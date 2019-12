Menthetetlenül magával ragad a japán-perui gasztronómiai kavalkád

Ha eddig azok közé tartoztál, akik inkább a jól megszokott fogásokhoz ragaszkodtak, mintsem kipróbáljanak valami újat, van egy tippünk! Olyan étteremben jártunk, ahol eddig bármit rendeltünk, nem bántuk meg, és neked is azt javasoljuk, bátran kísérletezz, ha náluk jársz.

A japán konyha remekeit a perui gasztronómia karakteres ízeivel kombináló Nobut november közepén látogatta meg kétfős csapatunk, hogy mentőöv nélkül fejest ugorjunk október első felében megújult étlapjuk kínálatába. Négy hideg előétel, három főétel és egy desszert várt ránk és evőpálcikáinkra, amelyekkel kicsit ügyetlenül, de annál lelkesebben próbáltuk bekebelezni a mennyei falatokat. A látványkonyhától nem messze helyet foglaltunk, és hagytuk, hogy magával ragadjon a hely hangulata, amit nagyban meghatározott a nyugalmat sugározó színskála és a háttérben szóló, 80-as 90-es évek slágerei. Az étlap böngészése helyett úgy döntöttünk, rábízzuk magunkat vendéglátónkra, kicsit sem tartva attól, hogy ami elénk kerül, az ott is marad, elfogyasztatlanul.

Felszolgálónk hamarosan megérkezett az első finomsággal, citromlében marinált tenger gyümölcseiből készült szevicsával, amit a perui konyhaművészet ihlette pikáns szósszal tálaltak. A citrusos-savanykás ízvilághoz remekül passzolt a köretnek is betudható, vékonyra szelt uborka, színes paradicsom és lilahagyma, amiből percek alatt frissen állították össze nekünk az ételt. Második előételként a tonhal tempura tekercs került terítékre japán mustáros miso szósszal és spárgával. A lágy textúrájú tekercs ízeit, látványát tekintve egyaránt 10/10-es volt, és akkor az isteni, édeskés és enyhén savanyú szószról még nem is beszéltünk. Annyira ízlett mindkettőnknek, hogy egy cseppet sem akartunk a tányéron hagyni! Az eszméletlenül finom előételek sorának itt még nem volt vége, a ropogós lazacbőr saláta következett. A töpörtyűszerűségként is említett étek salátalevelekkel, répával, tonhalsalátával, roppanó kaviárral és szezámmaggal meghintve érkezett az asztalunkhoz, és természetesen a Nobu védjegyének számító szószok közül ez a fogás is kiérdemelt egyet, ami enyhe csípősségével tette teljessé a füstös ízeket sem mellőző, könnyű ételt. Mielőtt a főételekre tértünk volna, megkóstoltuk a szintén könnyű, reszelt daikonnal párosított lazacot is. A tányéron virág formában elrendezett, vékony lazacszeleteknek nem lehetett ellenállni, ahogyan a hozzá kínált, észbontó mustáros szósznak sem; nem telt sok időbe, hogy elpusztítsuk az egészet.

Bár hetekkel ezelőtt jártunk a Nobuban, frissen él bennünk a következő fogás okozta ízélmény. A testet-lelket melengető, krémes, majonézes-pikáns szószban tálalt főétel legfontosabb alapanyaga a királyrák, melyhez ügyesen párosítottak különböző ízvilágú hozzávalókat, így kihozva belőle valami teljesen rendkívülit. A kombináció minket teljesen levett a lábunkról, nem véletlen, hogy azóta is eszünkbe jut, főleg ebédidőben. Vendéglátónk javaslatára az omlós chilei umamit sem hagyhattuk ki, ami lényegében chilei grillezett sügér mango salsával, szezám szósszal, és chipsnek is beillő, ropogósra pirított shitake gombával. A hal íze nem volt túl hangsúlyos, pontosan azért, hogy a szószok különleges karaktere érvényesülhessen mellette. A trükk tökéletesen működött, az ízek nagyon jól illettek egymáshoz, a gomba textúrája pedig már önmagában piros pontot érdemel. Mivel a Nobu nem kizárólag tengeri herkentyűket szerepeltet az étlapján, arra gondoltunk, próbára tesszük a wagyust, azaz a marhahússal töltött tésztafalatokat, mindezt természetesen úgy, ahogy kell: szezámos ponzu szószba mártogatva. A forró, kellemesen fűszerezett falatkák és a citrusos ízvilágú szósz kollaborációja legalább olyan jól teljesített képzeletbeli pontozási listánkon, mint a Nobu halból készült ételei, ezért nem csak a marhahúsért rajongó vendégeknek ajánljuk!

Olyan helyen járva, mint a Nobu (ahol mesterműnek számít a sushi), egyszerűen bűn lenne nem megkóstolni a japán csemegét. Ráadásul egy magyaros különlegesség, a libamájas-lazacos nigiri is felkerült az étlapra, amit ilyen formában máshol biztos, hogy te sem láttál még. A pikáns tonhaltekerccsel és a spárgás ráktempurával együtt szívből ajánljuk, mert mind krémes, könnyű, és transzba esel tőle, annyira finom. Mindezt tudtuk még fokozni, hiszen a lenyűgöző desszertes étlapról is választottunk egyet-egyet. Mesés édességekkel zárhattuk az étteremtesztet: a satan dagi nevű, csokoládékrémmel töltött, mandulás fagylalttal kínált gömb fánkra és a maracuja szószt rejtő, erdei gyümölcsökkel díszített, forró karamellel meglocsolt étcsokoládé gömbre esett a választásunk, és mindkettőt imádtuk.

Nem tehetünk róla, csak ismételni tudjuk magunkat, amikor a Noburól van szó. Akárhányszor járunk náluk, azzal az érzéssel távozunk, hogy minden tökéletes volt. Még azok a kollégáink is ódákat zengnek az ételekről, akik nem különösebben rajonganak sem a sushiért, sem a halas ételekért. Tedd próbára te is, akár egy-egy tematikus rendezvényen: december 8-án gyereksarokkal és a Mikulás-napi foglalkozásokkal várják a kicsiket és nagyokat, a hónap végén pedig náluk búcsúztathatod az óévet! Ha inkább a napi menüikkel ismerkednél meg, hétköznaponként dél és 15.30 között azt is megteheted, de ne feledd, az asztalfoglalás erősen ajánlott!

Kempinski Hotel Corvinus Budapest

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.