Október 23.: Még több budapesti program a hosszú hétvégére!

Múlt héten már összegyűjtöttünk nektek egy jó nagy adag programot az október 23-i hétvégére, de az események egyre csak szaporodnak, ezért úgy döntöttünk csinálunk még egy merítést.

Ha a korábbi ajánlónkról lemaradtál, itt tudod megnézni:

Programok október 22-re (csütörtök)

Újra itt van a BÉLA nagysikerű, klasszikus zeneszerzőket és műveiket ünneplő eseménysorozata. Az új szezon első ünnepeltje Liszt Ferenc – vagy ha úgy tetszik – Franz Liszt, 1811 október 22-én, a mai Ausztriában, Doborjánban született zongorista, zeneszerző, szerzetes.

„Szeretnénk meghívni titeket belvárosi showroomunkba egy jó hangulatú Nalini vásárra.

Lesznek velünk Nalini Home falidíszek, füstölő- és mécsestartók, Nalini kristály nyakláncok, gyűrűk, karkötők, fülbevalók, valamint válogathattok Karmacsi táskákból, övekből és Bonisita ékszerekből is. ”

Kertész Attila festőművész harmadik önálló tárlata a GENETRIX, az eredet, azaz az ’ősanya’ egyetemes jelentését dolgozta fel tíz képből álló sorozatában visszanyúlva egészen az ősi kultúrák szimbolikájáig. A kortárs kiállítás két héten keresztül ingyenesen megtekinthető bejelentkezés nélkül a belvárosi Hybridart Space-ben.

Camille, a fiatal és idealista fotóriporter Közép-Afrikába utazik, hogy tudósítson a készülődő polgárháborúról. És nemcsak az ország, hanem hamarosan – bár nem egészen ugyanabban az értelemben – az események forgataga is magával ragadja.

A Miskolci Szimfónikus Zenekar DuMa koncertje. Szerzői est Dubrovay László és Madarász Iván műveiből. 2020. október 22-én, csütörtökön 19:30 órakor a Pesti Vigadóban.

„Ráadás akusztik a Vintage Gardenben! A 10.15 én rendezett Caramel-Akusztikra már elfogytak a jegyek, de itt a ráadás. Szerezd meg időben! ”

Idén október 22–24. közt a Budapest Ritmo feat. WOMEX a Müpába hozza a világzene legjavát. Koncertet adnak a WOMEX, Worldwide Music Expóra beválogatott hazai zenekarok: a DALINDA, Ötödik évszak, Magos Együttes és Babra. Színpadra lépnek a világzene olyan szupersztárjai is, mint a Parno Graszt, Lajkó Félix official, valamint Lakatos Mónika, a WOMEX idei életműdíjasa is, akinek gálakoncertje zárja a fesztivált.

Programok október 23-ra (péntek)

„Induljon az őszi szünet a Vasúttörténeti Parkban! A hosszú hétvége első napján, október 23-án pénteken ingyenes belépéssel várunk minden érdeklődőt 10-18 óra között. ”

„Nemzeti ünnepünk hétvégéjén családi lángosozást szervezünk! Jöjjön el az egész család, kössük össze a hétvégi városi sétát egy remek közös lángosozással a Retróban! ”

„Magyarországon a sportszerű sízés kezdete Budán kezdődött 1892. december 4-én. A Normafa Síház 90. Születésnapján nem maradhat ki az erről és további időszakokat bemutató, átfogó sport kiállítás, ezért a Hegyvidék Önkormányzattal és a Helytörténeti Galériával együttműködve életre hívjuk a Normafa sport történetét bemutató kiállítást. Tartsatok velünk és nyissuk meg együtt a Szülinapi Hétvégét Normafa Síházhoz méltó képekkel és történetekkel!”

„Utcai ételek: Latin-Amerika címmel debütált nemrég a Netflix kínálatában a Chef’s table gyártóinak legújabb sorozata. Eddig jobbára csak néztük, most úgy döntöttünk hogy szinkronban lefőzzük a különböző latin-amerikai nemzetek konyháját bemutató epizódok legjobb fogásait. Argentína után a soron következő nemzet nem más, mint Brazília – öveket becsatolni, október 23-án 17:00 órakor indulunk!”

Október 22. és 28. között óriási Moziünneppel várunk a Sugár Moziban, melynek keretében számtalan filmet nézhetsz meg a közelmúlt legsikeresebb, legizgalmasabb, legcukibb és legjobb alkotásai közül!

„Kezd velünk az őszi szünetet a legizgalmasabb programmal! napos Ramazuri!!! Az egész család jól érezheti magát, nálunk senki sem unatkozik! JÁTSZÓHÁZ BENT, VIDÁMPARK KINT és mindez egy belépő áráért!!!”

