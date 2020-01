8 tipp, ha különleges helyen ünnepelnétek a Valentin-napot

A rózsaszirmokkal meghintett, plüssmackóban gazdag Valentin-napig már csak két hét van hátra, ám aggodalomra semmi ok; ha igazán különleges helyen ünnepelnétek egymást, a lenti válogatásban biztosan találtok nektek tetsző helyet.

Romantikus vacsorával lepnéd meg a kedvesed? A főváros szívében fellelhető Wistro33-ban csúcsminőségű bisztrókonyha vár a szerelmesek napján is, étlapján friss, szezonális termelői alapanyagokra épülő fogásokkal. A romantikus este minden elengedhetetlen feltétele adott lesz: meghitt vacsora, bensőséges hangulat, színvonalas kiszolgálás és az alkalomhoz illő, kellemes környezet, így Valentin-napi randevú igazán emlékezetes lesz. Az est nyitányaként ajándék pezsgővel adhatjátok meg a módját az ünneplésnek, a vacsorát pedig élő zene mellett élvezhetitek, hiszen, ahogyan a Wistro 33 csapata vallja, még a legfinomabb falatok is jobban esnek, ha kellemes zene kíséretében fogyaszthatjuk el őket. Megsúgjuk, hogy a „Love is in the air” már bebiztosította helyét a lejátszási listán. Foglaljatok asztalt minél előbb, hogy biztosan ne maradjatok le!

1056 Budapest, Bástya utca 33.

Ha a Halászbástya kulináris gyöngyszemét még nem próbáltátok ki, épp itt az ideje! A környezet a kilátással együtt pazar, az ételekről már nem is beszélve! Valentin-napon minden érzékszervet gyönyörködtető vacsoraprogrammal várnak a benti étteremben, az ízlelőbimbók lenyűgözése mellett ugyanis arra is figyelnek, hogy a megfelelő zenei kíséret se maradjon el. A menüsor valódi különlegességekből áll össze: terítékre kerül például uborka tatárral kínált osztriga, szarvasgomba consommé, és borjú szűz salottahagymás burgonyával és céklával. Az elmaradhatatlan, már nevében is csábító desszert rózsás-mentás Manjari csokoládé lesz. Ne felejtsetek el időben asztalt foglalni, mert a panorámás lehetőségek száma véges. A finom nedűk kedvelőinek ajánljuk, hogy az ételeket borpárosítással kérjék!

1014 Budapest, Budai Vár Halászbástya

A japán konyha remekeit a perui gasztronómia karakteres ízeivel mesterien kombináló Nobu a Kempinski Hotel Corvinus földszintjén elegáns és nyugodt környezetben várja vendégeit, a szerelmesek napján meglepetés desszerttel, és Liliennek hála, élő zenével megalapozva az este hangulatát. Robert De Niro és Nobuyuki Matsuhisa étteremláncának budapesti tagja büszkén elmondhatja magáról, hogy az étlapján szereplő tételek mindegyike mennyei, ha tehát szívesen kipróbálnátok a távoli vidékek konyhaművészetét, náluk a legjobb kezekben lesztek. A farsangi szezonra szintén tematikus programokkal készülnek, február 23-án például Varázs Tamás mágikus showja mellett sushikészítő workshopra, kézműveskedésre, és marcipán dekorálásra invitálják a kicsiket és nagyokat. Asztalfoglalás: reservation@noburestaurant.hu.

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.

Szulló Szabina- Széll Tamás briliáns párosa áll a Stand25 konyhájának élén, amely a magyar gasztronómia kiválóságait helyezi előtérbe, a modern trendeknek megfelelő technikai háttérrel, nemzetközi sztárséfeket megszégyenítő profizmussal. Az étlapon szereplő tételeket az adott évszak friss alapanyagai mellett a séfek kreativitása határozza meg, utóbbiból pedig jelentjük, nincs hiány. Február 14-én szokásukhoz híven isteni ebédmenüvel készülnek, estére viszont a romantika fellegvárává alakulva Valentin-napi finomságokat (3-fogásos vacsora aperitiffel, limitálatlan vízfogyasztás, egy csésze kávé) kínálnak a náluk ünneplőknek 19.000 forint + 12.5% szervízdíj fejében. Asztalt az info@stand25.hu e-mail címen tudtok foglalni.

