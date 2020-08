Augusztus 20. a Balatonnál: Íme a legjobb programok a hosszú hétvégén // 2020

2020-ban csak három helyszínen lesz tűzijáték a Balatonnál augusztus 20-án: Balatonvilágoson, Fonyódon és Siókofokon. A rakéták hiányát számatalan programmal pótolhatjuk a többi településen: cikkünkben több tucatnyi rendezvényt gyűjtöttünk össze az ünnepi hosszú hétvégére.

Programok augusztus 19-re (szerda)

A Badacsonyi Borvidék borászatai gondoskodnak arról, hogy vendégeik az istenek nektárjának legjobbjait kóstolhassák meg a nyári hétvégéken, új helyszínen: Badacsonyban a Móló Parknál. Az estéket színpadi fellépők és előadók teszik színesebbé. Fellép többek között Singh Viki, a Roy és Ádám Trió, a Hello Kids, Dj Rádai, Dj Ferryman, DJ Juhász Bálint.

A Rozé, Rizling és Jazz Napok 2020 keretében augusztus 16. és 23. között ismét a Balaton környéke kiváló borászatainak kínálatát, kézműves ételeket, illetve naponta 3 koncerttel a hazai jazz élet és a jazzel határos műfajok fiatal képviselőit ismerhetik meg a gasztrokulturális élményekre vágyók.

A tavalyi évben – hagyományteremtő szándékkal elindított – termelői- és kézműves vásárunk hatalmas érdeklődésre tartott számot, így július közepétől várunk minden kedves vásárlót, aki kedveli a helyi, egészséges, minőségi alapanyagokból készült, kézműves portékákat!

Ünnepi programok augusztus 20-ra (csütörötök)

Idén három helyszínen lesz tűzijáték a Balatonnál: Balatonvilágoson, Fonyódon és Siókofokon. Sok más helyszínen fényjtékok, lézershow-k várják a partra látogatókat.

Az idei évben rendhagyó módon családiasabb hangulatban, kisszínpadi produkciókkal, több térrel, több családi programmal várja vendégeit augusztusban Hévíz.

Saiid, azaz az 1980-as születésű Süveg Márk aligha szorul különösebb bemutatásra, hiszen a kilencvenes évek második fele óta a magyar hiphopszíntéren működik és annak egyik meghatározó figurája. DJ-ként kezdte, a hazai hiphopban a legjobbak és legnépszerűbbek közé tartozó Akkezdet Phiai MC-jeként és producereként lett ismert rapper, 2006, a magyar slam poetry megszületése óta pedig emblematikus slammer.

A The Bits (Hungarian Beatles Supergroup) – Beatles emlékzenekar azért alakult meg, hogy színpadra vigye élőben, koncertszerűen ezeket a dalokat eredeti nyelven, ragaszkodva a zenei alapokhoz. A tagok Beatles szeretete, tapasztalata és zene iránti alázata garantálja a profi megszólalást és az ebből következő jó hangulat maradandó élményt szerez az őket hallgató fiataloknak és örökifjaknak.

Csütörtök esténként a Balaton-parton, a romantikus hangulatú kis téren megtelik jazz-dallamokkal a levegő. Egy pohár hűvös bor, vagy egy finom vacsora mellett a szomszédos éttermekből, bisztrókból is élvezhetjük az esti koncerteket.

„Veszprémet 2019 október végén A zene városa címmel tüntette ki az UNESCO. Veszprém, a zenélő ékszerdoboz sétánkon az érdeklődő zenebarátok megismerkedhetnek azokkal a belvárosi helyszínekkel, melyek kötődnek a város zenei múltjához és jelenéhez.”

„Szeretettel várunk benneteket egy igazán kiváló augusztus 20-i programra, ahol a gasztronómiai élmények mellett egy nem mindennapi produkciót is hallhattok, a Kontor Horvath Acoustic koncertjét.”

