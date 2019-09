Íme a legjobb programok MA (szeptember 20., péntek) Budapesten

Programot keresel ma délutánra vagy estére Budapesten? Összegyűjtöttünk neked egy tucattal, válogass közülük bátran!

Szeptember 19-től megtekinthetőek Flóra Borsi képei a World Press Photo kisérő kiállításaként a Magyar Nemzeti Múzeumban. Hónapok hosszas munkája után, évek tömkelegének elteltével végre Magyarországra is elkirándultak a szürreális álmok Photoshopolt manifesztációi.

Az MFÖEK 5 éves fennállásának alkalmából jótékonysági koncert estet szerveznek a mentett állatokért. Ha velük tartasz, nem csak bulizhatsz, de jelenléteddel támogatod azt is, hogy minél több kutya és macska kezdhessen új, gazdis életet.

Az állami erdőgazdaságok idén is a belváros szívébe költöztetik a magyar erdők izgalmas világát. Érdekel, mit ehetsz meg az erdő kincsei közül? Tudni szeretnéd, mi a szerepe az erdőknek a klímaváltozás elleni küzdelemben? Itt mindent megtalálsz Fától-Z-ig! Az ismeretterjesztő programokon kívül a magyar népi hagyományokból is merítő népi játszóház, óriásbábos előadás és bűvész bemutató is várja a családokat. A Szabadság téren mindkét nap ingyenes koncetek is leszenk: úgy mint Szalóki Ági, Kaláka vagy a Rutkai Bori Banda.

„Várunk minden kedves érdeklődőt egy zenés- beszélgetésre Kollár-Klemencz Lászlóval – énekes (Andersen, Kistehén, Rájátszás), dalszerző, szövegíró és filmrendezővel! ”

„Elérkezett ismét a pillanat, mikor a gondtalan nyári napoknak lőttek, nemsoká beköszönt a klubszezon. Aetherkének még nem mondtuk el, de hamarosan így is úgy is rá fog jönni, hogy a nyári szünet után a kis csoportból nem a nyugdíjba vezet az út. Köszöntsük, hát első útján a középsőbe, hogy a sok ismerős arc megnyugtassa azt a kis romlott lelkét. Tartsatok velünk az 5. szezon nyitányán!”

„Egy hatalmas koncerttel tesszük fel a koronát erre a szezonra! Zenéltünk cirkuszosokkal, játszottunk a Balaton közepén, kastélyokba csempésztük a rock and rollt, megzengettük a fesztiválokat, nyár legvégén pedig egy hamisíthatatlan szabadtéri klubkoncertre invitálunk benneteket szeptember 20-án, a Barba Negra Trackbe! Visszük a kedvenc dalaidat és együtt énekelhetjük bele a csillagos égbe a nyár legszebb pillanatait.”

„A péntek estét egy igazi mesterhármasra bíztuk rá, akik persze rögtön igent mondtak a felkérésre, hogy átvegyék az irányítást egy éjszakára a Duna-part felett! Folyóparty topogásra felkészülni! ”

Szeptember 20-án Szezonzáró Punnany Massif koncert a Budapest Parkban! Vendég: Perrin.

