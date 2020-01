50+ zseniális budapesti program 2020 februárjára

Szuper programokat tartogat a következő hónap Budapesten. Kiállítások, bulik, koncertek… Mutatjuk a legjobbakat!

Banksy végre Budapesten! Isztambul, Amszterdam, Antwerpen, Melbourne, Berlin, Bukarest, Kolozsvár és Párizs után végre Budapesten is láthatunk Banksy, a földkerekség legismertebb graffiti művészének világát bemutató kiállítást. Az ART OF BANKSY mintegy 70 művön keresztül mutatja be az “ismeretlen zseni” művészetét a Godot Kortárs Művészeti Intézet szervezésében, február 1-től a Tesla Loftban.

Az első Open Club Day Budapest az A38 Hajó, az Akvárium Klub Official és a Dürer Kert szervezésében valósul meg, és az előzetes regisztrálók február 1-jén egy egész napos program keretein belül nyerhetnek betekintést a kulisszák mögé mindhárom klubban. A nappali, szervezett programokat este koncertek, vetítések, beszélgetések kísérik majd a helyszíneken, amire szintén a leggyorsabb regisztrálók juthatnak majd be.

8 év után Budapest legbefogadóbb szórakozóhelye, mely az évek során otthont adott rengeteg kulturális, zenei, sport, divat eseménynek, kerekasztal beszélgetésnek, kiállításnak és számtalan szakmai díjjal gazdagodott, bezár.

Természetesen méltóképpen inthetünk búcsút a Paulay 33-nak, a JUTYUBDISZKO 10 éves jubileumi bulijával!

A Budapest Bike Maffia továbbra is járja az utcákat és a szendvicsek mellett hasznos információkat is próbál eljuttatni az ott élőknek. A Vitamin Kommandó új szendvicskészítő műhelye a 13. ker. Szent István Park 10. szám alatt működik tovább minden hétfőn és pénteken. Hétfőnként 18:15-től gyülekezhetünk, péntekenként pedig 18 órától várnak bennünket a szervezők.

Egyedülálló hangversenyek Budapest szívében, hétfőnként 5 órai kezdettel. A Szent István Bazilika sípos nagy orgonája kizárólag ezeken a koncerteken hallható! Albinoni, Bach, Mozart, Schubert, Gounod, Bizet, Rachmaninoff és Liszt Ferenc orgonaművei és leghíresebb templomi áriái szólalnak meg a Bazilika orgonaművészeinek előadásában, énekes vagy csellista közreműködővel.

Óriási sikerű VOLT Fesztiválos fellépése után a csapat visszatér hozzánk, és 2020. február 4-én ad koncertet a Budapest Arénában! Corey Taylor, a SLIPKNOT frontemberének elmondása szerint: “Jó érzés visszatérni egy nagyszabású turnéra Európába és az Egyesült Királyságba. Nem számít, hányszor voltunk már, mindig azt érezzük, hogy soha nem elég, nem tudunk minden városban játszani, ahol szeretnénk. De egy dolog biztos: a közönség mindig a világ legjobbjai közül való.” Az összes állomáson a BEHEMOTH fogja bemelegíteni a közönséget.

A 9. Finn Filmnapok a Toldi Moziban kerül megrendezésre 2020. február 5. és 9. között. A Finn Filmnapokon a finn filmművészet kiemelkedő alkotóinak nyolc izgalmas műve mutatkozik be. A FinnAgora és a Budapesti Metropolitan Egyetem szervezésében egy rövidfilm projekt is megrendezésre kerül, finn és magyar diákok részvételével. Jegyek előzetesen január 23-tól a Toldi Moziban vagy online kaphatók.

1945. február 6-án Jamaikában, Nine Mile misztikus dombjai között született Robert Nesta Marley, a Reggae Királya.

2020. február 6-án este a pontosan 75. születésnapját, a zenéjét, az üzenetét, a ránk hagyott küldetését ünnepelhetjük a Roots-ban, Pesten a Király utcában Rasta módra nyabinghivel, élőben is muzsikálva a dalait, és persze a legjobb féle lemezeket pörgetve inna soundsystem style.