Augusztus 20-i programok Balatonfüreden

„A kiállításon látható lesz egy közel 150 méteres modul terepasztal bécsi, nagyváradi, tapolcai és veszprémi klubok elemeiből összeállítva. Egyedi készítésű vasútmodellek. Emlékek a 30 éves veszprémi klub történetéből. A kiállítás ideje alatt a szombathelyi BYG-Modell szaküzlet kínálatából vásárolhatnak látogatóink.”

„Nem tudod elképzelni a nyarat Annagora élmények nélkül? A csúszdákon száguldozásnál már csak egy királyabb kaland létezik: amikor mindezt csillagfényben csinálod! Látogass el hozzánk az Éjszakai Fürdőzések alkalmával, és pancsolj kedvedre Balatonfüreden este 19 órától egészen éjfélig!”

Augusztus 20-i programok Balatonlellén

„Vidám szórakoztató családi programok a Rendezvényparkban. Várunk Mindenkit szeretettel!”

Ha augusztus, akkor orgona! Akár ez a mondat is lehetne a Filharmónia Magyarország szlogenje a nyár utolsó hónapjában, hiszen már évek óta élvezheti a közönség a nyáresti orgonakoncerteket a templomok hűvösében. Augusztus 20-án Balatonlellére érkezik a koncertsorozat, ahol Etienne Walhain és Szendrői Zsuzsanna lép színpadra.

Siófoki programok augusztus 20-án

Mindenkit várunk sok szeretettel augusztus 20-án is Siófokra a kikötőbe az idén megszokott kézműves vásárral és gastro kiállítókkal. Lesznek levendulából készült termékek, ékszerek, bőr taskak, parafa termékek, játékok, fafaragás és még sok más. Ha megéheznétek találtok kürtöskalácsot, lepényt, kenyérlángost, rétest, hal és grill ételeket valamint kiváló borokat, pálinkákat és alkoholmentes hűsítőket!”

„A Sóstó Horgásztó partján, csodálatos környezetben Bródy János önálló műsorával ünnepeljük augusztus 20-át. Vacsorával vagy anélkül – kinek hogy jobb…”

2020. augusztus 20-án (csütörtök) 20 órakor a 100 Tagú Cigányzenekar lép fel siófoki SzínParton.

Programok augusztus 21-re (péntek)

„Nem tagadjuk, hogy a blues az életünk, de nagyon lelkesek és nyitottak vagyunk arra, hogy egy kicsit színesítsük a programjaink palettáját egy olyan műfajjal, ami alapvetően a részünk. A magyar népzene és a néptánc jeles képviselői lesznek a vendégeink, hogy beavassanak bennünket a hagyományőrzés szépségeibe.”

Mi lenne, hogyha Örkény István ismét megjelenne, egy színészben, egy színházban, egy este, leülne, venne egy lélegzetet, beszélni kezdene, elmesélné a saját szavaival az életét, vagy ami hirtelen az eszébe jut, azután megint eltűnne.

Mediterrán hangulat – festői környezet – élő zene. Péntek esténként az ódon hangulatú Malom-tó partján részesei lehetünk a természet és a művészet közös csodájának. Augusztus 21-én pénteken Sajcz Gábor lép színpadra.

„Ha megtehetnéd eljönnél Budapest Bár koncertre? Most már megteheted! Újra a szabadban, újra önfeledten, személyesen – EGYÜTT! Gyere a családoddal, a barátaiddal, élvezzétek a dalokat, a zenét, a nyári estét – élvezd az életet!”

„Péntekenként lazulunk a lugasban. Lesz densz plusz mámor, látvány, élmény, napfény, holdfény. Élőzenei izgalmak és gasztrokaland. Robi szuper bisztrókajái, gyarló grillkolbászok, meglepi a vegáknak, Zsolti díjnyertes borai, aranyló Varázslat és ezüstös Hangulat.”

Programok augusztus 22-re (szombat)

Profi szakvezető segítségével még izgalmasabb felfedezni a Badacsony környékének változatos hegyeit, gazdag földtani örökségét, állat- és növényvilágát, történelmi és kultúrtörténeti értékeit. A kínálatban szerepel holdfény-, madarász-,vár illetve tanösvény túra is, melyekre jelentkezni a helyi Tourinform irodában lehet.

Nyári esti koncert a gasztronómia remekeivel.

Járai Márkot a Halott Pénz énekeseként ismerte meg az egész ország, de mostanra a karcos hangú énekes szólóban is az egyik legkedveltebb egyszálgitáros előadóvá nőtte ki magát. Szokásához híven egy különlegesen intim és kedves szettel érkezik a balatonboglári Kultkikötőbe.

„Miért járnak az emberek Zorán-koncertre? Miért szeretnék oly sokan legalább évente egyszer színpadon látni Zoránt? Miért nem hagynának ki egyetlen nagykoncertet sem? A nagyszerű dalok miatt. A remek muzsikusok miatt. A zenei különlegességek miatt. De elsősorban Zorán miatt. Azért, mert minden Zorán-koncert ünnep. Ahogy mindig, ezúttal is hallható lesz minden olyan régi és új dal, ami miatt jó ott lenni egy Zorán-koncerten.”

„Gyertek idén is, ünnepeljük együtt a nyarat borral, zenével, tánccal, és a csillagokkal! Idén a Nyári Ünnepet augusztus 22-én tartjuk, ezen a napon 13:00-24:00 között, extra hosszú nyitvatartással várunk titeket a Pincénél.”

Jelen korunk egyik legjobb rock-blues fuvolistája, énekese, dal- és szövegírója, zenei szervezője Török Ádám, a műfaj hazai ősmotorja, egyik kiemelkedő egyénisége. Pályafutása során a stílus szinte minden fontos hazai eseményénél előtérben volt. Életműve bizonyítja, hogy szövegei, előadói stílusa, zenei ötletei, a közönség szeretete és a benne élő, szűnni nem akaró zenei őstűz, spirituális erő, nem csak saját korosztályára, de a mai huszonévesekre is hatással van. Ádám zenéje üzenet, híd és kapcsolat az utána jövő generációknak

„2020. júniusától elindul a Folly nyáresti zenés vacsorák programsorozata. Ennek keretében minden szombaton élő zenével, speciális hétvégi menüajánlattal, gasztronómiai különlegességekkel várjuk vendégeinket augusztus végéig. A Balaton édenkertjében már az örökzöld, virágzó arborétum bejárása is feltölti az ideérkezőket, de a grillteraszon, a szabad ég alatt elfogyasztott a vacsora, a balatoni panoráma és a kellemes dallamok megkoronázhatják a napot.”

Programok augusztus 23-re (vasárnap)

Augusztus végén egy igazán különleges programmal bővül Siófok kínálata: augusztus 23-án a Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület és a SióSUP szervezésében kerül megrendezésre azI. Siófoki SUP Kupa a siófoki Nagystrandon. Az 1 km hosszan húzódó versenypályára amatőröket és profikat is várnak, lesznek családi futamok is, illetve azok is kipróbálhatják magukat, akik a helyszínen kedvet kapnak. A tervek szerint 100 deszka lesz a vízen, egyszerre akár 100-120 emberrel, így amellett, hogy egy színvonalas, szórakoztató rendezvényre számíthatunk, igazán látványosnak is ígérkezik az esemény. Jelentkezni a sportegyesület weboldalán lehet.

További programok Siófokon:

A zenés szalonbeszélgetésen arisztokrata otthonokba pillanthatunk be, de ezúttal nem az ősök csarnokát vesszük szemügyre, hanem a gyerekek lakrészét. Ma megütközve tekintünk arra a rideg viszonyra, amely az arisztokrata gyermekeket családjukhoz fűzte. Ne gondoljuk azonban, hogy a grófi szülők kevésbé szerették a gyerekeiket. Podhorányi Zsolt író és Tóth Endre zenetörténész beszélgetéséből kiderül, ha jobban megismerjük egy-egy arisztokrata gyermekkorát, talán élete története is érthetőbbé válik.

További balatoni programokat augusztusra itt találsz: