40+ kihagyhatatlan budapesti program 2020 márciusára

Márciusban is zseniálisak lesznek a programok Budapesten. Ezek közül gyűjtöttük ki neknek a – szerintünk – legjobbakat. Koncertek, bulik, vásárok, beszélgetések – nézd meg mi vár rád a fővárosban!

Egyedülálló hangversenyek Budapest szívében, hétfőnként 5 órai kezdettel. A Szent István Bazilika sípos nagy orgonája kizárólag ezeken a koncerteken hallható! Albinoni, Bach, Mozart, Schubert, Gounod, Bizet, Rachmaninoff és Liszt Ferenc orgonaművei és leghíresebb templomi áriái szólalnak meg a Bazilika orgonaművészeinek előadásában, énekes vagy csellista közreműködővel.

A tavalyi év végén pályázatot hirdettek grafikusok és tervezők között, hogy meghatározott témákban készítsenek grafikákat. Nagyjából 100 beérkezett pályamunka közül végül 21-et választottak ki, amelyeket most egy egyestés kiállítás keretében lehet metekinteni a TRIP kistermében. A hajó nagytermében versek, beszélgetés és slam poetry showcase várja az oda látogatókat.

A V4 Jazz Fesztivál fő célja, hogy a Visegrádi Négyek kiemelkedő jazz produkciót és formációit közelebb hozza a régió közönséghez és nem különben egymáshoz. 2020-ban a Visegrad Fund támogatásával a korábbi évekhez képest lényegesen nagyobb ívű fesztivál keretében március 4-től négy napon keresztül Budapesten, Prágában, Krakkóban és Somorján a négy ország egy-egy zenekara egymást követő napokon ad koncertet, hogy a izgalmas produkciókkal reprezentálja napjaink V4-es jazz zenekarainak aktuális hangzását, zenei gondolkodásmódját.

A Design Thinking módszer eredetileg a ’60-as években indult útjára, amikor a designgondolkodást elkezdték használni más szektorokban is. Napjainkban már az üzleti stratégiák egyik alap eszközévé vált. 5 lépése ( megismerés, definiálás, ötletelés, prototípus, tesztelés ) kiválóan alkalmas, hogy bármilyen környezetben kipróbálhassuk és a legkreatívabb megoldásokhoz jussunk. A Design Thinking új, kreatív alkalmazását mutatják be a TEDx előadók.

„Vállald fel érzelmeidet és cselekedj a bolygóért, a városért, a környékért, a terekért és a helyekért, amelyeket szeretsz. Gyere el a Toldi moziba 2020. március 5. és 8. között a Budapesti Építészeti Filmnapokra és beszélgessünk!”

„Márciusban dupla koncerttel ünnepeljük a tavaszt, a szerelmet, a költészetet, a természet és az ember újjászületését, s egyben az új szezon kezdetét a budapesti A38 hajón!”

„Újra lesz TOLDI DISCÓ FARSANG amin tényleg beöltözhetsz akárminek, akár a kedvenc dj-dnek, vagy a kedvenc dj-d öltözik be neked! A lehetőségek határtalanok és ezt jutalmazzuk is: a legomegább jelmezgazdát 2db repülőjeggyel Kijevbe és vissza.”

Magyarország borásznői ismét összejönnek, hogy együtt ünnepeljék a nőnapot a borszerető közönséggel. A borkóstolók terepe általában a férfiaké, ezen a napon azonban megkülönböztetett szeretettel várjuk a hölgyvendégeket is!

Március 7-én kiürülnek a pincék, mert a Gyengébb? Nem című kötet főszereplői, és a könyv megjelenése óta feltűnt borásznők Budapestre jönnek, hogy együtt kóstoltassák az érdeklődőkkel a legjobb boraikat, és meséljenek erről a gyönyörű szakmáról, amit elsőre talán nem a nőkkel azonosítanánk.

„Mit jelent pontosan az anyaság? Mit nyerünk, és mit veszítünk, ha a gyermekvállalás mellett döntünk? Sheila Heti, a magyar származású, Torontóban élő író nagy port kavaró, különleges regénye ezeket a kérdéseket feszegeti. Az elbeszélő egy harminchat éves nő, aki a társadalmi és a belső nyomás hatására is úgy érzi, döntésre kell jutnia. De biztos elképzelések híján mi segíthet? Mi történik, ha elménk és ösztöneink között nemhogy összhang, de jóformán kapcsolat sincs? A narrátor vívódása és döntésképtelensége időnként szívbe markoló, máskor humoros, miközben a szöveg szenvedélyessége magával ragadja, a tűpontos megfigyelések pedig zavarba ejtik az olvasót. A márciusi Hadik Brunchon a Változások könyvéről beszélgetünk a könyv írójával és Péterfy Borival.”

„A Dynamite Dudes hazai – a zenéjében modern, de tradicionális elemeket is felvonultató Brutal-bluegrass combo 2015-ben alakult egy csodálatos júliusi napon, és azóta nagy népszerűségre tettek szert itthon és külföldön egyaránt. A banda mindig készen áll arra, hogy egy jót zenéljen. Veszettül jól játszanak a fiúk, mint ahogy veszettül jól működik a “kenyeret és cirkuszt a népnek” elv is. Igazi örömzene ez, a becses közönség legnagyobb örömére. A country-rockabilly zenekar a korai blues-t ötvözi modern dalokkal. Az is lehet, hogy a csúcshatás elérése érdekében Bon Scott vérét isszák!”

Daniel és Johannes 1 èv után tér vissza Budapestre, hogy bemutassák ùj lemezüket, mely szeptemberben fog megjelenni a Leftfield Recordsnál. Márciusban, még a fesztiválszezon elött betekintést kaphatunk a csaknem kész albumba!

„Márciusban virágok, növények, gasztronómiai különlegességek, natúr kencék és természetes dizájn – tavaszváró hangulatban, tavaszi dekorációk, hangulat, színek, illatok, ízvilág …és persze egy kis plusz figyelmesség a Nőknek:) a belépés ingyenes, és örömmel várjuk a kutyusokat is!”

„Itt mindent meg fogsz találni ahhoz, hogy igazi NŐnek érezhesd magad. Egy nap, egy hely, ami csak Rólad szól! Ruhák, kiegészítők, ékszerek, táskák, modern és vintage darabok, igazi kincsek – minden egy helyen a fenntarthatóság, a design, a minőség és az egyediség jegyében. Színes, izgalmas programokkal várunk: smink – és életmód-tanácsadás, workshopok, termékbemutatók, számos kiállító, csodaszép design termékeikkel! A gyerekeknek külön foglalkozásokkal készülünk.”

Idén március 8-án Nőnapon indul útjára a Random Trip különleges koncertsorozata, amely a 2020-as év során az ország legjelentősebb borvidékeit érinti. Ennek okán a Random Trip csapata épp a borsemleges fővárosban tartja exkluzív rendhagyó turnényitó estjét, amelyen olyan borvidékek termelői – pl. a Pannonhalmi Főapátság vagy a Bolyki Pincészet – képviseltetik magukat, amelyek a nyár és ősz folyamán saját borvidékükön látják majd viszont a zenekart.

A nemzetközi divathetek programjához igazodva 2020. március 13-14. között kerül megrendezésre a 2020-21-es őszi-téli kollekciókat felvonultató Budapest Central European Fashion Week a Bálna Budapestben. A szezon egyik legjelentősebb divatrendezvényén számos hazai és nemzetközi divattervező kollekciója mellett azon magyar márkák is megtekinthetőek lesznek, akik a februári milánói divathéten is bemutatkoznak.

Megalkuvás és szabályok nélküli rock’n’roll, elsöprő energia, ami az élő fellépeseken olyan hatást vált ki a közönségből, amit leginkább a hatvanas, hetvenes évekbeli koncertfelvételeken láthatunk. Az Ivan & The Parazol közel évtizedes fennállása alatt bebizonyította, a kétezres években is felnőhet egy új beatnemzedék, akik az egykori garázsos, hardrockos, bluesos hangzásokból kiindulva képesek moderné tenni a rockzenét. Azt vallják, másnak lenni mindig előny, és sosem hátrány, s ebben a szellemiségben már most olyan utat jártak be, ami kevés magyar zenekarnak adatik meg. Nemcsak a hazai nagyszínpadok fellépői lettek, de világszerte is több száz koncertet adtak.

Második alkalommal rendezzük meg exkluzív jótékonysági estünket! Szeretnénk, hogy az elkötelezett támogatóink személyesen tapasztalhassák meg azt a csodát, amit mi minden hétvégén átélünk Hernádszentandráson. Az est során megismerheted két InDaHouse által támogatott fiatal történetét és az önkénteseink kedvenc sztoriait. Alapítónk, Benkő Fruzsina bemutatja tavalyi sikereinket és idei kihívásainkat. Mindeközben az est fordulatosságát Novák Péter garantálja.

