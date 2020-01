Pénztárcabarát romantika Magyarország legszebb tájain

Szeretnéd egy közös kirándulással meglepni a párodat Valentin-nap alkalmából, de nincs ötleted, mivel helyettesíthetnél egy költséges wellness hétvégét? A következő összeállításban hazánk legszebb tájai közül válogattunk, melyek meglátogatása kedvező áron is garantálja a romantikus hangulatot.

A legszebb fotóhelyszín: Bokodi-tó

A Vértes-hegység lábainál fekvő, Oroszlányhoz közeli Bokodi-tó területe a különleges „úszó falujával” a szerelmespárok kedvenc fotóhelyszínévé vált. Az itt található, cölöpökre épült horgászházak hosszú fapallókból álló stégeken keresztül közelíthetőek meg, így a környék elrendezésében, kis túlzással a Francia Polinéziában megbúvó üdülőparadicsomra, Bora Borára emlékeztet. Fontos tudni azonban, hogy az épületek magántulajdonban vannak, így ha erre visz az utatok, kerüljétek a szemetelést, és semmiképp ne zavarjátok meg az itt horgászók nyugalmát!

A természetjárók kedvence: Szalajka-völgy

Szilvásváradon, vagyis a Bükkben rejtőzik az ország egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, a Szalajka-völgy. Működik ezen a vidéken lovarda és vadaspark, van lehetőségünk utazni az 1908-ban épült kisvasúton, mely Magyarország legmeredekebb nem fogaskerekű járműveknek tervezett pályáján zakatol, de tehetünk egy sétát a kanyargós Szalajka-patak égerfákkal szegélyezett partján is. A völgy legszebb látnivalója a Fátyol-vízesés, mely több mint tíz természetes lépcsőn keresztül zúdul le, valamint a Szalajka falu házainak egykor otthont adó Gloriett-tisztás.

Az építészeti csoda: Bory-vár

Bory Jenő építészmérnök és szobrászművész 40 nyáron keresztül a saját kezével alkotta meg a Székesfehérvár melletti Mária-völgyben álló Bory-várat, mely napjainkban magánmúzeumként működik. Az épületet joggal nevezhetjük ház méretű műalkotásnak, ugyanis a művész nem tervrajzok, hanem a fantáziája alapján dolgozott. A falakon belül jelenleg az egykori tulajdonos által összeállított gazdag festménygyűjtemény, több száz szobor és számtalan régiség tekinthető meg, összesen 30 kisebb-nagyobb helyiség között szétosztva.

Ahol átjár a nyugalom: Dobogó-kő

Tudtad, hogy az ezoterikus tanok szerint Magyarországon van a Föld szívcsakrája? Ez leegyszerűsítve annyit tesz, hogy hazánk egy bizonyos pontján a legerősebb az úgynevezett földsugárzás, vagyis a kiránduló itt töltekezhet fel a legnagyobb mennyiségű gyógyító energiával. A mágikus helyszínt a Pilisben fekvő Dobogó-kő területén találhatjuk meg, ahol a legenda szerint bolygónk szívdobbanásait is hallhatjuk, ha elég közel hajolunk a Ferenczy-sziklához.

Utazás a múltba: Lillafüred

Miskolctól mindössze 15 km-re egy festői szépségű helyszínen, Lillafüreden valódi múltidéző kirándulást tehetünk. A Hámori-tó partjára épült neoreneszánsz stílusú Palotaszálló alatt egy teraszos sétányrendszer került kialakításra, mely a Szinva-patak vízeséséhez is elvezeti a látogatókat. Megtaláljuk Lillafüreden továbbá József Attila szobrát, melyet azon a ponton emeltek, ahol a költő Óda című versét írta, de jó idő esetén a nyugodt vízen csónakázásra is van lehetőség. Ajánlatos útba ejteni még az Anna-barlangot, mely egy félórás idegenvezetés során tárulhat fel előttünk, legérdekesebb formájú részében, a Jézus Szíve-teremben pedig esküvői szertartásokat is rendeznek.

A Balaton legromantikusabb városa: Fonyód

A befagyott Balaton semmihez sem hasonlítható szépségét érdemes akár Valentin-napon is megcsodálni. Ha ehhez a legromantikusabb helyszínt keresed, válaszd Fonyódot, ahol felfedezhető a Panoráma sétány lakatfala, melyen rengeteg pár helyezte már el a kapcsolatukat jelképező apró tárgyat; de a híres Kripta-villa szintén megér egy látogatást. A mediterrán stílusú épülethez ráadásul egy kedves legenda is kapcsolódik: a monda szerint, ha az itt járó szerelmesek a pincében lévő márványágy fölött megfogják egymás kezét, örökké együtt maradnak.