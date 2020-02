Exkluzív borkóstoló a Sofitel Budapest Chain Bridge-ben!

Ha egy-egy rendezvény kedvéért olyan exkluzív helyen járunk, mint amilyen a Sofitel Budapest Chain Bridge, mosolyogva sóhajtunk fel, mert van valamiféle varázslatos benne. Valami, ami miatt szerencsésnek érezzük magunkat, amiért ott lehetünk.

Végy egy mély lélegzetet, és képzeld el, ahogyan az előkelő falak között sétálsz egy pohár finom borral a kezedben. Szerencsére március 7-én valósággá válhat ez gondolat, hiszen a patinás szálloda Párizsról elnevezett étteremben a Borsmenta magazinnal karöltve különleges borkóstolót tartanak, ráadásul nem akármilyet. Nőnap alkalmából csupa hölgyből álló, elismert borszakértőt és borászt hívtak meg, innen az esemény elnevezése: Cherchez La Femme, avagy gyengébb? Nem! 35 borászat több, mint 10 típusú pezsgőt, édes és száraz borokat mutat be, melyekhez Alain Losbar séf készít különféle ízletes harapnivalókat. Mindazoknak, akik mélyebben szeretnének elmerülni a borkészítés világában, mesterkurzusokon lesz lehetőségük jobban megismerkedni a meghívott előadók tevékenységével, tapasztalataival. Mutasd meg jelenléteddel, hogy te is támogatod a sikeres női borászokat! Március 6-ig elővételben, 8000 forintos áron szerezheted be a jegyed, ami a helyszínen 10000 forintért lesz kapható. További információ és jegyvásárlás: itt!