A második részben a mindössze 130 fős közönségnek bensőséges koncertet ad a Jazzation, a magyar a capella csapat, akik rendszeresen elhozzák a nemzetközi versenyek első helyezését. Ha mindez nem lenne elég, Molnár Áron elmeséli, miért hagyta ott a színészi karrierjét, a Vígszínházat, a Mi kis falunkat, és a szakmai sikereket miért cserélte le a világmegváltásra a noÁr alapítójaként.

Paul Batto igazi világpolgár, 53 éve Ljubljanában született, azóta élt szinte az összes közép-európai országban. Kivételes tehetségű, jellegzetes hangú dalszerző, énekes. Nagyjából a közép-kelet-európai Dave van Ronkot tisztelhetjük személyében. Ripoff Raskolnikovval hosszú évek óta tart a barátságuk, és jó néhány alkalommal muzsikáltak közösen. Budapesten most először hallhatjuk őket együtt!

A Rockstars Not Dead ismét felpörgeti az időgépet és színpadra viszi a legendás évtized meghatározó filmjeinek legütősebb zenéit. Két órás show olyan dalokkal, mint az Eye of the Tiger, a Power of Love, Big Gun vagy a You Could Be Mine. A Dürerben ezen az estén még 9 tribute koncertet is meghallgathatsz: színpadra lép az Iron Maidnem és Manomore is.

„Igazán különleges Czakó Piacz lesz ezen a héten: Hridaya Farm vegánburgert fog készíteni! Ráadásul a piacz 3. születésnapja is lesz, így izgalmas programokkal is várunk, mint pl. a BAG FESTŐ Workshop, de lesz tombola, zene és rengeteg újdonság!”

Egyedi Péter az elmúlt 10 évben az Óriást vezette, a Rájátszás tagja, az aktuális underground aktív résztvevője. 2019-ben jelentette meg szerzői lemezét, amely az egy szál gitáros fellépések után egy gazdagon hangszerelt, izgalmas zenei kaland lett. Ő így mesél róla: “Maradt is olyannak, amilyen volt, meg nem is. De továbbra is engem mutat, úgy ahogy semmi más.”

„Jön a tavasz és a márciusi ifjak. Mi ezt méltó módon, egy forradalmi összefogással ünnepeljük meg, az estét pedig Outsiders album bemutatójával koronázzuk meg. Gyertek, üdvözöljük a tavaszi NAPot együtt!”

„Alig telt el pár hét Gioli & Assia totál telt házas csodafellépése óta, mi máris két fokozattal feljebb kapcsolunk! Külföldi vendégeink ezúttal a Salzburgi Klangkarussell duó, akik dallamos house zenéjükkel pár év alatt teljesen meghódították az egész világot!”

A Red Bull Pilvaker, korunk egyik legnagyobb magyar nyelvű kulturális rendezvénye ismét visszatér a Papp László Sportarénába, hogy több, mint tízezer emberrel együtt tehesse tiszteletét hazánk hősei és irodalmi nagyjai előtt. 2020-ban már hetedik alkalommal ragad tollat és mikrofont és tűz büszkén kokárdát az előadás minden tagja március 15-e forradalmi emlékére. A régi, nagy klasszikusok mellett új feldolgozások is felcsendülnek, új stílusok és új szereplők is megjelennek majd a show színpadán.

„A tavasz nagyon izgalmas lesz számunkra, nemcsak a virágok nyílnak, hanem mi, a Lázár tesók is. Saját lemezt készítünk, amelyről a koncert napjáig meg is jelenik már pár dal. Ezeket el is játszuk nektek. Emellett az eddigi műsort is újragondoljuk kissé, Esti Kornél, Pegazusok Nem Léteznek átdolgozásokat továbbra is hallhattok, de most a kötelezőek mellett olyanokat is, melyekhez még nem nyúltunk eddig.”

„Idén 12. alkalommal díjazzuk a tehetséges és inspiráló magyar nőket a GLAMOUR Women of the Year 2020 gálán, az év legstílusosabb pink szőnyeges eseményén. Kövesd a gálát az élő közvetítésünkön, vagy legyél ott akár személyesen is, és tudd meg, kik vihetik haza a 6+1 kategóriában a GLAMOUR olvasóinak díját.”

Hosszú nyarak mindentől távol, egy kövér srác, aki a nők bálványa lesz, legyőzhetetlen sárkányok és rosszul szabott öltönyök, egy régi délután a város legrosszabb helyén, fürdőkádakban úszó hadihajók, Bergkamp argentinok elleni gólja a kilencvennyolcas világbajnokságon, és még sorolhatnánk, mi minden szerepel a Szabó Benedek és a Galaxisok Cím nélküli ötödik lemez című ötödik lemezén.

