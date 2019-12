Budapest most is hétvégi programok tömkelegét kínálja azoknak, akik kimozdulnának otthonról havasesőben. Karácsonyi vásárok, workshopok, adventi koncertek és bulik közül válogattunk nektek össze egy tucattal.

Csütörtöki programok (december 12.)

December 12. és 15. között közel 50 magyar divattervező és formatervező várja a látogatókat különleges programokkal, kedvezményekkel és meghosszabbított nyitvatartással a Budapest Fashion and Design Nights programsorozaton.

Születésnapok, névnapok, házassági évfordulók, fontos családi események…Szeretnétek időben felkészülni ezekre a fontos eseményekre?

Ezen a workshopon elkészíthetitek a nagy családi ünnep-naptáratokat, tervezőtöket, hogy mindig naprakészek legyetek.

„Egy workshop keretein belül is összefonódik Kristóf és Nimi fantasztikus kulináris kreativitása és a tunkik egyedi ízvilága. Négy ínycsikalndó vegan fogást fogunk elkészíteni, négy különböző tunki felhasználásával. Mindezt újdonsült workshop konyhában, ami a Szeglet közösségi térben kap helyet, ugyanott, ahol a tunki manufaktúra is működik.”

„Barabás Lőrinc, az ország egyik legkísérletezőbb szellemű trombitása ismét elhozza a Bélába szóló projektjét! A saját maga köré komponált elektronika, az elengedhetetlen loop pedál és a tetejére öntött réz a lélek felemelő hegyeire és völgyeibe kalauzolja a szerencsés hallgatókat!”

Pénteki programok (december 13.)

Ünnepi asztalterítő, gyönyörű terítés és fenséges vacsora. Gyertya, virág, asztaldísz. Te mit teszel az ünnepi asztal közepére?

Különböző anyagok felhasználásával és technikák elsajátításával készítsd el ünnepi asztaldíszedet!

A Bolyki Soul & Gospel koncertje a lélek zenéjébe ad betekintést, a Bolyki Balázs által életre hívott formáció soul és gospel dalokkal érkezik majd a Fő térre, amelyekből árad az életigenlő szenvedély.

A dupla lemezbemutató mindkét napján különböző tematikájú koncertre számíthat a közönség. Az első napot a Panelparadicsom klipjét idéző lazaság fogja jellemezni.

Lugosi Dani és Takács Vilkó pár éve indították útjára akusztikus Nirvana duójukat, ahol a seattle-i banda legendás MTV Unplugged felvételének dalai mellett a zenekar teljes repertoárjából is csemegéznek. Majd basszusgitáron Prepelicza Zoli csatlakozott hozzájuk, a dobok mögé pedig Kocsis Máté ült be. A quartett a tavaszi Akvárium Klubos és a nyári Sziget Fesztiválos zúzdáját követően december 13-án a Dürer Kert nagytermében búcsúztatja az évet.

„Decemberben felülünk egy érzelmi hullámvasútra. Jöhet a mélység és a magasság: vágyakozás, viszonzatlan szerelem, öngyilkossági kísérlet, pokoli bosszú. Berlioz öttételes szimfóniáján Farkas Róbert kalauzol minket végig.”

Szombati programok (december 14.)

„Ebben az évben is ugyanazzal a lendülettel, lelkesedéssel, szeretettel és szebbnél szebb minőségi kézzel készült portékákkal várunk benneteket az öko, a környezettudatosság, az újrafelhasználás, és a törzsi jegyek jelenlétében.”

A művészet templomai ismeretterjesztő sorozat következő epizódja a 19. század végi – 20. század eleji Bécs virágzó kulturális életét és a szecesszió születésének páratlanul izgalmas időszakát mutatja be. A korszakot, amikor új eszmék röppentek fel, amikor Freud felfedezi az emberi psziché mozgatórugóit és amikor a nők és a nőiség, mint szimbólum új értelmezést nyert pszichológiában és a művészetben is.

Két fiatal nő, két összetört szív. Iris reménytelenül szerelmes a kollégájába, akivel viszonyt folytat. Nem elég, hogy érzelmei viszonzatlanul maradnak, a férfi a karácsonyi bulin bejelenti, hogy eljegyezte az egyik kolléganőjüket. Eközben a munkamániás Amanda rájön, hogy a barátja megcsalja, ezért kiadja az útját. A két összetört szívű lány a világhálón akad egymásra.

Magyarország elsőszámú funk-soul-brokenbeat-zenekara készülő új nagylemezét már disco hatásokkal is gazdagítja, mely anyagból ezen az estén mutat be először pár költeményt.

Vasárnapi programok (december 15.)

Magyarország legnagyobb design vására most is várja azokat, akik valóban minőségi ajándékokat szeretnének a fa alá válogatni, legyen szó ötletes gyerekjátékokról, igényes print termékekről, hazai tervezők által megálmodott különleges ruhákról vagy kiegészítőkről.

„Érkeznek az ünnepek újra, idén is szeretnénk megünnepelni, hogy ilyen sok és különleges helyen jógázhattunk együtt, mivel ennyire szerettétek most is és hétről hétre jöttök továbbra is, ezért újból a Dunára invitálunk Titeket gyakorolni, hogy ismét a vízen jógázzunk, most egy vadonat új helyszínen a TRIP hajón a Parlamenttel szemben.”

“Játszhatok ma akármeddig, most senki se veszekszik.

Azt mondják a hátam mögött, majd ha akar, lefekszik.

Együtt van az egész család, s köztük én is ott vagyok.

Olyan jó, hogy karácsony van, karácsonyi angyalok.„

A Rapcirkusz egy egyedülálló, monumentális produkció, ahol a hazai hiphop szcéna krémje mutatja meg magát nagyzenekaros kísérettel.

Ha ennyi nem lenne elég, további budapesti, hétvégi programokat találhatsz az alábbi cikkünkben: