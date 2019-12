Ismét útjára indul a Budapest Fashion and Design Nights (x)

December 12. és 15. között közel 50 magyar divattervező és formatervező várja a látogatókat különleges programokkal, kedvezményekkel és meghosszabbított nyitva tartással a Budapest Fashion and Design Nights eseménysorozaton. (x)

A Magyar Divat & Design Ügynökség és a program célja, hogy felhívják a tudatos vásárlók figyelmét a magyar tervezőkre, ezáltal minél több karácsonyfa alá kerüljön egy-egy ajándék a hazai márkáktól.

A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel már nem csak a divat, de a design iránt érdeklődők is megtalálhatják a számukra legérdekesebb rendezvényeket. A kerekasztal-beszélgetések, stílus tanácsadások és pezsgős koccintások mellett az érdeklődők találkozhatnak a tervezőkkel és betekintést nyerhetnek a műhelytitkokba is.

Idén karácsonykor szívesen támogatnál egy jó ügyet? A Budapest Fashion and Design Nights programsorozatában jótékonysági eseményeken is részt vehetsz, sőt lesz olyan esemény, amelynek központi témája az egészséges önkép kialakítása, de az újrahasznosítás is nagy szerepet kap e néhány nap során.

A shopping túra előtt tervezd meg az útvonaladat és válaszd ki a kedvenc márkáidat az ITT letölthető online térképen!

Az eseményben résztvevő márkák a Magyar Divat és Design Ügynökség honlapján már elérhetőek.