A továbbra is ingyenesen látogatható rendezvény igazi értéke egyfajta fair trade mozgalom beindítása, amely eddig nem volt jellemző a hazai fesztiválok körében. A kilátogató érdeklődő közvetlenül találkozhat az ország minden pontjáról érkező tenyésztővel és őstermelővel, sok esetben attól veszi meg a terméket, aki maga állította elő, így a kereskedelmi láncok kiiktatásával mindenki jobban jár. A vásárló nem kap hamisítványt, csak a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete által ellenőrzött állományból kikerült végtermék lehet jelen a rendezvényen, mely szakmai felügyeletét az egyesület garantálja.

A Mulató Aztékok 2013-ban indult hódító útjára, emekajji és Tink zeneszerzõ-szövegíró/producer-emcee párosaként, majd 2015-ben, pHLaT-tal kiegészülve nyerték el végleges, trió felállásukat. 2019-ben majdnem pontosan egy éve léptek fel utoljára a Gólyában, egy őrületes teltházas buli keretében, ezúttal a koncert utáni DJ setet is a Mulató Aztékok csinálják.

Az IVAN & THE PARAZOL három tagja most JACK KEROUAC korszakalkotó művét az Útont ülteti át műsorába, és felolvasással, dalokkal, sztorikkal próbálja keresni a választ arra, hogy milyen ez az utazás.Vendégzenekar: A BENCE KALANDJAI.

Kirakodóvásár, kultúrzsibi, használtcikk piac… Mindegy, hogy hívod, a lényeg, hogy olyan hely, ahol lehet turkálni régi cuccok között. Ha a padlást már kimaxoltad, nézd meg mi rejtőzik a másokéban!

Tizenegy éves a KBB, és a szervezők második alkalommal töltik meg kávéillattal és bárhangulattal a Millenárist. Budapest legnagyobb kávébárja számos kiállítóval és programokkal várja a látogatókat, szakmabelieket és fogyasztókat egyaránt. Újdonságok, környezettudatos koncepciók, versenyek, bemutatók, ajándék kávés kóstolópohár, vízpalack – vízfeltöltési lehetőség, és rengeteg kóstolnivaló – kávék, borok, párlatok, koktélok – tartoznak a belépő árába.

TILOS A FARSANG február 8-án a Dürer Kertben! Hosszú idő után újra együtt pöröghetünk négy helyszínen, őrületes koncertekkel és a Tilos Dj válogatottal. Jegyek elővételben elérhetőek a Tixa oldalán.

Látogass el Te is Budapest legmenőbb design vásárára, és fedezd fel a hazai tervezők és designerek legegyedibb és legkülönlegesebb táskáit, ruháit, ékszereit, divat kiegészítőit, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs termékeit, kézműves gasztro készítményeit, természetes alapanyagokból készült kozmetikumait. A belépés INGYENES! A rendezvény KUTYABARÁT!

A januári teltházas est után februárban is stand-up est a Mikában. Az est fellépői: Becsei Attila, Elek Péter, Feiszt Viktor, Gyertyán Balázs, Karóczi Gábor, Ligeti Dániel, Török Ádám. A belépés ingyenes, de a szervezők a támogatásod most is szívesen fogadják adomány formájában, amit újabb rendezvényeik szervezésére fordítanak.

Egy igazi különlegességre hívja rajongóit a legendás Budapest Bár! Egy koncertre vaksötétben, ahol átélhetjük, hogy a látássérülteknek milyen élményt ad egy zenei program. Ahol „kikapcsolva” azt az érzékszervünket, amelyen keresztül látóként a legtöbb impulzus ér bennünket, csak a zenére és az énekre fókuszálhatunk. A Budapest Bár kiváló zenészei mellett ezen az estén Németh Juci, Tóth Vera, Frenk és Keleti András is garantálják az egyedülálló élményt.

A Slow Village aktív tagja, a Cryptobeat szaxofonosa és az első Erdélyi Slam Poetry Bajnokság győztese vonulnak fel február 11-én a PIM az A38 Hajón spoken word-sorozatának vendégeiként. Az ő szövegeik mögé tesznek zenét a sorozat rezidensei, a Tilos Rádióból ismert DJ Lee n’gum, és az ATMO zenekar. A sorozat házigazdái és társszervezői: Pion István és Csider István Zoltán.

