Mit csináljunk a hétvégén? – A legjobb budapesti programok (november 7-10.)

Végérvényesen betörni látszik az ősz, hideggel, esővel, rossz idővel, a jó programok viszont maradtak Budapesten, mutatjuk az e heti legjobbakat!

Csütörtöki programok (November 7.)

Portfolio Day – 2019, egy nap a kreativitás, stratégia, inspiráció jegyében.

Miben segíthet az esemény?

segíthet azon kreatív fiataloknak akik pályaválasztás előtt állnak

fiatal pályakezdőknek, akik szívesen kérnének szakmai tanácsot kreatív igazgatóktól és stratégáktól

“régóta” a szakmában tevékenykedőknek, de inspirációra van szükségük

álláskeresésben is segíthet, sőt…!

2019. november 7. és 10. közzött ismét vár a főváros legizgalmasabb Márton-napi programja Budapesten, a Danubius Hotel Gellértben! Előszóként butiksörfesztivállal indul a nulladik nap, ahol válogatott sörökkel alapozhattok a borfesztiválra. Pénteken és szombaton korlátlanul kóstolhatjátok a borokat, pálinkákat a Winelovers válogatásában. Az after partyn pénteken a Lóci játszik, szombaton a The Biebers / Official koncertjein bulizhattok, ahol a gasztrokiállítók és a DiVino mellett éjfélig a zene lesz a főszereplő.

A Hungarian Fashion and Design Agency szervezésében megvalósuló egész napos programra a világ minden tájáról érkeznek szakemberek, hogy megosszák tapasztalataikat és előremutatást adjanak az iparágat jelenleg leginkább érintő kérdésekben, mint a fenntarthatóság, a digitalizáció, illetve az innovatív üzleti megoldások.

Egy estére megidéződik a 90-es évek grunge hangulata, a korszak nagyjaira emlékező legjobb tribute zenekarokkal, majd egy hatalmas afterpartyval.

Pénteki programok (November 8.)

Budapestre érkezik a világon, kategóriájában első helyen emlegetett régészeti rekonstrukciós kiállítás, a Tutanhamon – Rejtélye és Kincsei. „Gyönyörű dolgokat látok!” – kiáltott fel a brit régész Howard Carter, miközben egy kis lyukon keresztül gyertyával bevilágított a fáraó sírjának előkamrájába.

Izgalmas, új helyszínekkel, a hazai és nemzetközi szakma elismert képviselőivel, Budapest Fashion & Tech Summit 2019 konferenciával és divattal kapcsolatos side eventekkel készülnek a Budapest Central European Fashion Week szervezői a 2020-as tavaszi-nyári kollekciókat felvonultató divathétre.

Két különböző zenei világ, más-más előadói múlt és érdeklődési horizontok. Mégis markánsan kirajzolódnak a közös pontok: dalszöveg és költészet rokonsága, a blues-os, grunge-os gyökerek, az önfejű és makacs alkotói attitűd. Jónás Vera és Závada Péter közös workshopja hátat fordít a hagyományos zenés versfelolvasásnak: kísérletezik, kockáztat, próbára tesz műfajt, előadót és hallgatót egyaránt.

Úra péntek a központ előtt és alatt. A dj pult mögött a közpi régi és új munkatársai: Wobe | Gyengék | Mankind | Subotage.

Fedezzétek fel ezt a különleges szigetet, ahol varázslatos vizuálok és a pszichedelikus elektronikus élőzenei szcéna zenekarai, live act-jei várnak rátok! Vizuál és látvány: Biljarszki Maxim aka VJ Bimaxim

Szombati programok (November 9.)

November 6-16. között újra a kortárs olasz filmek legjobbjai a MittelCinemaFest programjában, a Puskin és a Tabán artmoziban!

Az Élet Napja, a 10 millió Fa közösség országos ünnepi ültetési akcióeseménye. November 9-e, éppen négy hónappal követi az országos kezdeményezés indulását. Ezen a napon, az azóta eltelt időben létrejött százegynéhány helyi közösségünk mindegyike fákat fog ültetni. Célunk, az egy fő – egy fa elvét követve, 10 millió fa elültetése Magyarországon a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb ember bevonásával, nem megfeledkezve az utógondozás fontosságáról sem.

Radnóti- és Ady-versek Kunfi Kuncz László előadásában. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a momkult.jegy.hu weboldalon, valamint a MOMkult jegypénztárában lehet.

Szülei halála után Harry Potter mostohaszülőknél nevelkedik. Sanyarú a sorsa, a lépcső alatti kuckóban lakik és elviselhetetlen az unokatestvére. Ám hamarosan kiderül, hogy Harry nem közönséges kisfiú, hanem egy varázsló házaspár árvája, aki csak átmenetileg keveredett a lényegről mit sem sejtő muglik közé. Most viszont végigsétál az Abszol úton, hogy beiratkozzék a titokzatos Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába. Néhány jó barát, néhány nagy kaland és néhány ősi ellenség vár itt rá, de mi ez egy elsőéves varázslótanoncnak? (port.hu)

Vasárnapi programok (November 10.)

A tárlatvezetés legfőbb célkitűzése, hogy a saját és kölcsönzött művek révén bemutassák Peter Paul Rubens művészetének abszolút elsőségét és rendkívül erős hatását, valamint az ebből és emellett kibontakozott sokrétű, stilárisan és tematikailag egyaránt gazdag 17. századi flamand festészetet. A szervezők fontosnak tartják továbbá, hogy ez a budapesti tárlat ráirányítsa a figyelmet a flamand művészek jelentős közép-európai tevékenységére és a két régió kulturális kapcsolataira, amelyeknek egyik kulcsfigurája Lipót Vilmos főherceg volt.

A Piqniq Budapest következő eseményén – a Horizont csapatával közösen – egy üzletnyitási alapismeretekre fókuszáló szakmai workshop keretében betekintést nyerhetsz egy minőségi kávézó és reggelizőhely kulisszái mögé, és képbe kerülhetsz, hogyan lehet sikeres gasztro vállalkozást nyitni ezzel a népszerű profillal.

Újra Pici Piac, ezúttal a Duna másik oldalán, a belvárosi Akvárium Klubban! :) Tarts velünk most is, találkozzunk a város legmenőbb baba-mama-gyerek dizájner vásárán! A Pici Piacon több mint 50 tehetséges magyar tervező gyönyörűszép hazai termékeivel várunk: kifejezetten kismamáknak, gyerekeknek, babáknak. A vásárra a belépés ingyenes.

Ki mondja, hogy a november csupa szürke, és nem lehet virágos és zöld? Meglátjátok, hogy a kiskertpiacon micsoda színek, illatok, ízek lesznek 10-én, vasárnap! Növény csere-bere és örökbefogadás, ibolyabemutató és rajongók találkozója, szaktanácsok beltéri szobanövénykehez és az őszi/téli balkonhoz. Illatok, ízek a kertből az otthon melegéhez. Természetes és növényes dekor a beltéri természetközeli élményhez, öltözékkiegészítők, natúr szépségápolási termékek a novemberi virágos jókedvhez.