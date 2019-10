Az október 23-i nemzeti ünnepen 2019-ben is számtalan program vár bennünket Budapesten és környékén. Íme a kínálat legjava!

Október 23-án is várja vendégeit egy finom brunchra a Vörösmarty tér 5-ben a Marty’s kitchen&bar. Ha szereted a friss, minőségi alapanyagokból készült finomságokat, próbáld ki a Marty’s péksüteményeit, szendvicseit vagy saját készítésű granola tálait!

A Szentendrei Skanzen a nemzeti ünnep alkalmából bemutatja látogatóinak a forradalom időszakának falusi mindennapjait, sőt a tragikus események néhány vidéki epizódját is feleleveníti. Ráadásként itt azt is megtudhatjuk, milyen volt egy takarékos konyha az ’50-es években, a legkisebbeknek pedig még papír öltöztetőbaba és gombfoci készítésére is lehetősége lesz.

A Budai Várnegyedben található Hadtörténeti Múzeum ingyenes családi napra invitálja a vendégeket október 23-án. A gyerekek festhetnek játékkatonát és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, az idősebb érdeklődőket pedig többek között a forradalom idején használt gyalogsági fegyverekről, illetve az aszimmetrikus hadviselésről szóló szakmai előadások várják.

Jövő szerdán díjmentesen látogatható a legegyszerűbben a Nyugati pályaudvarról induló személyvonattal megközelíthető Magyar Vasúttörténeti Park, vagyis Európa legelső interaktív vasúti múzeuma. Itt lehetőségünk lesz felfedezni a magyar vonatközlekedés teljes történelmét az 1870-es évek gőzmozdonyaitól a modern közlekedési eszközökig, sőt néhány járatra mi magunk is felülhetünk.

A játszani vágyó gyerkőcöket hatalmas ramazuri várja a Csömöri Sportcsarnokban. 10-17 óráig főszerepben az ugrálóvárak, az óriás társasjátékok és sok más meglepetés. A szervezők a felnőttekre is gondoltak, így számukra is készülnek programokkal.

Autentikus környezetben járhatjuk végig a Bálnában megrendezett Csillagok Háborúja kiállítást, mely a nemzeti ünnepen is nyitva tart. Itt találkozhatunk a filmekből jól ismert karakterekkel, a virtual reality teremben űrcsatákat élhetünk át, az izgalmakat pedig egy űrbárban lesz lehetőségünk kipihenni.

Október 23-án délelőtt 10:30-tól ingyenes városnéző sétára vár bennünket az Imagine Budapest és az Amerikai Nagykövetség. A résztvevők megtudhatják, milyen volt nyakkendőben és világos zakóban belépni az Ifiparkba, hogyan segítette Elvis Presley az ’56-os forradalom ügyét, sőt az is kiderül, mi szólt esténként a tilosban sugárzott Szabad Európa Rádióból.

Nyáry Luca első könyve kendőzetlenül mutatja be a depresszió legkeményebb arcait. A mű nem csupán egy tehetséges fiatal szerző regénye, hanem korrajz és látlelet is, a szereplőké és a kamasz lété egyaránt. A szerzővel október 23-án Marossy Kriszta beszélget a Magvető Caféban.

A 0,75 bistro minden szerdán időszakosan megújuló étel tesztsorral kedveskedik a látogatóknak délután öttől a konyha zárásáig. Ebben a hónapban a távol-keleti ízek lesznek fókuszban, a menü pedig összesen 5 fogást tartalmaz. Ha szívesen értékelnéd a finomságokat, ne felejts el asztalt foglalni!

Október 23-a alkalmából a Bem Mozi 17:30-tól A néma forradalom című német filmet tűzi műsorára. A tavaly a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon és a 15. Jameson Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában bemutatott alkotás egy egészen új szemszögből tárja elénk az 1956-os események hatásait és mindazt, amit a keleti blokk átélt.

Az október 18. és 23. között zajló gödöllői komolyzenei fesztivál utolsó napján Kolonits Klára dalestjét hallgathatjuk meg a történelmi falak között 19 órai kezdettel. Műsora segítségével bepillantást nyerhetünk Liszt életművének sokoldalúságába és zenei örökségébe, miközben valódi feltöltődésben lehet részünk!

A Millenáris B Csarnokában ebben az évben is lesz szabadságkoncert az 1956-os magyar forradalmárok emlékére, este 20 órától. Fellép a Honeybeast, a Szabó Balázs Bandája, valamint Ferenczi György és az Első Pesti Rackák. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Ha nem ünnepi programot keresel október 23-ára: