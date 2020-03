Középpontban a nők – Íme a legjobb hétvégi programok Budapesten (március 5-8.)

Összegyűjtöttük a legjobb budapesti hétvégi programokat, hogy neked már ne kelljen keresgélni. Mozifilmek, irodalmi estek, nőnapi programok, koncertek és bulik – mindenki találhat kedvére valót cikkünkben!

Csütörtöki programok (március 5.)

„Vállald fel érzelmeidet és cselekedj a bolygóért, a városért, a környékért, a terekért és a helyekért, amelyeket szeretsz. Gyere el a Toldi moziba 2020. március 5. és 8. között a Budapesti Építészeti Filmnapokra és beszélgessünk!”

A V4 Jazz Fesztivál fő célja, hogy a Visegrádi Négyek kiemelkedő jazz produkciót és formációit közelebb hozza a régió közönséghez és nem különben egymáshoz. 2020-ban a Visegrad Fund támogatásával a korábbi évekhez képest lényegesen nagyobb ívű fesztivál keretében március 4-től négy napon keresztül Budapesten, Prágában, Krakkóban és Somorján a négy ország egy-egy zenekara egymást követő napokon ad koncertet, hogy a izgalmas produkciókkal reprezentálja napjaink V4-es jazz zenekarainak aktuális hangzását, zenei gondolkodásmódját.

1944. A kiskocsmában a törzsvendégek (az órás, a könyvügynök, az asztalos, a fényképész és a kocsmáros) mindennapos dolgokról beszélgetnek. A borjúszegy elkészítésének módjáról, az ismerősökről, meg arról, hogyha módjuk lenne haláluk után feltámadni, a gazdag zsarnok vagy a szerencsétlen, de tisztességes rabszolga sorsát választanák-e. Nem is sejtik, hogy a felvetett elméleti kérdésre másnap már a nyilasok kínzókamráiban – a gyakorlatban, tetteikkel kell felelniük. (port.hu)

Pénteki programok (március 6.)

Március 6-án, újdonságként a Pilvaker életében, csak egy este: a fellépők, zenészek, rendező – a Pilvaker csapat érkezik a Várkert Irodalom színpadára, hogy a március 15-i Aréna-koncert előtt meséljenek az irodalomhoz, a versekhez fűződő viszonyukról, a dalok születéséről, az előadásról, arról, ma mit jelent ez a közösség, ami érték mentén jött létre.

„3 napon át, március 6-8. között mozgassunk meg minden követ, no és persze magunkat, hogy megmutassuk, a nők nekünk valóban fontosak! Ebben az évben a Nőnaphoz közeledve a Mozinettel és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel közös adománygyűjtésre és filmvetítésre invitálunk benneteket.”

Az Anett&Eszti Acoustic nevet viselő duó két olyan csajból állt össze, akik fejükbe vették, hogy a bennük túlhullámzó érzelemtengert akusztikus cover-dalok formájában adják ki magukból, csendesítik le, illetve kavarják fel méginkább.

Zságer Balázs (Free Sequence) – a zenekara mellet számos elektronikus zenei formációban kalandozott már. Az utóbbi pár évben egyre jobban elmerült a pszichedelikus techno mélyebb rétegeiben is. Mindig a kreatív, művészi formáit keresi a zenei kifejezésmódnak. Ezúttal az új solo live actjét hallhatjuk először az Ambientben.

„Külön odafigyelést igényel a pH értékünk. Martin savbázis alapú tömény fennforgására lehet számítani, ami megterhelően hathat szervezetünkre. Kérünk titeket, hogy tánccal oldjátok a hajópadlót.”

Elképzelted már, hogy milyen is lehet egy tökéletes nőnap? Március 6-án a Clique Design Studio megvalósítja számodra! Egy pohár pezsgőt kortyolgatva egy jó hangulatú esemény keretein belül itt ugyanis kedvezményesen válogathatsz a tervezők (Alma Abonyi, DELACIER, Zolyomi Laura, Saint Aurora) kínálatából 13.00-20.00 óra között. Somogyvári Edit, stílustanácsadó pedig a hozzád illő színek és fazonok kiválasztásában segít.

„Az ELLÁTÓházban, egy új programsorozat indul, Unconscious Melodies(UM) néven. Ha már eleged van a reggaetonból, a folyamatos 80-90-es évek pop slágereiből, és egy jó ideje keresed azt a helyet, ahol indie, garázs, post-punk, és alternatív zene szól, akkor végre ledobhatod a horgonyt, az ELLÁTÓház SIP bárjában.”

Szombati programok (március 7.)

