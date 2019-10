Minden, amit tudnod kell a magyar Netflixről

A világ legkedveltebb sorozatai és filmjei október 4-től magyarul is elérhetőek a Netflixen!

A világ vezető internetes szórakoztató szolgáltatása, a Netflix a mai nappal elindította a teljesen lokalizált verzióját hazánkban, amely magyar nyelvű felhasználói felületet, folyamatosan bővülő magyar feliratokat és szinkronokat jelent, több ezer órányi népszerű film és sorozat, így az eredeti, Netflix által gyártott tartalmak esetében is. A Netflix a tévézés egy teljesen új módját kínálja – azonnali és teljes hozzáférést biztosítva filmekhez, sorozatokhoz és egyéb műsorokhoz táblagépen, okostelefonon, számítógépen és konzolon. A szórakozás így bárhol, bármikor garantált. Az rengeteg elérhető film, népszerű sorozat, dokumentum- és független film, stand-up előadás és gyerekprogram, illetve magyar gyártású tartalom páratlan választékot biztosít.

Magyar filmek is érkeznek

Legújabb saját gyártású filmjei és sorozatai (Netflix Originals) világszerte elérhetőek és az összes epizód a megjelenésének pillanatától földrajzi korlátozások nélkül megtekinthető.„Ma nemcsak elérhetővé tettük magyarul a Netflixet, de büszkén jelenthetjük be azt is, hogy a kínálatunk mintegy 50 népszerű magyar filmmel bővül év végéig. Érkezik például az Oscar díjas Saul Fia, a Ruben Brandt, a gyűjtő, a Csak szex és más semmi, illetve a Kaméleon. Mindezek mellett közismert nemzetközi tartalmak is magyar szinkront kapnak, és a kínálatunk legnagyobb része magyar felirattal lesz elérhető.

Magyarként nem is lehetnék büszkébb az eredményekre” – mondta Székely Dorottya, a Netflix EMEA régióért felelős Content Marketing Managere, valamint hozzátette, hogy Magyarországon forgatták a The King, The Witcher és a The Alienist filmeket, és jelenleg forgatják a The Barbarians című sorozatot, mindez a világszínvonalú filmgyártási feltételeknek köszönhetően.



Netflix filmek, amiket már nagyon várunk!

A közeljövőben olyan Netflix filmek érkeznek, mint a nagyon várt Ír, mely Martin Scorsese legújabb munkája, a főbb szerepekben pedig olyan sztárok szerepelnek, mint Robert De Niro és Al Pacino. Szintén nem kell már sokat várni a Pénzmosóra (The Laundromat, a főbb szerepekben: Meryl Streep, Antonio Banderas és Gary Oldman), és A két pápára (The Two Popes, a főbb szerepekben Anthony Hopkins és Jonathan Pryce) sem.

A Netflix sorozatok között olyan díjnyertes munkák találhatók, mint a Stranger Things, az Orange is the New Black, A korona, vagy a Narcos: Mexikó. Emellett elérhető természetesen a világszerte óriási rajongótáborral bíró Black Mirror és A nagy pénzrablás (La Casa De Papel). A szolgáltatásra előfizetők olyan ikonikus amerikai sorozatokhoz és filmekhez is hozzáférnek, mint a Briliáns elmék (The Suits), a Pletykafészek (Gossip Girl), a Breaking Bad, a Gyűrűk ura, a South Park vagy a Batman: sötét lovag.

Exkluzív filmek és sorozatok

A magyar nyelv mellett a Netflix felhasználói hozzáférést kapnak tehát számos exkluzív filmhez és sorozathoz, melyek között UltraHD (4K) és HDR tartalmak is szép számmal akadnak. A Netflix igazán komolyan veszi a szórakoztatást: sok cím nagy felbontásban és Dolby Digital Plus 5.1 térhatású hanggal érhető el. A személyre szabott ajánlási rendszer az akár öt különböző profillal a család minden tagjának egyedi, az ízlésének megfelelő filmeket és sorozatokat javasol.A mobilos felhasználók számára fontos szempont lehet, hogy a Netflix alkalmazásban testreszabható beállításokkal ellenőrizhető a mobiladat-forgalom, így akár korlátozható a filmnézés Wi-Fi hálózatokra, illetve választható takarékos mód is.

A rendkívül egyszerűen használható fast.com oldal segítségével ellenőrizhető az internetkapcsolat sebessége és stabilitása, emellett igény szerint részletes adatokkal is szolgál az internetszolgáltatásról. Azoknak, akik menet közben is szívesen filmeznek, a legtöbb tartalom esetén lehetőségük van előre letölteni a megnézendő epizódokat vagy filmeket, így akár egy repülőúton, vagy korlátozott térerő esetén is használható a szolgáltatás. A Netflix okosletöltés funkciója Wi-Fi kapcsolaton azt is lehetővé teszi, hogy a megnézett epizódok automatikusan törlődjenek, helyükre pedig a következő rész kerüljön – ezzel spórolva a készülék tárhelyével.

Október 11-én érkezik a Breaking Bad film is a Netflix videótárába!