„Ahány ház, annyi sólet. Nincs általános igazság a sólettel kapcsolatban, talán csak annyi, hogy a különböző családi hagyományokat és receptúrákat nagy valószínűséggel egyetlen általános recept sem múlja felül. Házon belül az egyik legizgalmasabb fogás, elkészítését számos sóletre menő “vita” előzte meg, de mára elmondható, hogy nekünk is van egy “igazi”, amelyet sok-sok szeretettel fűszerezve készítünk a közelgő ünnepi hosszú hétvége mindhárom napján.”

„Ezen a héten természetesen ünnepi köntösben, tehát 3 nap is érkezik az Instant-Fogas Komplexum kora estétől este 11-ig tartó party sorozata! Instant-Fogas-Robot- LÄRM, tehát 4 tánctér és egy adag mosoly a feszült napok ellen! ”

A bunkertúra a hazai turisztikai piacon teljesen egyedülálló programcsomag: Magyarország valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be 4 órányi programot nyújtva, II. világháborús építésű óvóhelyek meglátogatásával.

Programok október 24-re (szombat)

„Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a piaczon mindent megtaláltok hozzá!”

Üdvözlet az 1900-as évek fővárosában! Nem lesz könnyű dolgod. Íróként, főpincérként vagy könyvkiadóként kell sikeres üzletet vinned a konkurenciával (azaz a többi játékossal) szemben. Te választod meg a stratégiádat, ami a sikerhez kell.

„Azt gondoljuk, hogy már ti is unjátok ezt a hideg szürke időjárást. Ezért egy októberi borongós, hideg szombatot megtöltünk nektek szuper élménnyel, egy kis művészeti, design vásár formájában.”

„Most szombaton a Bakáts téren találkozhattok velünk a Pancs – gasztroplacc szombati piacán, ahol természetesen szerepet kap a street food ( MI! 😋 ) és persze a street drink ( van ilyen? 😂 ) IS! Reggel 9től délután 2ig tudtok zabálni egy jót és lekisérni UGAR Brewerys barátaink valamelyik kellemes malátanektárával 🍻”

„Vissza nem térő lehetőség csak neked, csak most! Last minute buli SZOMBATON a Mikában! Egy különleges feldolgozás-est keretén belül dolgozzuk fel a különleges feldolgozásokat ”

„2020. október 24-én, új felállással és az eddigi legütősebb koncerttel érkezik a Soulwave az Akváriumba!”

Programok október 25-re (vasárnap)

„Legyél az elsők között, akik megtapasztalják milyen egy igazi hétvégi BRUNCH. Amikor nem kell választanod a reggeli és az ebéd között, hanem akár egyszerre élvezheted mindkettőt. ”

„Ezen a sétán a Városliget környéki modernista épületeket ismerhetitek majd meg. Ez a környék igen sok érdekes épületet tartogat, amelyeket egy kellemes háromórás séta keretein belül mutatok be nektek. A séta során bemutatott épületek a negyvenes és a nyolcvanas évek között épültek.”

„A Közös Lábos programunkban minden héten más-más civil szervezet képviselői főznek a piacon kapható alapanyagokból, rendszerint egy húsos és egy vegetáriánus fogást. Az itt készülő ételeket adományért cserébe kóstolhatod, adományodat pedig az aktuális szervezet kapja céljai megvalósításához. ”

Az egerek sorsa megpecsételődött. Az X bolygón a vérszomjas macskák semmibe veszik a jogot, és az egértársadalom felszámolására törekednek. De megcsillan egy reménysugár, az egerek főtudósa feltalálja a megoldást. A titkosszolgálat azonnal aktiválja legjobb ügynökét, Grabovszkyt, hogy még időben célba jusson a tervrajz…

(port.hu)

Hetven év után újra látható a helyreállított Román Csarnok, amely a Szépművészeti Múzeum legdíszesebb tere. De miért nevezték el így? Hogy hívják a többi csarnokot? Mit árul el az épület homlokzata a 19. századi emberek gondolkodásmódjáról? Mennyire időszerű ma a Márványcsarnok falába vésett felirat: „Ars Longa, Vita Brevis”?

„Idén október 25-én egy apró kis Tökfesztivállal várjuk kedves Látogatóinkat! A nagyok és kicsik kedvezményesen megvásárolhatják és ki is faraghatják a töklámpásoknak való tököket, a gyermekek tökfigurákat, őszi dekorációkat készíthetnek a barkácsasztalunknál. Egész hétvégén lesz kincskeresés – egy-egy elrejtett ezüst tobozt kell felkutatni, amelyet a pénztárban beválthatnak egy-egy kis apró ajándékra. ”