Az Experience Balkan 2020. február 12-én (szerdán) nagy sikerű Török fürdősétáját folytatva megrendezi első sétáját a Rózsadombon is, melynek keretében megnézhetjük Gül Baba csodálatos türbéjét és a kapcsolódó kiállítást. A sétát folytatva a hangulatos Gül Baba utcán a Rózsadomb lábához leereszkedve, megismerhetjük Buda világhírű melegvízű tavát, a Lukács fürdő és az egykori Népgőzfürdő történetét, majd a Veli Bej török gyógyfürdőben közös fürdőbejáráson vehetünk részt, mely után együtt fürdőzhetünk, mint anno a törökök. :-)

Saiid, a hazai hiphop és slam poetry – minden túlzás nélkül – egyik vezető alakja, a Müpa színpadán valósítja meg izgalmas ötletét: Saiid + 1 című műsorában sokféle „plusz egy” felállásban vezet végig eddigi életművén, benne rappel, slammel, versekkel, érintve minden fontos formációját. A változatos vendégseregre, Saiid „plusz egy” kísérőire, társaira az estét megelőző hónapokban már szép sorban fény derült, de lesz meglepetés is, hiszen olyan közreműködő is akad, akinek személye a színpadra lépésig titokban marad.

Az új év beköszöntével itt az ideje egy nagy, közös télűző banzájnak. Az év első TE-s buliján a Remix Retro Disco biztosítja a parkettet és a bugihoz szükséges bódító szomjoltót. Dress code: MELEGÍTŐ! – A ’90-es évek egyik legnagyobb divatját követve, vegyétek elő a legretróbb joggingotokat és susogjátok át együtt az éjszakát!

Az „Egyperces novellák” című kötet fél évszázada, 1968-ban jelent meg először. Az írásokban ott az apró darabokra hullt közös ideáink groteszk látványa, de megfordítva is: a banalitásokban az élet titokzatos teljessége. A műfaj ma már fogalom, sok sora szállóige, alakjai, helyzetei beépültek nyelvünkbe, gondolkodásunkba. Örkény István novelláiból olvas Mácsai Pál, cimbalmozik Lukács Miklós.

A Múzeum+ havi rendszerességgel megrendezésre kerülő csütörtöki estjei a Szépművészeti Múzeum mellett idén visszatérnek a Magyar Nemzeti Galériába is! A február 13-i Múzeum+ apropója a Magyar Nemzeti Galéria újrarendezett Munkácsy-kiállítása, ahol eddig raktárban őrzött alkotásokkal és nemzetközi művekkel is találkozhatnak a látogatók. A friss koncepció már önmagában is hívogató, nem beszélve arról, ha magát a kurátort is hallhatjuk tárlatvezetést tartani.

️Február 13-án elő a sálakkal, sapkákkal, kesztyűkkel, korikkal, hiszen idén újra az ELTE polgáraié a Városligeti Műjégpálya. A tavalyi csúszós mulatsághoz hasonlóan idén is több izgalmas és szórakoztató meglepetéssel készülnek a szervezők, akik az este leglátványosabb eséseit, legvagányabb ugrásait és legszebb axeljét természetesen különdíjjal is értékelik.

Légyott a Dérynében február 14-én: lezser budai elegancia, pezsgő bárélet, spicy koktélok, dekadens gyertyafény, szexi bossák, DJ és poharazott francia pezsgők! A chefek ráadásul 4 fogásos könnyű, kozmopolita vacsorával is készülnek, több variációban.

Február 14-én pénteken Henri Gonzo és testvére, Daniel Perez lépnek fel a Budavári Művelődési Ház színpadán! Henri Gonzo 2011 végén alapította meg a Fran Palermo zenekart, ami egyedi felállásának és a hazai színtéren egészen különleges megszólalásának köszönhetően a 2010-es évek egyik legnépszerűbb magyar zenekarává nőtte ki magát. Testvérével azonban anyazenekaruk trópusi esszenciáját megragadva, mégis egy merőben más megszólalású duófelállásban adják elő legnagyobb slágereiket és a szívüknek kedves feldolgozásokat.

