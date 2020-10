A legjobb budapesti programok erre az esős őszi hétvégére

Habár több napra esőt jósolnak ezen a hétvégén, így is találhatunk magunknak tartalmas programokat Budapesten. Kiállítások, koncertek, fesztiválok és vásárok is várnak ránk, persze a szigorú biztonsági előírásokat betartva.

Csütörtöki programok (október 15.)

Világító sárgák, lángoló pirosak, fájdalmas rózsaszínek és borzongató kékek: micsoda szín- és árnyalatkavalkád! Nem véletlenül kiáltott fel így Pablo Picasso, amikor élőben megtekintette Csontváry alkotásait Párizsban: „Nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is volt a századunknak…!” A festőről szóló előadások, workshopok és tárlatvezetések váltják egymást egész este.

Üldögéljen varázslatos kupolaterünkben két programpont között és élvezze Dresch Mihály Quartetjének zenéjét egy pohár zamatos borral a kezében. Csontváry közel-keleti és mediterrán tájakon tett utazásait a kiváló zenész és zenekara autentikus világzenével idézi meg a látogatók számára.

Kik a sorozatgyilkosok? Milyen a lelki világuk? Mi utalhat arra, hogy valaki sorozatgyilkossá válhat? Mi ösztönzi őket kegyetlen tetteik elkövetésére? Hogyan választják ki az áldozataikat és a bűncselekmények elkövetésének egyéb körülményeit? A Jog és Pszichológia előadásán ezekre a kérdésekre első kézből kaphatunk majd gyakorlatias válaszokat Dr. Akpinar Szelimtől nyomozótól.

„Végre megmutathatjuk nektek azt a projektet, amin az utóbbi hónapokban dolgoztunk: megnyitjuk a Mad Scientist belváros kisüzemi sörbárját és bisztróját, a MADHOUSE-t!”

Budapesten első alkalommal kerül megrendezésre egy borkóstolóval egybekötött #PinkFloyd est a Cult in Glass és a Cult of Wine Villány szervezésében. Az est folyamán három borászat, illetve a Back To Floyd zenekar szórakoztatja majd az igényes borok és zene rajongóit.

60 programmal várunk titeket az őszi Margón október 15-18. között személyesen és online! A szigorú biztonsági előírások betartva minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy biztonságban legyetek a helyszínen, ahol találkozhattok majd kedvenc szerzőitekkel.

„A Wednesday Store 4 napra a Projekt Showroom-ba költözik! Amire számíthattok: kb 600 db vintage ruha; ing, pulcsi, felső, szoknya, nadrág, kabát, zakó, dzseki és cipő. Mindenből 1db van (természetesen), de félidőnél újratöltjük a készleteket, úgyhogy nem csak az első napon lesz érdemes jönni!”

Pénteki programok (október 16.)

“Egyik legnemesebb hazai ragadozó halunk a süllő és egyben a sügérfélék legnagyobb képviselője vizeinkben.” – Tartja a legtöbb horgász, s éppen ezért az egyik legnagyszerűbb egyben sütött halfajtánk is. Bár számos elkészítése módja létezik, de a legkedveltebb a paprikás lisztben forgatott, sózótt, fokhagymás változata, amihez petrezselymes parázs burgonya passzol igazán. De nem csak süllő, hanem vizeink valamennyi pikkelyese megtalálható lesz, természetesen jól megforgatva, ropogósra sütve! Éhes vagy már?

„Hozz magaddal minél több vadon termő gombát a Magyar Természettudományi Múzeumba! A helyszínen meghatározzuk és kiállítjuk őket, a neved pedig felkerül a kiállítás „dicsőségtáblájára”. Nevezd be gombaszépségversenyre a legmutatósabb gombákat. Ismerd meg a leggyakoribb ehető és mérgező gombákat. Tanulmányozd mikroszkópok segítségével a nagygombák szabad szemmel nem látható bélyegeit (spórák, hifák). Szeretettel várunk! ”

A 180-195 ezer m2 nagyságú kőbányai pincerendszer 18-szor nagyobb, mint a fertőrákosi kőfejtő. 1241-től 1896-ig innen bányászták ki Pest-Buda, majd Budapest építkezéseihez az alapanyagot. 1862-től a kőfejtő a Dreher Sörgyár ászokolója, érlelője és komlófeldolgozó üzeme volt. 1944 májusától itt gyártották a Messerschmitt és a Junkers harci repülőgépek motorjait és szárnyait is. A hatalmas alagútrendszer felett látható a titokzatos Dreher-villa, amely 1958-tól a kerület Munkásőrségének főhadiszállása, fegyverraktára volt. Szecessziós hangulatát a lepusztultság ellenére viszonylag jól megőrizte.

Egy este, három formáció a török zene világa körül. A török gitárművész és dalszerző, Arif Erdem Ocak a több száz éves török dallamokat modern, perkusszív stílusú gitárjátékkal ötvözi. A Nasip Kismet Új-Anatólia első török pszichedelikus zenekara. Az Attacca World Music tagjai egészen különböző zenei területekről érkeztek: a kortárs jazz és a klasszikus zene nyelve, stílusa és frázisai tűnnek fel zenéjükben, de az autentikus magyar népzenéé is.