Az alig két hónap alatt, hirtelen felindulásból írt tízszámos album az előző négy lemez hangulatát szintetizálva teremt valami egészen újat; zeneileg és szövegileg is az eddigi legváltozatosabb, legerősebb Galaxisok-kiadvány. Olyan, mint a borítója által felidézett Európa Zsebkönyvek legjobb darabjai – színes, szórakoztató és letehetetlen. A Galaxisok több mint fél év után koncertezik újra Budapesten; vendégük a Mulató Aztékok lesz.

Budapestről indult a fekete ételek fesztiválja 2018 novemberében, és a meglehetősen nagy ívű nemzetközi turné után (Berlin, Tel Aviv, Helsinki, New York, Istanbul, London, Nairobi, Kigali, Tallinn) egy gyors körre hazatértek a szervezők. Ezen a napon Magyarország legkreatívabb, legötletesebb séfjeitől, éttermeitől, cukrászaitól és más vállalkozó kedvű gasztro szakembertől kóstolhatsz egyedi fejlesztésű, sötét vagy fekete színű termékeket.

Ez lehet fekete hamburger, fekete fagylalt, fekete, sötétkék, vagy más sötét színű macaron vagy sütemény, mélybarna étcsokoládés desszertek, bonbonok, éjfekete koktélok, kiváló minőségű kávék, teák, sörök, likőrök, de lehet teljesen természetes vegán, vegetáriánus, vagy mindenmentes finomság, fekete szezám, sötét és különleges színű zöldségek vagy gyümölcsök, fekete rizs, tészta, bab és még sok-sokminden más! Nemcsak ételek, de design és divattárgyak, egyéb kiegészítő programok is várnak rád – mind-mind a fekete színre hangolva!

Bruce Fielder, közismert nevén SIGALA, elképesztő tehetségű angol DJ és producer. Nagyon fiatalon szerezte meg a hírnevet, miután pár évet eltöltött zenekarokban, majd úgy döntött, inkább egyedül vonul stúdióba. Az Easy Love című szám hozta meg számára az áttörést, amihez a Jackson 5 1970-es dalából, az ABC-ből használt fel egy sample-t. Ezt sorra követték a legnagyobb slágerek Sweet Lovin’, Say You Do, Give Me Your Love, mindezt a legmenőbb előadókkal kooperálva: John Newman, Craig David, Ella Eyre, Paloma Faith, Sean Paul vagy éppen Meghan Trainor, csakhogy párat említsünk az együttműködők közül. Tavaly jelent meg a főként ezeket a dalokat tartalmazó debütáló lemeze Brigther Days címmel. Sigala Európa-szerte a legnagyobb fesztiválok és klubok állandó vendége, most pedig világ körüli turnéra indul, melynek egyik állomása, március 21-én az Akvárium Klub NagyHallja lesz.

8. alkalommal is lesz Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, 2020-ban március 23. és 29. között nézhetitek meg a legújabb hazai és nemzetközi rövidfilmeket a Toldi Moziban.

Idén márciusban a Várkert Bazár egyedülálló, saját irodalmi táncprodukcióval jelentkezik, a Grecsó fivérek előadásában, Többet magunkról címmel. Az est különös átmenet az irodalmi pódiumest és a színházi, zenés, táncos előadás között.

Nemcsak a kritikusok, de a nézők körében is óriási sikert aratott a Scarlett Johansson és Adam Driver főszereplésével készült Marriage Story című film, mely tűpontosan mutatja be, min megy keresztül egy pár, ha a kapcsolatuk zátonyra futott, és a válást egy közös gyermekkel kell végigcsinálni.

A film apropóján egy olyan fontos témával szeretnénk foglalkozni a következő Funzine TALKS-on, mint a válás gyerekkel.

▪️ Mi a jó döntés, külön utakon folytatni, vagy együtt maradni csak a gyermek(ek) kedvéért?

▪️ Mi zajlik le a gyerekek lelkében a válás hatására, megóvhatjuk-e őket az életre szóló traumáktól?

▪️ És mit csináljanak a szülők az egymás iránt érzett indulatokkal, vagy akár szeretettel, hiszen azzal, hogy kimondjuk, vége, nem múlik el egy csapásra minden, amit az elmúlt években éreztünk.

Ezekre és az ehhez hasonló nehéz kérdésekre három szakemberrel keressük a választ.

Orgánumát hasonlították már Tom Waits vagy James Hetfield hangjához, de olyan, mint Ben Caplan csak egy van. A kanadai zenész már megjelenésével is felhívja magára a figyelmet, ha pedig elkezd énekelni nincs az a terem, amit ne töltene be hatalmas hangjával, a fekete humort sem nélkülöző, a kelet-európai dallamok és klezmer inspirálta dalaival. Ben Caplan és utazó zenekara tavasszal ismét célbaveszi Európa ezen felét, március 26-án a Dürer Kertben rengetik meg a falakat.

Mozart Requiemje a világ egyik legismertebb és egyben legtitokzatosabb alkotása. A talányok már a mű születésénél elkezdődnek, ismeretlen a megrendelő, a nagybeteg Mozart komponálás közben a saját halálát vizionálja, s valóban, a művet kedvenc tanítványa, Süssmayr fejezte be. A számtalan teória közül a legismertebbet Milos Forman: Amadeus című filmje dolgozza fel, meggyőző erővel láttatja a zenei élet intrikáit és belső harcait, a kortárs Salieri lenne a gonosz megrendelő és egyben Mozart gyilkosa? Egy másik elképzelés szerint a gyászmise titokzatos megrendelője egy arisztokrata lehetett, aki a Requiemet saját alkotásként kívánta bemutatni, egyértelmű bizonyítékot erre sem találtak.

A talányokat és legendákat elhagyva az igazi csoda maga az alkotás, a Requiem időtlen dallamai harmadik évszázada ejtik rabul a hallgatókat. A Dies irae megrázó ereje, a Hostias nyugalma és a Lacrymosa könnyező képsorai ma is tükröt tartanak elénk, az álarcok lehullnak, a lelkek megtisztulnak és felszabadulnak. Mozart testamentumának üzenetét kívánják tolmácsolni a hangverseny előadói.

„Azért (is) jó Budapesten élni, mert annyi zenei és művészeti polihisztort lehet itt találni, hogy egy újabb egész estés minifesztivált tudtunk szervezni az őket felvonultató zenekarokból. A tavalyi buli alapkoncepcióján elindulva, továbbra is MOME-s szervezésben, ismét egy este játszik két, MOME-s hallgatók által alapított együttes (Marble Mist, Mordái) és hogy egyben az egyetemek közti rivalizálás mitológiáját is eloszlassuk, még két, a Képzőhöz kötődő zenekar (TPSRPRT, Mayberian Sanskülotts) koncertjét is meghallgathatjátok.”

„Duna-parti rakparty, Budapesten, karibi hangulattal, simogató muzsikákkal a fülben! Igen! Afro-Latin összművészeti party, 4 stílussal, 3 helyszínen, rakparti panorámával, a gyönyörűen kivilágított Országház pompájában, a TRIP állóhajón! Attenzione, csak tánc, semmi úszkálás!”

Az idén 50 éves Szkéné Színház és a 10 éves Hadik egy különleges közös Hadik Brunch-csal ünnepli a kerek évfordulókat. A Brunch vendégei a Szkénében három előadást is jegyző Háy János, és előadásainak főszereplője, Mucsi Zoltán lesznek.

Ez alkalommal is – ahogy az elmúlt évben is – két színpadon, de most nyolc zenekar idézi meg a 60-as évek végének hangulatát. Fellépők: Lead Zeppelin, Message To Hendrix, Stoned – 100%RollingStones, Joe Cocker Coverband, Milagro (Santana Tribute), Sonia és a Sápadtarcúak, The BG Page – Neil Young Project, Peter Kovary & The Royal Rebels.

A memphisi nemzetközi blues kihívás első helyezettje, USA blues zenei-díj jelölt Little G Weevil és a sivatagi blues, azaz a gnawa zene mestere Said Tichiti egy különleges zenei kirándulásra invitálja a Muzikum közönségét. Az est folyamán végigkísérhetjük a blueszene gazdag történetét egészen az afrikai gyökerektől napjainkig. Közreműködik a Said Tichiti Gnawa Quartet egyenesen Marokkóból és a Little G Weevil Acoustic Band.

„A tavaszi első Kaláka koncert vendége a PALYA BEA, akihez régi kapcsolat fűzi az együttest. Kaláka Fesztiválok, jubileumi koncertek, és a tavaly márciusi Marczi után ismét együtt. Eddig nem hallott közösen énekelt dalok is elhangzanak.” (Gryllus Dániel)

Szalóki Ági, a Budapest Bárból is jól ismert Németh Juci és Kollár-Klemencz László koncertje vaksötétben, a zongoránál Kardon Annamária és Helle Maximilian. A koncert jegybevételét látássérültek részére hangoskönyvek készítésére és a Bodor Tibor által felolvasott hangoskönyvek minőségének javítására fordítják.