A VIII. Budapesti Halfesztivál ismét a Dunaparthoz közel költözik. Az Elte Lágymányosi Campusának több ezer négyzetméteres parkolója több, mint tökéletes helyszín lesz a teljes hazai és legfontosabb nemzetközi halgasztronómiai irányzatok felvonultatására. Fűtött sátrakkal,koncertekkel, hatalmas vidámparkkal, akváriumokkal, élményhorgászattal, óriásbográccsal, több száz fajta halétellel, és több ezer ülőhellyel készülnek a szervezők.

Az év legnagyobb borkóstolója! 220 magyar borászat, több mint 1000 kóstolható bor a Millenárison! Ráadásként a különtermekben mesterkurzusok kerülnek megrendezésre magyar és külföldi előadókkal. Kiemelt téma a Cabernet Franc.

Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Kórusok Téli Éjszakáját, hogy télen is megosszák az érdeklődőkkel a kóruszene és a közös éneklés örömét, és a hosszú téli esték egyikét igazán varázslatossá tegyék. A Kórusok Téli Éjszakájának ezúttal is a MagNet Közösségi Ház ad otthont, 2020. február 15-én szombaton 17 és 22 óra között.

21. születésnapját ünnepli a Bladerunnaz február 15-én az Akvárium Klubban. Fellépők: Friday DJS, GLXY, DLR / Sofa Sound Bristol, Benny L, KOVEN., The Upbeats, A.M.C., Counterstrike, MNDSCP b2b Chris.SU. Korhatár: 18+

Február 16-án érkezik az év első #MidnightMusic koncertje! A szervezők ismét várják az éjjeli baglyokat, zeneszeretőket, bringásokat és bárkit, aki szívesen hallgatna klasszikus zenét az éjszaka közepén testközelből. Természetesen színes babzsákból, fröccsből, kávéból és jó hangulatból sem lesz hiány. Program: Gustav Mahler 5. (cisz-moll) szimfónia. Karmester: Fischer Iván.

Az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Budapesti Olasz Kultúrintézet a 2019/20-es évadban is itáliai utazásra hívja az olasz kultúra, táj és nyelv szerelmeseit. Míg két éve a nagysikerű Római anzix sorozatban az Örök várost járhattuk be a klasszikus filmkincs segítségével, tavaly a „csizma” eldugottabb szegleteiben forgatott filmritkaságok kerültek a mozivászonra. Az idei sorozat ezt a megkezdett utat folytatja, ezúttal nagy hangsúlyt fektetve az észak-olasz régiókra, Lombardiára, Piemontra, Emilia-Romagnára, sőt Friulira és Trentino-Alto Adigére is.

A Hans Zimmer által megálmodott nagyszabású koncertturné Európába érkezik, a “The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration” turnéjával. Hans Zimmer Hollywood legkeresettebb filmzeneszerzője, aki már több, mint 100 mozifilmhez írt zenét, Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas és kétségtelenül korunk egyik legismertebb és legbefolyásosabb filmzeneszerzője.

Analóg fotográfiák az elmúlt egy év munkáiból – Traum Dániel kiállítása a Kisüzemben. A tárlatot Apáthy Soma fafúvós, hangszerkészítő uraság muzsikája nyitja meg.

A hatvanas évek meghetvenesítésének Toldi klubban végigmulatott első felvonásának első évfordulóján a Carson Coma tánczenekar ismét a beatkorszak, a hippikommunák és a táncdalfesztiválok nagy slágereit hozza el a budapesti éjszakába, aminek ezúttal a Dürer Kert Nagyterme ad helyet. Élőben szólal hát meg minden dal Korda Györgytől a Beatles-ig, az I’m a Believertől a Boogie-Woogie klubbig.

Miért réteg műfaj az opera, vagy a klasszikus zene? Ki az opera igazi közönsége, ki érti igazán? Értelmiség vs. sznobéria, műveltség vs. felkészültség. A Budapest Jazz Clubban megrendezett előadáson a fellépők igyekeznek az OPERÁT és az azt körülvevő légkört vizsgálni, megérteni, megértetni. Mozarttal, mert populáris, triviális, zseniális. Fellépők: Philipp György, Heureka Pop Orchestra, Á la cARTe társulat, Swing à la Django.

