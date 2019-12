25. születésnapját ünnepli az Akváriumban a TASZ

Az idei tél legSZABADabb buliját december 7-én tartják.

A TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) már negyed évszázada dolgozik az emberi jogok védelméért. Az alapítók 1994-ben egy szabadabb, egyenlőbb, igazságosabb Magyarországról álmodtak. Mára elérték, hogy kordonok nélkül ünnepelhessenek a Pride résztvevői, a betegek jogait törvény biztosítsa, a roma emberek lakhelyén ne masírozhassanak következmények nélkül szélsőségesek és ne maradjanak egyedül azok az újságírók sem, akiket a munkájukban akadályoznak.

A szervezet azokért harcol, akiknek már mindenki elengedte a kezét. Felkarolja azokat, akiket semmibe vesz a hatalom és szembemegy a kirekesztéssel. Tagjai ingyenes jogsegélyszolgálatot működtetnek, ingyenes képviseletet nyújtanak ügyfeleiknek és perekben állnak ki a szabadságjogokért. Képzéseket tartanak és kampányokban hívják fel a figyelmet a rendszerszintű problémákra – mindezért pedig egyetlen fillér támogatást sem fogadnak el az államtól vagy pártoktól.

Ígéretük szerint a következő 25 évben is tovább dolgoznak majd azért, hogy átláthatóbb és biztonságosabb legyen az egészségügy, a szülőktől ne vegyék el a nevelés szabadságát, és az állam ne hagyja magára a betegeket és az időseket sem.

Az elmúlt 25 évet december 7-én egy nagyszabású születésnapi bulival ünnepli a társaság, melyen minden korosztály talál magának megfelelő programot.

A családosokat már 15:30-tól várja Varró Dani és Molnár György, valamint Tóth Mátyás bábművész, de a legkisebbeknek lesz játszósarok, pólószitázás és arcfestés is. 19 órától a Colorstar, a Kistehén, Sickratman és a Hommage Du Acoustique á Parazol (az Ivan and the Parazol zenészeinek akusztikus triója) koncertezik, utána pedig buli lesz Palotaival.

A gyerekprogramokon és a bulin ingyen vehetsz részt, a koncertekre pedig a Tixa.hu-n válthatsz támogatói belépőt.