1013 Budapest, Attila út 10.

A franciáknál jobban talán senki nem ismeri a romantikus randevú receptjét, nem véletlenül vált a nemzet a szerelmesek kedvenc úti céljává, főleg Valentin-nap környékén. A főváros színes gasztronómiai palettáján természetesen ők is kivívták maguknak a helyet, ezért anélkül, hogy repülőjegyre kellene költenetek, megtapasztalhatjátok az ország semmihez sem hasonlítható hangulatát. A Pavillon de Paris a főváros egyik legelbűvölőbb francia étterme, ami varázslatos kerthelyiségével benneteket is levesz majd a lábatokról. Február 14-én az év legromantikusabb vacsorájára számíthattok náluk, amelyet afrodiziákumnak is beillő ételekkel, bájitalokkal tesznek felejthetetlenné.

1011 Budapest, Fő utca 20.

Bár a sör és a Valentin-nap, vagy úgy egyáltalán a romantika valószínűleg nem sokaknak jut eszébe, mint nyerő páros, hadd világítsunk rá, miért jó ötlet mégis ötvözni a kettőt. A Szuterén Lakásétterem otthonos, mégsem hétköznapi környezetében, egy pohár sörrel a kézben és ízletes, az italhoz passzoló falatokkal a tányéron valószínűleg semmilyen hiányérzete nem lesz annak, aki romantikázásra vágyik, viszont fontos tisztázni, hogy azoknak is érdemes betérni február 15-én, akik nem rajongnak az angolszász szokásért. Az UGAR Brewery különlegességeit más időpontokban is ételekkel párosítják, az csupán véletlen, hogy a februári alkalmak egyike éppen Valentin-napra esik. Bár ez az időpont már betelt, a nagy érdeklődésre való tekintettel február 15-én ismét megrendezik. Mindazoknak ott a helye, akik szívesen megtudnák például azt, a sör mely alkotóelemét tartják afrodiziákumnak. A részleteket itt megtaláljátok!

1158 Budapest, Bezsilla Nándor utca 29.

Buda egyik kulináris ékköve vitathatatlanul a magyar ételeket kínáló Jardinette. Az étterem egy urbánus oázis; terebélyes gesztenyefáival a nyugalom szigetét testesíti meg a nyüzsgő városban. A vendégek nem csupán feltöltődhetnek a békés környezetben, hanem megkóstolhatják a hazai konyha remekeit is, mint például a bivalygulyást vagy a rántott borjúlábat. Ugyan a hely modern, az étterem séfje a tradicionális receptekre esküszik. Az étlap szezonális összetevőkre épül, mert a Jardinette csapata hisz a friss, helyi alapanyagokban. Szent Valentin napja alkalmából érdekes ötlettel álltak elő: személyre szabott, némileg eltérő ételsort ajánlanak férfiaknak és nőknek, amit élő zenével párosítanak.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136.

Valószínűleg nem csak nekünk jut eszünkbe a Váratlan utazás című sorozat, amikor a Gyertyafény Expressz Valentin-napi programját olvasgatjuk. A kiváló állapotban lévő, felújított vasúti kocsik (szalon, bár, és nosztalgia étkezőkocsi) azokat az időket idézik, ahová szívesen visszatérnénk, ha lehetne. Az időutazás lehetősége most megnyílik előttetek: a Gyertyafény Expressz február 14-én 18.50-kor indul a Nyugati Pályaudvarból Nagymarosra, ahonnan terv szerint 21.50-kor ér vissza. A 3 órán át tartó élményutazásnak természetesen egy gyertyafényes vacsora szintén a része, ahogyan a bárban játszó zongorista játéka is. Amire még számíthattok: elsőosztályú ételek és borkülönlegességek.

Nyugati Pályaudvar