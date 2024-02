6+1 egyedülálló randihelyszín és -program Budapesten

Ha úgy érzitek, hogy már az összes tipikus randiprogramot kipipáltátok, akkor segítünk, hogy merre induljatok romantikázni.

Festő workshop a Macska Múzeumban

Tökéletes páros kreatív programnak bizonyulnak a Macska Múzeum hétvégi napokon elérhető festő workshopjai, amelyeken mindketten elsajátíthatjátok az akvarell és akril festőtechnikák egyikét. A foglalkozások alatt kifejezetten cicák festésére tanítják meg a résztvevőket, és minden szükséges eszközt biztosítanak számotokra. A tanfolyam közben a múzeum tíz cicája legyeskedik majd körülöttetek (és okoz örömteli perceket), a 120 perces foglalkozás végére pedig egy-egy saját festmény büszke tulajdonosai lesztek mind a ketten. A részvételi díj egy ajándékitalt is tartalmaz, legyen az kávé, tea vagy forró csoki.

1054 Budapest, Vadász utca 26. | Weboldal

Garden of Lights

Valentin-napi programnak tökéletes választás az ELTE Füvészkert március 3-ig tartó multimédia-kiállítása, a lenyűgöző Garden of Lights. A több mint 500 ezer LED-fénnyel, színpompás installációkkal és hangeffektekkel kialakított tárlat az Alice Csodaországban varázslatos meséjén vezeti végig a látogatókat. A varázslatos program során a szabad levegőn sétálva tölthettek el egy kis időt kettesben, miközben szemet gyönyörködtető fények kísérnek benneteket az útvonalon. Érdemes sötétedés után érkezni, hiszen ekkor éri el végső pompáját a fényárban úszó tárlat!

Valentin-napon különleges akció vár rátok a Garden of Lights kiállításon! Minden aznapra megváltott teljes árú páros belépőre 20% kedvezmény jár a 17 órától 20 óráig nyitva tartó tárlaton. Szeretettel várják az andalgó párokat a Füvészkertbe!

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Fröcskölő

A Rákóczi úti Szelfi Múzeum izgalmas szolgáltatása a randiprogramnak is tökéletes Fröcskölő, ahol szabadjára engedhetjük a bennünk szunnyadó művészt, és játszva festhetünk össze bármit (vagy egymást), eközben nem törődve a rendetlenséggel. A program során a résztvevők védőruhát, vásznat és festéket kapnak, a többi pedig ránk van bízva, de természetesen az alkotás nem igényel előzetes tudást. A helyszínen különböző csomagok közül is választhatunk, ezek közül az egyik a randicsomag, amely esetében a pár egy közös vásznat kap, fejenként háromféle színnel, így közösen alkothatnak valami maradandót, amit később haza is vihetnek.

1072 Budapest, Rákóczi út 40. | Weboldal

Cake Factory workshop

A Cake Factory workshopjain elmerülhettek a sütés rejtelmeiben, és olyan finomságokat készíthettek el együtt, mint a macaron, a tükörmázas torta vagy a zserbó. A program izgalmas élmény kezdők számára, hiszen nem szükséges semmiféle előképzettség, de hobbicukrászokat is örömmel fogadnak az órákon. Februárban a macaron kerül főszerepbe, ebben a hónapban több alkalommal, 3-án, 16-án, 18-án és 25-én is elsajátíthatjátok a francia édesség elkészítésének csínját-bínját, később pedig akár otthon is elkészíthetitek egymásnak.

1132 Budapest, Váci út 32. | Weboldal

Brew!Studio sörkóstolás

Mindketten a különleges, kézműves sörök kedvelői vagytok? Akkor nektek találták ki a Brew!Studio sörös programjait! A sörkóstolókon elsősorban az ízlelőbimbótokat fogják megtornáztatni. Megtanítanak benneteket profi módon kóstolni, eközben pedig megfigyelhetitek, hogy így még sokkal finomabb is a sör. Birsillatú IPA és szarvasgombás stout? Mindezek és még sok más sörkülönlegesség vár rátok a Brew!Studio házi sörfőző iskolában. Kóstolás közben izgalmas információkkal is bővülhet a tudásotok a sörgasztronómia területéről és a sörtörténelem állomásairól, de akár még sörfőzésre is jelentkezhettek!

1094 Budapest, Tűzoltó utca 22. | Weboldal

Valentin-nap a Mai Manó Házban (2024. február 14.)

„Két jegy egy áráért” kedvezménnyel várja látogatóit Valentin-napon May Emánuel, azaz Mai Manó 1894-ben épült, nyolcszintes, neoreneszánsz műteremháza. Az egykori császári és király udvari fényképész XIX. századi Napfényműterme a nagypolgári fotográfia egyik legimpozánsabb tere Európában. Eredeti szépségükben láthatók azok a freskók, amelyek a hajdani fényképfelvételek hátteréül szolgáltak. A február 14-én párban érkező látogatók egy belépőjegy áráért az impozáns terek mellett A múlt megjövendölése – A Zohar Studios fotói, valamint a Mások bőrében – Elsa és Johanna számos élete című kiállításokat is megtekinthetik.

+1 Valódi figyelmesség: Waterdrop

A Waterdrop termékek gyönyörű kiegészítők, amelyek elkísérhetik szerelmünket a mindennapokban, ráadásul még környezettudatosak is. A vízivás népszerűsítése és az egyszer használatos műanyagpalackok csökkentése mellett elkötelezett Waterdrop prémium kulacsai és italkockái igazi klisémentes ajándékok Valentin-napra. A letisztult megjelenésű üveg és rozsdamentes kulacsok hamar állandó társsá válnak a mindennapokban, legyen szó munkáról, edzésről vagy aktív kikapcsolódásról. A mini dobókocka méretű Microdrinkek a gyümölcsök természetes ízével segítenek az optimális mennyiségű vízivás elérésében, hozzáadott cukor és mesterséges anyagok nélkül.

Valentin-napra ajánljuk a LOVE Microdrinket, amelyben a gránátalma, a goji és az álomszép kúszómagnólia hármasa alkot tökéletes ízharmóniát. Aktív kikapcsolódáshoz pedig a Microlyte Berry-t, amely 4-féle elektrolittal és 9-féle vitaminnal támogatja a fejlődést és a gyors regenerálódást.