„Kedves Barátaink, Vendégeink! Ugye nem gondoltátok, hogy elsikkad a kedvenc pénteki sorozatunk!? Visszahozzuk nektek a 80-as évek legendás slágereit, igazi himnuszait, verhetetlen dallamait, hála a zenetörténelem legnagyobb előadóinak. Pénteken tehát felhúzzuk a hangerőt és elhozzuk nektek az igazi, Children of the 80’s hangulatot. ”

Szombati programok (október 17.)

„Mindenkit várunk a Szimpla Kutya kutyabarát vásárra és piknikre október 17-én, 12.00-től 18.30-ig a Kutyabarát.hu és a Szimpla Kert szervezésében a Szimpla Kertben, ahol a kézműves kellékek, kutyás és kutyabarát termékek beszerzésén túl az érdeklődők megoszthatják a kutyás városi lét tapasztalatait. ”

„Kultikus házak és erkélyek elevenednek meg októberben a 11. kerület szívében. Egy izgalmas séta keretében megmutatjuk, hogy mennyire “élő” ez a kerület, és hogy a színpad nem mindig a világot jelentő deszka. ”

„Az ősz, szüret, november szentháromság több, mint 10 éve meghatározó szerepet játszik életünkben. Ősz amikor gasztronómiai partnereink visszatérnek a nyári szünetről, a szüret az szüret, a november pedig évek óta a Mitiszol? Fesztiválról szólt. Idén a körülményekből adódóan picit máshogy alakultak a dolgok, így arra gondoltunk, hogy azt ünnepeljük, ami van, ami állandó és ami mindenki számára kedves: a szüretet, az egész éves munkát, a termést, a hajnali kelést, az éjszakába nyúló feldolgozást. Szeretnénk, ha ennek ti is részesei lennétek, szeretnénk kóstolni és beszélgetni, őszintén – borról, megoldásokról, érzésekről. Ez most nem egy Őszi Nyitott Kóstoló és nem egy Mitiszol? Fesztivál. Ez most új, aktuális és mindannyiunkról szól. Ez a Mitiszol? – Szüret.”

A KOLLÁZS – Brasserie & Bar földkörüli útja folytatódik, ezúttal az Oktoberfest szellemében a következő állomás Bajorország. A helyi gasztronómia, a bajor életérzés és eleven hagyományok legjavát hozzuk el nektek, amelyekről Bajorország oly ismert, a Német Nagykövetséggel együttműködve, mindezt egy szórakoztató Kollázs-estébe csomagolva, a tőlünk megszokott minőségben.

A Klauzál Ház minden termét betöltő rendezvényén újra megtekinthető a 61 méter hosszú, 1:160 méretarányú terepasztal. A látványos, egyéni tematikájú terepasztalok mellett várja a gyerekeket a több mint 1500 darabos, fa vonatos játszóház.

Vasárnapi programok (október 18.)

A Nemzeti Filharmonikusok Lukács bérlete elsősorban azokat szólítja meg, akiket a magyar zene sokszínűsége érdekel. Akik nyitottak a ritkaságok iránt, és olyan művek felé is érdeklődéssel fordulnak, amelyeket még sohasem hallottak, vagy akár nem is hallottak róluk. A sorozatból azonban az igazi közönségcsalogató darabok sem hiányoznak. A bérlet október 18-i nyitóhangversenyén a Pesti Vigadó Dísztermében Farkas Ferenc Divertimentoja, Balassa Sándor Kettősverseny oboára és kürtre vonószenekarral című műve hangzik el. Ez utóbbi két vendégszólistája Hadady László oboa- és Zempléni Szabolcs kürtművész, akik a világ zenei központjainak állandó vendégei. Az estet Dohnányi Ernő fisz-moll szvitje zárja. A Nemzeti Filharmonikusokat Rajna Martin vezényli, aki 2018-ban Junior Prima díjban részesült, a díj történetében a legfiatalabbként karmesteri tevékenységért érdemelte ki az elismerést.

„A Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából október 18-án egész nap ingyenes programokkal, kézműves foglalkozásokkal és tárlatvezetésekkel várjuk látogatóinkat a T9 – Az első bástya kulturális és közösségi helyszínén – 10:00-16:00 óráig. ”

„A Magyar Vöröskereszttel együttműködve ismét véradást szervezünk a budapesti Bálna épületében, ahová szeretettel meghívunk minden segíteni vágyót! Minden véradó számára apró ajándékokkal fogunk kedveskedni. ”

Ismered a Magyar Mezőgazdasági Múzeumnak otthont adó Vajdahunyadvárat? Most itt az alkalom, hogy a csodálatosan kivilágított épületegyüttest és történetét egy izgalmas, kényelmes kora esti séta keretében fedezd fel.

A teljesen őrült filmeket jegyző dél-korai rendezőfenomén, Bong Joon-ho (A gazdatest, Snowpiercer – Túlélők viadala, Okja) tízévnyi nemzetközi kitérő után visszatért hazájába, hogy ismét kompromisszummentesen dolgozhasson. Ennek eredménye ez a tőle megszokott hangvételű, semmihez sem hasonlítható éjsötét vígjáték, az Élősködők.

2020. 10. 18-án (vasárnap) ismét örökbefogadó napot tartunk, ahol lehetőségetek lesz találkozni néhány mentvényünkkel, és ha kellőképpen felelős gazdinak bizonyultok és szeretnétek elköteleződni egy életre egy szőrös kis társ iránt, akkor örökbe is tudjátok fogadni őket!