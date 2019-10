Novemberben jön a 17. Olasz Filmfesztivál

November 6. és 16. között kerül megrendezésre idén a Budapesti Olasz Kultúrintézet és az Istituto Luce-Cinecittá által szervezett Olasz Filmfesztivál, vagyis a Mittelcinemafest.

A program többek között olyan filmeket kínál, mint az idei Berlinalén díjat nyert Dafne és a Ragadozók, a több fesztiválon is méltatott Az én lányom, a San Sebastián Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert Anyaság, vagy Olaszország idei Oscar-nevezettje, Marco Bellocchio legújabb alkotása, Az első áruló. Továbbá premier előtt lesz látható a részben hazánkban készült Medvevilág Szicíliában című egész estés rajzfilm, valamint a magyar származású olasz író, Giorgio Pressburger A fehér közök törvénye című regényének filmes adaptációja. Ráadásul több alkotóval személyesen is találkozhat a magyar közönség.

A kínálatban szerepel az idei Berlinale Panorama szekciójában bemutatkozott és Fipresci-Díjat nyert Dafne, melynek főhőse egy harmincéves, Down-szindrómás lány, aki anyja, Maria hirtelen halálakor bátran néz szembe a gyásszal, ám édesapját nem tudja felrázni depressziójából. Egy nap elhatározzák, hogy ellátogatnak Maria szülőfalujába, az út során pedig mindketten megtanulják, hogyan léphetnek túl saját korlátaikon.

A Roberto Saviano regénye alapján készült és az idei Berlinalén a forgatókönyvéért Ezüst Medve-díjat nyert Ragadozók (La Paranza dei Bambini) című film napjainkban játszódik Nápolyban. Története szerint hat 15 éves fiatal meg akarja szerezni a hatalmat a Sanità negyedben. A jóra törekednek, de ehhez rossz utat választanak. Nem tudják, hogy egy háború részesei, és a bűnözés világa visszafordíthatatlan választás elé állítja őket: fel kell áldozniuk a szerelmet és a barátságot.

A programban szerepel még Laura Bispuri a tavalyi Berlinale versenyszekciójában bemutatkozott, majd több fesztiválon is fontos díjakat nyert Az én lányom (Figlia Mia) című olasz-német-svájci alkotása. A film főszereplője Vittoria 17 évesen rájön, hogy két anyja van: a szeretetteljes Tina és a zűrös életű Angelica, akik a születésekor titkos egyezséget kötöttek, ami most felbomlik, a két nő pedig elkeseredett küzdelembe kezd a lány szeretetéért. A film egyik színésznője a csodálatos tehetségű Valeria Golino.

Szintén ezt a témát járja körül a San Sebastián Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert Anyaság (Maternal), mely egy olyan Buenos Aires-i zárdában játszódik, ahol fiatalon anyává vált kamaszlányok élnek együtt apácákkal. Három egymástól különböző nő sorsát látjuk, akik nagy hatással lesznek egymás életére és az anyasághoz fűződő viszonyukra.

A Mozinet forgalmazásában kerül majd a hazai mozikba Olaszország idei Oscar-nevezettje, a Cannes-i Filmfesztivál hivatalos versenyprogramjában is bemutatott film, Az első áruló. A sokszoros díjnyertes rendező, Marco Bellocchio a közelmúlt történelmének sötét évtizedeit eleveníti fel ebben az ízig-vérig olasz maffiatörténetben. A filmből kiderül, hogy a kegyetlen bűnözőből Olaszország máig megosztó történelmi személyiségévé vált Tommaso Buscetta tanúvallomásának következtében tudta Falcone vizsgálóbíró térdre kényszeríteni a szicíliai maffiát, a Cosa Nostrát.

Szintén a Mozinet mutatja majd be a Medvevilág Szicíliában című egészestés rajzfilmet, melyet Lorenzo Mattotti rendező a Kecskeméti Animációs Stúdióval együtt készített. A XX. század egyik legjelentősebb gyerekkönyvéből készült filmben az emberek világával megismerkedő medvék egyre több emberi szokást vesznek át, és így veszélybe kerül a medvelélek. A rajzfilm megjárta Cannes-t, Annecy-t és díjat nyert a KAFF-on.

Végezetül a magyar származású olasz író, Giorgio Pressburger magyarul is megjelent A fehér közök törvénye című regényének filmes adaptációját is levetítik a fesztiválon, melyben Fleischmann doktor az emlékezetkiesés első jeleit tapasztalja magán. A film azokat a legmélyebb titkokat kutatja, melyek mindig is lenyűgözték, de meg is rémítették az élet értelmének keresésével foglalkozó embert. 2017-ben bekövetkezett haláláig Mauro Caputo rendezővel együttműködve Pressburger maga is dolgozott a filmen.