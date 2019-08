2:24 másodpercből kiderül, milyen Joker lesz Joachin Phoenix

Megérkezett az utolsó trailer, októberben mozikba kerül a Joachin Phoenix főszereplésével készült legújabb Joker-mozi!

Kíváncsi vagy, milyen Joker lesz Joachin Phoenix? A trailerből talán kiderül…A háromszoros Oscar Díj-jelölt Phoenix mellett sok ismerős arc felbukkan majd: olyan színészek tűnnek fel a mozivásznon, mint Robert De Niro, vagy az Amerikai Horror Storyból ismert Frances Conroy. A sztori szerint a nappal bohócként dolgozó Arthur Fleck élete értelmét keresi Gothamben, és esténként stand-up komédiásként lép fel abban a reményben, hogy kivívja az emberek elismerését. A vágyott siker nem jön össze, Arthur úgy érzi, a nézők szemében ő maga a vicc. Egy rossz döntés miatt aztán minden a feje tetejére áll, és úgy tűnik, nincs visszaút.

Lehetséges, hogy Phoenix bújik Joker bőrébe a 2021-ben mozikba kerülő Suicide Squad (Öngyilkos osztag) 2. részében? Még nem tudni, hiszen az IMDb-n egyelőre nem is említik Joker karakterét. Az első epizódban Jared Leto vállalta a szerepet, és pár hónapja azt nyilatkozta, ha a forgatókönyv Jokernek is tartogat egy szeletet, szívesen eljátszaná újra. Ki tudja, talán Joachin is esélyes!