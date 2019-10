Íróasztal mögül az aktív élet felé: 3 lépés, ami segíteni fog

Ha fejben már évek óta megvan az elhatározás, hogy valamit mozogni kellene, de még nem álltunk fel az íróasztal mellől, akkor épp itt az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Néha úgy tűnhet, hogy egy világ választ el bennünket a rendszeres sportolástól, pedig lehet, hogy csak pár lépésről van szó.

Egy átlagos irodai munkát végző felnőtt, akár napi 6-8 órát is ülhet csak a munkahelyén, aztán hazaérve, fáradtan lerogy a kanapéra és folytatja az ülést. Ez minden egyéb mellett, komoly mozgásszervi problémákat okozhat. Ugyanis ha hosszú ideig ülünk, a testünk alsó részén található izmaink inaktívvá válnak. A felső testünk izmai, melyek stabilizálnák a törzsünket és a gerincünket, szintén nem tudnak megfelelően dolgozni, a rossz tartás következtében. Testünk pedig alkalmazkodik a napi 8-10 óra üléshez, ami miatt egy idő után képtelenek leszünk felvenni a megfelelő testtartást és helyesen mozogni.

Ez természetesen kihat az életminőségünkre és növeli a betegségek és sérülések rizikóját is. A legideálisabb persze, ha még a tünetek jelentkezése előtt megszületik az elhatározás: éljünk aktívabb életet! Az viszont, hogy a gondolat megszületésétől eljussunk a tényleges sportolásig sok mindenen múlhat: motiváció, a megfelelő sport, fokozatosság és a szakértő segítség. Pedig a vágy a legtöbb emberben bizonyosan ott van egy egészségesebb életmód kialakítására. Hiszen már köztudott és orvosilag bizonyított, hogy minimum napi 30 perces testmozgás jótékonyan hat szervezetünkre. Jót tesz a szívnek, a csontszerkezet állapotát javítja, a rákmegelőzésben is kiemelkedő szerepe van, segít a fogyásban és a mentális egészséget is nagyban megtámogatja.

Ahány ember annyiféle cél

Nagyon sokféle motivációval vágnak neki az új, sportos életmódnak az emberek.

“Dominánsan a mozgásszegény életmódra keresnek választ. Érzik, hogy az erőnlétük nem megfelelő, fáradékonyak és súlyosabb esetekben már fájdalmat is éreznek itt-ott. Nem utolsó sorban szeretnének a testkompozíciójukon változtatni, hogy jobban nézzenek ki a strandon.”-ezt már Popovics Tamástól, a Life1 Fitness vezetőedzőjétől tudjuk meg. A célkitűzés tehát nagyon fontos a motiváció folyamatos megtartásában, így tudjuk ugyanis rászoktatni magunkat a rendszeres sportra.

1. lépés: tudatosan építsük fel a mozgást

Legyen a napi mozgás egyúttal örömforrás is, hiszen mennyivel könnyebb egy olyan életmódot magunkévá tenni, amiben jól érezzük magunkat. Ennek egyik záloga pedig a megfelelő sport kiválasztása, ami tetszik, alkatunkhoz illik és sikerélmény is kapcsolódik hozzá.

“Keressünk egy számunkra szimpatikus klubot az otthonunk, vagy a munkahelyünk közelében, ahol szakképzett edzők is vannak. A megfelelő edző ugyanis segíthet feltérképezni mozgásunkat és kiszűri a gyengeségeinket, fejlesztendő területeinket. Erre például a Funkcionális Mozgásminta Szűrés (FMS) tökéletesen alkalmas és szerencsére mára már egy tucat edző rendelkezik ilyen képesítéssel.”-mondja Tamás, a személyi edző, elemezve a kezdeti lépéseket. Az állapotfelmérés segít az életkornak megfelelő minőségi sport kiválasztásában is, hiszen az idő előrehaladtával testünk veszít mozgékonyságából, az izom- és a csonttömeg is csökken. Komolyabb orvosi kivizsgálásra viszont csak indokolt esetben van szükség: korábbi műtétek, jelentős túlsúly, vagy ismert szív-, és érrendszeri betegség esetén.

2. lépés: fokozatosan csempésszük be az életünkbe

Nem kell rögtön a lehetetlent bevállalni. Úgy biztosan hamar feladjuk, hiszen a sikertelenség elkedvetlenít. A fokozatosság elve itt is érvényes, ezt a gondolatot pedig Popovics Tamás is megerősíti: “Mint a legtöbb dologban itt sem a mennyiségen, hanem a minőségen lesz a hangsúly. A kezdeti időszakban heti két alkalom remek választás lehet. Majd ha ezt sikerül fenntartani, lehet továbblépni 3, vagy akár több alkalomra.” A Life1 szakértője szerint a legjobb, ha elkezdünk teljesen új szemlélettel létezni, lássuk meg a mozgás lehetőségét a konkrét sportidőn túl is:

Az edzéseken kívül is szükséges új szokásokat beiktatni, hogy az életmódváltó programot siker koronázza. Például mikor az irodában az órára nézünk, húzzuk ki magunkat. Vagy minden órában tartsunk egy 5 perces szünetet, amikor felállunk az asztal mellől és átmozgatjuk magunkat. A lift helyett lépcső is jó ötlet lehet. Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket, amik segíthetnek rávezetni bennünket a jó ösvényre:

Hogyan tudom csökkenteni az ülés mennyiségét az életemben?

Amit ma ettem az elég volt vagy több a kelleténél?

Az alvás mennyisége, minősége kielégítő számomra?

Miközben ezt olvasom a testtartásom tökéletes vagy tudok javítani rajta?

3. lépés: táplálkozással támogassuk új életmódunkat

Ahhoz, hogy látványos eredményt érjünk el viszonylag rövid időn belül, ami gyakran egyet jelent azzal, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, a táplálkozásra is nagy figyelmet kell fordítanunk. Az átlagos magyar étkezési szokásokat figyelembe véve, sokkal több zöldséget és gyümölcsöt, drasztikusan kevesebb feldolgozott élelmiszert, cukrot és finomított szénhidrátot tegyünk a tányérunkra. Ha módunkban áll, válasszunk mindig friss, helyi alapanyagokat és kérjük szakértőt segítségét, aki megmutatja, hogyan tudunk egészségesebben étkezni, ennek köszönhetően magasabb energiaszintre szert tenni. A megfelelően összeállított étrend elengedhetetlen velejárója a sportos, mozgásban gazdag új életmódunknak.