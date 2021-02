Több mint jóbarát: 10 Jennifer Aniston-film, amit vétek kihagyni

A ma 52 éves Jennifer Anistont a Jóbarátok c. sorozatból ismerte meg az egész világ 27 évvel ezelőtt. A színésznő persze nemcsak Rachelként alakított maradandót: összegyűjtöttük azt a 10 filmjét (plusz egy sorozatot) az elmúlt évtizedekből, amelyeket érdemes megnézned, akár már ma este.

Hivatali patkányok (1999)

Amikor már képtelen újabb agyzsibbasztó napot elviselni cégénél, Peter Gibbons (Ron Livingston), íróasztala foglya fogja magát, és a szabályokat felrúgva, úgy dönt, kirúgatja magát. Peter a lazánál is lazábbra veszi a figurát, szexi új barátnőt (Jennifer Aniston) újít be magának, és hamarosan olyan mesterien kerüli a melót, hogy hirtelen a felső vezetésben találja magát.

Rocksztár (2001)

Nappal Chris Cole fénymásolókat javít, éjjel azonban rockzenésszé változik: bandája frontembereként a világ legmenőbb heavy metal együttese, a nagy példakép: a Steel Dragon dalait énekli. Egy napon aztán Chris óriási lehetőséget kap: felkínálják neki a Steel Dragon énekesi posztját. Igent mond, és ezzel a jelentéktelen kisvárosi senkiből pillanatok alatt szupersztár válik belőle, és barátnőjével/menedzserével, Emilyvel őrültebb világban találja magát, mint amilyet valaha is el tudott képzelni.

A minden6ó (2003)

Van, aki sosem elégedett. Bruce Nolan hiába sikeres tévés műsorvezető, hiába szereti őt szép barátnője, képtelen abbahagyni a panaszkodást: számára az egész világ egy nagy, jól szervezett összeesküvésnek tűnik, melynek egyetlen célja, hogy őt idegesítse. Az Úristen türelme végtelen, de ezt a nyafogást már ő sem bírja elviselni. Megsértődik a férfira, és dühében egy hétre rábízza a mindenhatóságot: eddig csak a szája járt, most azonban kap egy lehetőséget, hogy megmutassa, mit csinálna másképp, hogy jobb legyen a világ.

Derült égből Polly (2004)

A rizikófóbiás Reuben Feffer életről és szerelemről szőtt terveit alaposan kizökkenti a kerékvágásból, hogy újdonsült arája a nászútjukon elhagyja egy izomagyú búvároktatóért. Kalandvágyó gyerekkori barátjával, Pollyval való véletlen találkozása után extrém sportokkal, fűszeres étkekkel, vadászgörényekkel és salsa tánccal járó forgószél ragadja magával, ennek minden mulatságos következményével. Előfordulhat, hogy a kiszámíthatóság-mániás Reubentényleg megváltozik, és a pillanatnak él tovább?

Kisiklottak (2005)

Charles (Clive Owen), a chicagói reklámszakember újra és újra belefut a rendkívül vonzó Lucindába (Jennifer Aniston). Annak ellenére, hogy mindketten házasok, forró flörtbe bonyolódnak, ám legrosszabb álmukban sem gondolták volna, mi vár rájuk. Philippe LaRoche (Vincent Cassel), a könyörtelen bűnöző megneszeli a kisiklott páros történetét, s elhatározza, hogy megzsarolja őket. Charles és Lucinda tudja jól, hogy nem bízhatnak LaRoche-ban, s kénytelenek saját kézbe venni az irányítást, amelynek így vagy úgy, de végzetes következményei lesznek.

Sejtcserés támadás (2010)

Kassie (Jennifer Aniston) okos és sikeres szingli, aki kissé neurotikus legjobb barátja, Wally (Jason Bateman) ellenvetése ellenére is úgy dönt, áldott állapotba kerül, még ha egyedül is kell ennek apróbb részleteit megoldania. A lány segítségére van azért egy jóképű spermadonor (Patrick Wilson), de a megtermékenyítési bulin történik egy kis gikszer: Wally egy kicsit többet iszik a kelleténél és a „díjnyertes csődör” adományát a sajátjára cseréli, majd mindezt – annak rendje és módja szerint – el is felejti. Ez hét évig eszébe sem jut, de akkor megismerkedik Kassie kisfiával, Sebastiannal. A gyermek kísértetiesen emlékeztet rá. Csak nem?!

Kellékfeleség (2011)

Danny (Adam Sandler), a csajozás és átverés királya találkozik álmai nőjével (Brooklyn Decker), és új életet kezdene vele, ám egy hazugsággal már az elején elrontja a dolgokat. A csorbát újabb füllentéssel igyekszik kiköszörülni: megkéri titkárnőjét (Jennifer Aniston), hogy játssza el válófélben lévő felesége szerepét. A szélhámosságba később kénytelenek bevonni a titkárnő csemetéit is. A bombázó és a kamucsalád Hawaiira utazik egy közös hétvégére. De az összes eddigi hazugság visszaüt, minden a feje tetejére áll, és Danny nem szabadulhat a saját csapdájából: újabb és újabb őrült blöffökkel kénytelen próbálkozni.

Családi üzelmek (2013)

A piti díler, David Clark (Jason Sudeikis) kénytelen egy nagy drogszállítmányt átcsempészni Mexikóból, amihez furfangos tervet eszel ki. Meggyőzi szomszédait, a sztriptíztáncos Rose-t (Jennifer Aniston), a lúzer Kennyt és a csavargó Caseyt (Emma Roberts), hogy álljanak össze egy kamu családdá. „Millerék” bevágják magukat egy nagy lakóautóba, és elindulnak dél felé a július 4-i hosszú hétvégére, amelyen tonnányi poén és még több bonyodalom vár rájuk.

Boldogság bármi áron (2014)

Claire többnyire egyedül tölti napjait a házában, mióta férje otthagyta. Egyetlen barátja a házvezetőnője, akinek fizetnie kell, hogy törődjön vele. Depressziója leküzdése érdekében egy önsegítő csoportba jár. A fiatal Nina szintén ide jár, de most öngyilkosságot követ el. Claire-t egy éjszaka hallucinációk gyötrik, s megjelenik előtte Nina. A nő többet akar megtudni az elhunytról, ezért elmegy a hídra, ahonnan leugrott, illetve a házához is, ahol férjével élt. Az érzelmileg összetört Roy és Claire összebarátkoznak.

Anyák napja (2016)

Mi a közös a lobbanékony Sandyben (Jennifer Aniston), a káprázatos ékszereket reklámozó Mirandában (Julia Roberts) és a férjét odaadóan szerető Jesse-ben (Kate Hudson)? Mindhárman édesanyák, és bár a mindennapjaikban egészen más örömökkel és kihívásokkal néznek szembe, anyák napján valamennyien megtapasztalják, mit is jelent édesanyának lenni.A romantikus sztárparádék koronázatlan királya, Garry Marshall ezúttal is mesterien szövi a könnyes-nevetős történetszálakat. A rendező vidám és megható filmet készített, amelyből kiderül, hogy egy anya sem pótolható, még akkor sem, ha nem tökéletes.

+ 1 egy sorozat Jennifer Aniston főszereplésével, mely 2019-ben futott az Apple TV+-on: The Morning Show