Pénteken debütál a Breaking Bad-film

Hat évvel azután, hogy bemutatták a 6 Emmy-díjjal jutalmazott Breaking Bad (vagy magyarul: Totál szívás) sorozat utolsó évadát, Jesse Pinkman élete új fordulatot vesz, és El Camino: A Breaking Bad Movie címen kerül hamarosan képernyőre.

A puccos premiert már megtartották az USA-ban, és ha hihetünk a beszámolóknak, legalább olyan nagy feneket kerítettek neki, mintha a sztárokkal teletűzdelt Avengers-filmek egyikéről lett volna szó. A filmet világszerte október 11-én, pénteken teszi közzé a Netflix, ami mint tudjuk, már magyarul is elérhető!

Szereplők

Aeron Paul visszatér Jesse Pinkman bőrébe bújva, barátait Matt Jones és Charles Baker alakítják. Visszatérő karakterként az Old Joe-t megformáló Larry Hankinnal is találkozhat a néző. Ha velünk együtt már te is tűkön ülve várod, hogy megnézhesd a filmet, hangolódj ezzel a két hete feltöltött előzetessel!