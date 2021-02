Városban, zöldben, szerelemben: Valentin-napi kiskertpiac a romantika jegyében

A kiskertpiac-élményről Valentin-napon sem kell lemondanunk, egyedülálló megoldásuk a hét egészére, de még vasárnapra is egy könnyed sétával egybekötött kikapcsolódásként szolgálhat.

Sokan nélkülözzük a vasárnapi ellátóházas kiskertpiacokat, az oda tartó délelőtti sétákat és a növények, hazai alkotók termékei alatt roskadozó kis asztalokat, melyek megszámlálhatatlan kincseket rejtenek. És bár hiányzik ez a könnyed vasárnapi program, Valentin-nap alkalmából egy kis szeletét talán visszakaphatjuk az Ellátóházba tartó könnyed vasárnapi sétáknak.

A kiskertpiac zöld szerelem vasárnap esemény keretében a héten online van lehetőségünk megvásárolni a kiállítók által kínált, szerelemre hangolt portékákat. A kiskertpiacos kincseket házhoz szállítva is kérhetjük, de átvételüket személyesen is lebonyolíthatjuk épp vasárnap, Valentin-napon, hiszen az Ellátóház ezen a napon 10 és 16 óra között pop up átvételi pontként funkcionál majd. A szervezők felhívják az érdeklődők figyelmét arra, hogy a helyszínen vásárolni nem lesz lehetőség, csupán az online vásárolt termékek személyes átvételére teremtenek alkalmat.

A kiskertpiac eseménye apró meglepetésként is szolgálhat, hiszen mi lehetne kellemesebb meglepetés, mint egy Valentin-napi könnyed sétával egybekötött, apró, figyelmes ajándék mit sem sejtő párunknak?

A kiskertpiac nem is lenne igazi virágok és növények nélkül, ezért is lehet majd a Floratina design virágcsokrai, az Aster Dísznövény pozsgásai és kaktuszai és Golmitz János és felesége virágkertészetének krókuszai, tulipánjai, de még mini citromjai közül is válogatni a webes felületeken. Az online vásáron további 20 tervező és designer termékei közül szemezgethetünk: a természetes kozmetikumoktól, a kézműves csokoládékon át az egyedi üveg-, réz-, kagyló- és ásványékszerekig majdhogynem minden megtalálható lesz.

A online vásár résztvevői, akik megszokott termékeik mellett külön erre az alkalomra szerelmes kínálattal is készülnek: