétával, egyre csökkentve a köztük lévő távolságot. Dicsérjük a nyugalmat, adjunk érte jutalmat. Lehet pár trükköt is kérni tőlük: pacsit, egy játék szájban cipelését, mivel ameddig feladat van, addig a fókusz is a gazdira irányul, nem pedig az esetleges feszültségre.

Kutyás illemszabályok

Abban az esetben, ha csak mi érkezünk kedvencünkkel, akkor is érdemes odafigyelni néhány dologra, amivel komfortossá és kényelmessé tehetjük ezt az új élményt a másik fél számára.

Ha abba a szituációba csöppennénk, hogy randipartnerünk fél a kutyáktól, ne akarjuk meggyőzni! Értékeljük a gesztust, hogy ennek ellenére rábólintott a kutyás randira!

Semmiképp ne engedjük a testére, ruhájára ugrálni kedvencünket! Mi sem vesszük jó néven, ha engedélyünk nélkül törnek be személyes terünkbe.

Nyűgözzük le őt kutyánk fegyelmezettségével. Mutassunk pár engedelmes feladatot. Így megnyugtatjuk a másikat, oldjuk feszültségét. Érdemes megvárni, míg partnerünk magához hívja szőrös barátunkat, csak akkor vezessük oda és ültessük vagy fektessük le.

Találka végén egy puszi kíséretében meg lehet köszönni a másik nyitottságát az új élményekre.

Hová szervezzük a randevút?