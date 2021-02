Hétvégi szabadtéri programok Budapesten – nemcsak Valentin-napra

Számtalan szabadtéri program vár bennünket ezen a hétvégén is Budapesten és környékén. Piacozás, túrázás, garázsvásár, nyomozós játék, kiállítás és sok közülük persze a Valentin-nap jegyében.

Kezdjétek a hétvégét a Római piacon! Mire is számíthattok: gyönyörű, hangulatos környezetre, a Duna illatára, csevegő árusokra, minőségi portékákra, forró teára és nem utolsó sorban frissen sült lángosra és kolbászra. Ne vegye kedvetek a hideg, bújjatok meleg ruhába és öltsétek magatokra legszebb mosolyotok hiszen legyen hideg, zimankó, vár titeket a Római ,,vakáció”.

,,A szemét nem az erdőbe való” hirdeti az Elf Playground csapata. Érkezzetek szerelemetekkel vagy akár szingliként garantáljuk, hogy a végeredmény lélekmelengető lesz. A munka végeztével a szervezők mindenkit szeretettel várnak egy forró teára és ha maradt még energiátok sétáljatok egyet az erdőben és élvezzétek az általatok megszépült környezetet.

Találkozó: szombaton 10-kor Budakeszin a Domb utca és a Sugár utca sarkán. Info: +36302675680

Ha leesik a hó, számtalan helyen szánkózhatunk Budapesten:

A szabadtéri szabadulós játék során egy nyomozásban vesztek részt, különböző útmutatás alapján kell rájönnötök az útvonalra, és játékos feladatok megoldásával kerültök közelebb a célhoz. A közös kaland élménye segít elmélyíteni a kapcsolatotokat, miközben izgalmas helyszínekre juthattok el. A játék az 1970-es évek retró világát eleveníti fel, mely még élvezetesebbé teszi a történetet.

Február 13-14-én ismét válogatott kincsek kerülnek a Vegan Garden-Rácskert területére. Kül- és beltéren szemezgethettek kedvetekre a Budapest Antique Market által gondosan kiválasztott tárgyakból. Lesznek itt: bútorok, lámpákat (retro és loft/industrial), dekorációs elemek, festmények, régi nyomatok, térképek, órák, ruhák, cipők, háztartási holmik, zománcozott termékek és persze készülnek Valentin-napi szekcióval is. A rendezvény alatt kizárólag elvitelre vásárolhattok forralt bor, kávét és meleg étel is. Vegan piacos termékek ugyan korlátozott számban, de elérhetőek lesznek. A rendezvény kutya- és családbarát.

Izgalmas budapesti szabadtéri program lehet ez is:

Mint minden évben a Vitéz Kürtős csapata idén is újdonságokkal és meglepetéssel készül a szerelmesek napjára. Több kürtőskalácsból készült desszertet is kóstolhattok. Valentin-napi kínálatuk: ÉdesMaci Love házicsoki, Málnás kürtőskalács díszdobozban, Páros Love Box- csokicseppes és málnás kürtőskalács, Kürtős Krémes, Mese Habbal, Kürtős Cake eperhabbal, Valentin Kürtős Szelet – eperkrémes kürtős szeletek karamell csokival bevonva.

A provence-i életérzést idéző Czakó Piaczot talán már senkinek sem kell bemutatni, ahol hétről hétre az ország legjobb termelői hozzák el portékáikat. Itt biztosan találtok valamilyen ínyencséget a Valentin-napi menühöz. Válogassatok kedvetekre a jobbnál jobb zöldségek, gyümölcsök, sajtok, húsfélék közül, emellett lesznek virágok, vadon termő gombák (ha teremnek) és más különlegességek is a kínálatban. A piac ideje alatt a termelői finomságokból készült ételeket elvitelre megvásárolhatjátok.

A kiskertpiac zöld szerelem vasárnap esemény keretében a héten online van lehetőségünk megvásárolni a kiállítók által kínált, szerelemre hangolt portékákat. A kiskertpiacos kincseket házhoz szállítva is kérhetjük, de átvételüket személyesen is lebonyolíthatjuk épp vasárnap, Valentin-napon, hiszen az Ellátóház ezen a napon 10 és 16 óra között pop up átvételi pontként funkcionál majd. A szervezők felhívják az érdeklődők figyelmét arra, hogy a helyszínen vásárolni nem lesz lehetőség, csupán az online vásárolt termékek személyes átvételére teremtenek alkalmat. A kiskertpiac eseménye apró meglepetésként is szolgálhat, hiszen mi lehetne kellemesebb meglepetés, mint egy Valentin-napi könnyed sétával egybekötött, apró, figyelmes ajándék mit sem sejtő párunknak?

Ha még nincsen ötletetek, hol andalogjatok a szerelmesek napján, akkor látogassatok el a Budapesttől 40 km-re található alsópetényi Prónay-kastélyhoz, ahol vasárnapra a kastély parkjába különleges hangulatot csempésznek. A személyzet a sétához mennyei finomságokat komponál és szívmelengető forró italokkal is készül, hogy emlékezetes legyen a nálunk töltött idő. A belépés díjtalan!

Február 14-én vasárnap, megrendezésre kerül a Fezosport Turista Egyesület idei első teljesítménytúrája, amit a túrák szerelmeseinek ajánlanak! Várnak minden szerelmes párt, anyukát, apukát, nagymamát, nagypapát, kicsit és nagyot, aki szeretve érzi magát és aki szerethet valakit – egy különleges, téli, 6 km-es kikapcsolódásra. A nevezők az okleveleken túl süteményben és meleg teában is részesülnek.

Túra, mint Valentin-napi program? Miért ne!

Dobjátok fel a hétvégi bevásárlást egy kis pilisi kiruccanással. A pilisvörösvári horgásztavak mellett farsangi hangulatban várnak titeket egy romantikus Valentin-napi piacozásra, ahol most nem másé, mint a fánkoké a főszerep. Amíg a frissen készült finomságokat gondosan elcsomagolják számotokra, addig kedvetekre válogattok a helyi termelők portékái közül. Ha már a környéken jártok javasoljuk, autózzatok tovább a Piliscsaba és Tinnye között található aprócska Garancsi-tóhoz. Az idilli környezet ideális helyszín egy autós piknikhez. A hely érdekessége még, hogy itt forgatták a már kultfilmnek számító Üvegtigris című filmet és még a helyszínen áll a filmből jól ismert büfékocsi, ahol lőhettek pár szerelmes fotót az Instagramra.

Akinek csömöre van már a Bálint-napi kötelező köröktől, azoknak találták ki ezt a 4 km távot magába foglaló izgalmas túrát, amin a szkíta népek hagyományvilágát is megidézitek majd. Lesz itt télűzés tűzgyújtással, kiszebáb égetéssel és vigaszsággal, búcsúzva a farsangi időszaktól. Útvonal: Dobogókő parkoló- Zsivány sziklák- Márton rét- Dobogókő parkoló. A részvétel ingyenes, a szervezők kérik, hogy a hideg miatt, mindenki figyeljen arra, hogy minél rétegesebben öltözzön.

Ajánlunk néhány online programot is Valentin-napra, ha még sincs kedvetek kibújni a takaró alól: