Még mindig tart a farsang! – Íme a legjobb hétvégi programok Budapesten (február 20-23.)

Megint itt a hétvége és ismét számtalan budapesti program várja azokat, akik nem az otthon lazulást választják. Különleges moziprogramok, farsangi bulik és koncertek közül válogattunk nektek több mint egy tucatnyit.

Csütörtöki programok (február 20.)

Az egerek sorsa megpecsételődött. Az X bolygón a vérszomjas macskák semmibe veszik a jogot, és az egértársadalom felszámolására törekednek. De megcsillan egy reménysugár, az egerek főtudósa feltalálja a megoldást. A titkosszolgálat azonnal aktiválja legjobb ügynökét, Grabovszkyt, hogy még időben célba jusson a tervrajz…

„A februári Lithium-dózis kivételesen egy csütörtöki napon lesz! De ez a csütörtök nem akármilyen csütörtök! 1. Mivel Kurt Cobain szülinapjára esik a buli, igy jól megnyomjuk a Nirvana-adagot! 2. Mivel ezen a napon lesz egy Five Finger Death Punch koncert, igy jól meg nyomjuk a Five Finger adagot /esz az Six Finger is :)/ 3. Mivel ezen az estén lesz egy Bad Wolves koncert is, igy hát nyilván tőlük is több szám fog lemenni ebben a buliban!”

Pénteki programok (február 21.)

Tíz évvel ezelőtt, 2009-ben búcsúztunk el Magyarország XX. századi krónikásától, Cseh Tamástól, aki generációk számára nyújtott meghatározó élményt. A Váróterem című előadás a Cseh Tamás-Bereményi Géza-Másik János életmű legfontosabb dalait szeretné visszahozni a közönségnek egy újragondolt, színházi környezetbe helyezett nagyszabású műsorral.

Boriék visszatérnek az éjszakába. A koncert után marasztaló disco, DJ ONE-AB-val.

A hatvanas évek meghetvenesítésének Toldi klubban végigmulatott első felvonásának első évfordulóján a Carson Coma tánczenekar ismét a beatkorszak, a hippikommunák és a táncdalfesztiválok nagy slágereit hozza el a budapesti éjszakába, aminek ezúttal a Dürer Kert Nagyterme ad helyet.

„Trombita harsan, itt van a farsang! – ugye, egyértelemű, hogy minek kell beöltöznötök, Kedves Gyerekek? :-) Igen: malacnak vagy tahónak! Esetleg mindkettőnek…”

„A Trippin’ Like We Do dj-kollektíva nem titkoltan azzal a szándékkal indult 2016-ban, hogy a hatvanas években induló, ma – itthon is – sokadik fénykorát élő gitáros-garázsrockos pszichedélia helyett elsősorban a hullámzó visszhangtengerrel, kaleidoszkópszerű űrszintikkel, hipnotikus lüktetéssel és retro-futuro dallamokkal operáló kortárs neo-psych hangjaival töltse meg az éjszakát!”

Szombati programok (február 22.)

Kivételes estében és közös játékban lehet részük azoknak akik beférnek február 22-én Szakcsi és Sziámi előadására a Ludwig Múzeum kiállítóterébe. A kép- és történetfestő improvizációk túllépnek a hagyományos, tematikus zenei improvizáció keretein, a zene és a szó érzéki, közösen teremtő dimenziójába juttatnak el. Műfajteremtő programjában a két, igen különböző indíttatású művész sikerrel egyesíti erényeit: a jazz kiválóság Szakcsi páratlan improvizációs készségét, Sziámi pedig a költői-dalszerzői és a játékos előadói erőt.

A Movies For The Blind című program új műfajt teremt, melyben a dalok filmszerűvé válnak a rögtönzötten reagáló zongora jelenlététől. A produkció repertoárja meglepően széles: az improvizáción és Müller Péter Sziámi versein valamint Seress Rezső legjobb dalain alapuló előadás felmutatja a középkori normann balladák, a cigány énekek, a brit underground rock és a közös szerzemények darabjait is.

„Újra itt a már hagyománnyá vált februári ELTE Filmnap! Idén 12 óra alatt 5 filmet tekinthettek meg velünk a Bem moziban. A téma “Az elme sokszínűsége”. Program: Testről és lélekről, Viharsziget, Esőember, Fekete Hattyú, Harcosok klubja.”

“BIG” azaz nagyzenekari felállásban (4 kiváló zenésszel kiegészülve) és a jól megszokott sajátos stíluskavalkáddal adja elő Bud Spencer és Terence Hill filmdalait a hajó nagytermében a Spencer Hill Magic Band.

Bulizz az Upside Downban! Egy különleges farsangi retrowave party, jelmezversennyel amit a Stranger Things, a Netflix egyik legmenőbb sorozata inspirált.

„Tevagya”, akivel széééétcsapjuk magunkat az Akváriumban? A 2018-as X-Faktor győztes hip-hop duója egy feledhetetlen bulit ad február 22-én, ahol felcsendülnek a legismertebb dalok, melyek egy év alatt a YouTube-on összesen több mint 30 millió megtekintést értek el.

Vasárnapi programok (február 23.)

„Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál! Február 23-án, vasárnap az ARAZ Étteremben farsangi brunch, felhőtlen szórakozás várja az egész családot 12 és 15 óra között! Dőljön hátra és élvezze az ízek izgalmas kavalkádját családja körében. Míg Ön jóízűen fogyasztja ebédjét, mi különféle programokkal garantáljuk a szórakozást gyermeke számára: kókuszgolyó-készítés vagy egy izgalmas társasjáték-parti szakképzett óvónőnk felügyeletével. A jelmezeket se felejtsék otthon, hisz minden kis álarcost meglepetéssel várunk!”

„Február 23-ával Magyarország egyetlen közösségi vegán piaca az ELLÁTÓházba költözik, megújulva folytatjuk tovább hagyományunkat. A piac mellett előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és olyan közösségi terek megteremtésével készülünk, amely tovább mutat egy egyszerű vasárnapi piacoláson.”

