Kippkopp, megérkezett a futár!

Azok közé tartozol, akik kedvenc éttermük ínyenc fogásait otthonuk kényelmében szeretnék élvezni? Ha igennel válaszoltál, a lenti válogatás neked szól, benne a város legjobb pizzáját ígérő étteremmel, és egy nemrég színre lépő ételfutárral.

Vendégei visszajelzései szerint a Local Korner kínálja a legjobb pizzát Budapesten. A körülbelül egy évvel ezelőtt megnyílt pizzériában a kezdetek óta ég az újítási vágy, ezért olyasmit írtak az étlapjukra, amihez hasonlót ritkán látni. A tapasztalt pizzafogyasztók nem előre megkomponált ajánlatok közül választhatnak, hanem maguk álmodhatják meg, milyen tésztából, feltétekkel és alappal készült pizzát szeretnének. A Local Korner csapata mindent megtesz azért, hogy a náluk töltött idő alatt minél több pozitív impulzus érje a betérőket, ezért a figyelmes kiszolgálás, a barátságos hangulat mellett a már egyébként is menő, Budapest térképét ábrázoló dekoráció kiegészítésébe is bevonják őket. Hogy teljes legyen a dizájn, a vendégek a falon hagyhatják ugyanis a kézjegyüket. A Local Korner minden nap, délelőtt 11 és este 10 között tart nyitva, rendeléseket a WOLT-on keresztül vesznek fel.

1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

A TGI Fridays és a Planet Sushi összefogásaként született meg Budapest legújabb ételfutár szolgáltatása, a foodrunner.hu, így Amerika és Ázsia legnépszerűbb ízeiért már át sem kell lépned otthonod küszöbét. A megrendelés folyamata gyors és egyszerű, a fizetési lehetőségek közül választhatod a kártyás előrefizetést vagy készpénzben, a kiszállítás időpontjában is kiegyenlítheted a vételárat. A választható fogások listája szinte az összes ételt tartalmazza, ami az éttermek menüjén szerepel. Mindegy, hogy a TGI Fridays’s legendás hamburgereire, a whiskyben marinált ételeire, esetleg steakre fáj a fogad, bármelyiket hozzáadhatod a virtuális bevásárlókosaradhoz. A Planet Sushi esetében sem különben kielégítő a választék: a népszerű sushi boxok mellett például a ramen leves és vaslapon készülő teppenyaki is a kínálat részét képezi. A desszertek felé kacsingatni is ér, mert a TGI Fridays New York sajttortája és a Planet Sushi gyümölcsös Domino tortaszelete egyaránt mennyei!

Fontos: a kiszállítás részleteiről minden szükséges információt megkapsz a rendelés megerősítésére szolgáló SMS üzenetben; elég csak az ott megküldött linkre kattintanod, hogy valós időben követhesd, hol jár a futár. További információért látogass el a foodrunner.hu weboldalra, vagy érdeklődj a következő telefonszámon: +36303235070.

A Trófea Grill éttermek több mint 100 magyar és nemzetközi fogással örvendeztetnek meg minden nálul ebédelő, vacsorázó vendéget nap mint nap. Így volt ez az ünnepek idején is, és 2020-ban sem fog változni. Az előételek, főfogások, köretek és desszertek végtelennek tűnő sorából nem könnyű választani, de nem is kell, hiszen a fogyasztás az ételek és az italok tekintetében is korlátlan. A kellemes atmoszférájú, modern belvárosi éttermek kínálta finomságokról az sem marad le, aki a hidegebb hőmérséklet miatt el sem játszik a gondolattal, hogy kitegye otthonról a lábát; a Trófea Grill éttermek rendelésre házhoz viszik a kiválasztott ételeket, amelyekkel a családi összejöveteleket vagy akár egy sima vasárnapi ebédet is fel lehet dobni.