A Beyond Budapest sétája a nyolcadik kerületnek egy olyan korszakán vezet végig, amikor a kerület még művésznegyed volt, utcáin a magyar irodalom és képzőművészet számtalan emblematikus alakja sétált, alkotott, vagy élte át a kor tragikus eseményeit. TALÁLKOZÁSI PONT: a Gutenberg téren, a Gutenberg otthon előtt.

Egy estére Hawkins városává változik a Dürer Kert Nagyterme, ahol a 80-as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhatsz. A hangulatért Quixotic, az új retrowave hullám legismertebb hazai úttörője felel. Szettjei garantált audiovizuális időutazásra visznek a szinti hullámain. Karácsonyi izzók, BMX, Stranger Things cosplay, retro arcade gépek és egyedi fotófal a teljes Upside Down élményért.

Minden kedden Dix elhozza a jazz-funk legjobbjait a Vittulába: csípőrázások a parketten, széken hintázás, lábveregetés.

David Bowie 2016-os váratlan halála után határozták el magyar zenészek, hogy Bowie-számokkal, egy, a Bowie-életmű részleteit felmutató koncerttel emlékeznek a teljes popkultúrát definiáló művészre az A38 Hajón. Bár a koncertet akkor egyszeri alkalomnak tervezték, mind a zenészek, mind a közönség újrázást szeretett volna. Ezért a csapat úgy döntött, évente egyetlen koncert erejéig összeállnak, de kibővítik a műsort egy-egy olyan zenésztárs számaival, akivel Bowie együttműködött. A most következő estén, 2020 februárjában John Lennon felvételeiből válogatnak.

Február 26-án akusztikus formációval lép színpadra az UP-ban a Blahalousiana két tagja: Schoblocher Barbara és Jancsó Gábor. A csapat 2012 nyarán alakult, első daluk, a ‘The Wanderer’ három héten keresztül őrizte helyét az MR2 top 30-as listájának dobogóján.

Eric Terwilliger az elmúlt tíz évben egyszerre volt a Müncheni és a Berlini Filharmonikusok szólókürtöse. A páratlan és megtisztelő megbízatás 2019-ben, nyugdíjba vonulásával zárul le. A művész búcsúturnéjának egyik állomása a Liszt Ferenc Kamarazenekarral közös budapesti koncertje.

Kulináris kalandok, különleges anekdoták és nemzetközi ízek egymásra találása. Február 27-én Te is részese lehetsz! A Dreher Sörvacsorája azonban nem csupán gasztronómiai élményeket ígér: a program ugyanis egy rövid gyárlátogatással kezdődik, ahol bepillanthatsz a sörgyártás folyamataiba, és megtekintheted az Európában is páratlan szépségű, Zsolnay csempékkel díszített, ipari műemlék jellegű főzőházat.

A 100 Szóban a Város előadás műfajában egy páros stand-up a fővárosról. Nagy Dániel Viktor és Szilágyi Csenge Junior Príma-díjas színművészek előadásában szólalnak meg Budapest legjellemzőbb történetei, melyekben a városlakók mind magukra ismerhetnek.

A Cinema City Arénában 2020. február 28-án, pénteken véradást tart a Magyar Vöröskereszt. Tudtad, hogy egy véradással három életet is megmenthetsz? Ha részt vennél, vidd magaddal a személyi igazolványodat, valamint a TAJ- és lakcímkártyádat is!

Mentes Feszt 2020 (február 29. – március 1.)

2020-ban is megrendezésre kerül Magyarország nagyszabású Mentes Fesztiválja. Kiállítás, szakmai előadások, kispiac, gasztro udvar és megannyi érdekesség 2 szinten, több mint 1000 négyzetméteren. A szervezők ígérete szerint a szakmai fesztiválon minden EGÉSZSÉGTUDATOS ember megtalálhatja a számára legideálisabb étrendet.

Ismét Budapestre jönnek a Badacsonyi borvidék kiemelkedő borai. A tizedik nagy kóstolóra hagyományosan a New York Palotában kerül sor, azon belül is a Róma teremben. Itt garantáltan megtalálod számításaidat, akkor is, ha a vulkanikus klasszikusok kedvelője vagy, de akkor is, ha éppen új ízek felé nyitnál.

2020-as évünk szökőnapjának megünneplése alkalmából a Zsivágóba vár mindenkit a Tindia csapata. A banda koncerttel és farsangi mulatozással készül.