„Mit jelent pontosan az anyaság? Mit nyerünk, és mit veszítünk, ha a gyermekvállalás mellett döntünk? Sheila Heti, a magyar származású, Torontóban élő író nagy port kavaró, különleges regénye ezeket a kérdéseket feszegeti. Az elbeszélő egy harminchat éves nő, aki a társadalmi és a belső nyomás hatására is úgy érzi, döntésre kell jutnia. De biztos elképzelések híján mi segíthet? Mi történik, ha elménk és ösztöneink között nemhogy összhang, de jóformán kapcsolat sincs? A narrátor vívódása és döntésképtelensége időnként szívbe markoló, máskor humoros, miközben a szöveg szenvedélyessége magával ragadja, a tűpontos megfigyelések pedig zavarba ejtik az olvasót. A márciusi Hadik Brunchon a Változások könyvéről beszélgetünk a könyv írójával és Péterfy Borival.”

A NEM! – Nők Egymásért Mozgalom immár második alkalommal szervez minifesztivált, hogy a nőnap mozgalmi gyökereihez visszatérve beszélgessünk arról, hogy mire van szüksége a magyar nőknek.

Márciusban dupla koncerttel ünnepeljük a tavaszt, a szerelmet, a költészetet, a természet és az ember újjászületését, s egyben az új szezon kezdetét a budapesti A38 hajón!

„Nagyon örülünk, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel és Nőnap alkalmából megrendezhetjük a 4. Dáma Lármát, ahol idén csaknem 50 belevaló zenész csaj áll majd színpadra, ráadásul a Dürer Kert nagytermében!”

„A Dynamite Dudes hazai – a zenéjében modern, de tradicionális elemeket is felvonultató Brutal-bluegrass combo 2015-ben alakult egy csodálatos júliusi napon, és azóta nagy népszerűségre tettek szert itthon és külföldön egyaránt. A banda mindig készen áll arra, hogy egy jót zenéljen. Veszettül jól játszanak a fiúk, mint ahogy veszettül jól működik a “kenyeret és cirkuszt a népnek” elv is. Igazi örömzene ez, a becses közönség legnagyobb örömére. A country-rockabilly zenekar a korai blues-t ötvözi modern dalokkal. Az is lehet, hogy a csúcshatás elérése érdekében Bon Scott vérét isszák!”

A Mabon Dawud Republic Magyarország egyetlen afrobeat zenekara 2017-ben alakult, majd a Trafóban debütált a saját maguk szervezte első hazai Felabration Budapest esten (az afrobeat legenda, Fela Kuti előtt tisztelegve). Az elmúlt két évben a koncertezés mellett saját számokból álló repertoárt építettek, illetve eljutottak Ghánába, ahol a műfaj élő legendájának számító Pat Thomasszal koncerteztek és stúdióztak. Az ott született felvételek adják a Mabon Dawud Republic címmel most megjelenő bemutatkozó albumuk gerincét, melyet csakúgy, mint az első 7″ kislemezüket, a Budabeats Records jelentet meg vinylen. A lemezen többek között közreműködik még a világszerte tartott Felabration emlékestek megálmodója és utazó nagykövete, Fela Kuti egykori billentyűse, Dele Sosimi, illetve Stevo Atambire, aki a Trafó színpadán élőben is csatlakozik a zenekarhoz.

Vasárnapi, nőnapi programok (március 8.)

Ezen a tavaszváró vasárnapon a zenekar és Moné Hattori hegedűművész – nagyszabású németországi közös turnéjuk előtt – Budapesten mutatnak be egy olyan zenei programot, amely igazi ajándék lehet a hölgyeknek és természetesen az őket kísérő uraknak is. A zeneirodalom legnagyobb alkotásai közé tartozó két Bach-versenyművet, a bravúros Tartini-szonátát, a „Carmen” témáit a vonósokra áthangolva és a romantikus Dvořák-szerenádot az együttes és a varázslatos személyiségű fiatal japán előadó felejthetetlen élményként szeretné átadni a zeneszeretőknek. Olyan koncertre számíthatunk, amelyet Európa bármelyik híres hangversenyterme szívesen fogadna.

Idén március 8-án Nőnapon indul útjára a Random Trip különleges koncertsorozata, amely a 2020-as év során az ország legjelentősebb borvidékeit érinti. Ennek okán a Random Trip csapata épp a borsemleges fővárosban tartja exkluzív rendhagyó turnényitó estjét, amelyen olyan borvidékek termelői – pl. a Pannonhalmi Főapátság vagy a Bolyki Pincészet – képviseltetik magukat, amelyek a nyár és ősz folyamán saját borvidékükön látják majd viszont a zenekart.

