Tarol az új Joker-film!

Csupán néhány napja került mozikba, máris az élre tört a legújabb Joker-film az IMDb-n. A valaha volt legjobb filmeket listázó 250-es válogatáson cikkünk megszületésének időpontjában 8,8 ponttal a 9. helyen áll. A Joaquin Phoenix főszereplésével készült mozira eddig közel 170 000-en szavaztak.

Mi jöhet még?

Mivel jelenleg A keresztapa-filmek és a Ponyvaregény is előtte áll, nem tűnik valószínűnek, hogy előrébb küzdheti magát a listán. Sőt, a Bosszúállók-filmek példájából kiindulva közel sem biztos, hogy hónapok múlva is a TOP 10-ben láthatjuk majd. A 4. helyre egyébként már bebetonozta magát egy DC alkotás, Chistopher Nolan A sötét lovag (2008) c. filmje, amit 2 Oscar-díjjal jutalmaztak.

A mozipénztáraknál is tarol a film: első októberi bemutatója óta Amerikában sikeresen megdöntötte a Venom 80,25 millió dolláros bevételi rekordját a maga 96 milliójával, és világszerte eddig körülbelül 250 millió dollárt kaszált. A Rotten Tomatoes weboldalán 68%-on áll a filmről pozitívan nyilatkozó kritikusok aránya, az Unilad szerint pedig az év filmje a Joker.

Te láttad már?