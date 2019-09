Mit csináljunk a hétvégén? – szeptember 19-22.

Fogalmunk sincs, hogy történt, de már megint csütörtök van, újra kopogtatnak az ajtón a legjobb hétvégi programok. Kultúra, zene, jótékonyság, gasztro is van a palettán, válogassatok kedvetekre!

Szeptember 19., csütörtök

Mi történt a piros Zsigulis sráccal, aki tíz éve, „a láthatatlan madárfotós” néven vált ismertté a Spektrum tévécsatornán? Aki kíváncsi, miként lett egy pusztaszeri „problémás” diákból a világ legsikeresebb természetfotósa, ne mulassza el Máté Bence előadását. Az esemény kivételes lehetőséget kínál arra, hogy a közönség személyesen is megismerkedjen ezzel a végtelenül rokonszenves fiatalemberrel, és elképesztő akciófotóin keresztül rácsodálkozzon hazánk páratlanul gazdag vadvilágára.

Csütörtökön, a Citadella tövében ingyenes magaslati bemelegítő popup-bulival szállnak szembe a szervezők a közelítő téllel és nyitják meg hivatalosan is a Telekom Electronic Beats Festival Budapest 2019 egytucat nemzetközi fellépős hétvégi etapját: a Pure Lusttal kollaborálva érkezik a melankólia és az eufória között kifeszített szálakon játszó Parra for Cuva, és fekete barázdáin DJ Suhaid is felsurran a hegyre.

„A Parasztoperában egy balladisztikus történetet dolgoztunk fel opera formában. Zenéjének alapja az erdélyi magyar népdalok, a barokk és a rock bizarr, mégis homogén elegye. A történet talán sokak számára ismerős lesz. Nekem a nagymamám úgy mesélte, hogy Szabadszállás környéki emberekkel történt ez meg nagyon régen. Bocsássák meg nekem, ha egyelőre csak annyit árulok el belőle, hogy lesz benne néhány boldogtalan sorsú ember, szenvedély, humor, vérfertőzés és gyilkosság. Akinek tetszik, nézze meg többször is! Akinek nem tetszik, nézesse meg magát!” – Pintér Béla

A szezonnyitányra ezúttal a napjainkban hihetetlen népszerűségnek örvendő kézműves borászatok közül hívtak meg kettőt. A borokhoz tökéletesen illeszkedő menüsorral, öt fantasztikus fogással és tíz pompás borral készülnek a gasztronómiai unikumok szerelmeseinek. Barka Áron, Chef de Cuisine egyedülálló ételsora hív táncra ezen a káprázatos eseményen!

Szeptember 20., péntek

Szeptember 19-től megtekinthetőek Flóra Borsi képei a World Press Photo kisérő kiállításaként a Magyar Nemzeti Múzeumban. Hónapok hosszas munkája után, évek tömkelegének elteltével végre Magyarországra is elkirándultak a szürreális álmok Photoshopolt manifesztációi. Kurátor: Révész Tamás

„Kicsit mi is pislogunk, olyan hamar eltelt ez az 5 év! Ez alatt több, mint 350 boldog négylábú kapott új esélyt és gazdisodhatott az önkénteseink szorgos munkájának köszönhetően. Visszanézve az elmúlt évekre, nem igen volt alkalom, hogy egy pillanatra megálljunk és megünnepeljük mindazt, amiért nap mint nap keményen dolgozik a csapat, épp ezért az MFÖEK 5 éves fennállásának alkalmából jótékonysági koncert estet szervezünk a mentett állatokért. Ha velünk tartasz, nem csak menő zenekarokkal bulizhatsz, de jelenléteddel támogatod azt is, hogy minél több kutya és macska kezdhessen új, gazdis életet!”

Az állami erdőgazdaságok idén is a belváros szívébe költöztetik a magyar erdők izgalmas világát. Érdekel, mit ehetsz meg az erdő kincsei közül? Tudni szeretnéd, mi a szerepe az erdőknek a klímaváltozás elleni küzdelemben? Itt mindent megtalálsz Fától-Z-ig!

„Elérkezett ismét a pillanat, mikor a gondtalan nyári napoknak lőttek, nemsoká beköszönt a klubszezon. Aetherkének még nem mondtuk el, de hamarosan így is úgy is rá fog jönni, hogy a nyári szünet után a kis csoportból nem a nyugdíjba vezet az út. Köszöntsük, hát első útján a középsőbe, hogy a sok ismerős arc megnyugtassa azt a kis romlott lelkét. Tartsatok velünk az 5. szezon nyitányán!”

Szeptember 21., szombat

„Zöldítő, kertészkedő, plantlover ifjak és ifjulni vágyók gyertek együtt zsongani! Az elmúlt növénycserék és magbörzék sok száz kicsinek és nagynak adtak lehetőséget zöldülni, így hagyományt teremtettünk a mókából! Méghogy a fővárosiak nem bolondulnak a növényekért!”

Az írónő, akit nem kell bemutatni. Nem csak Debrecen, hanem minden magyar “Magdája”, akit oly ismerősnek vélünk világhírű regényei által, melyekbe nem egyszer életének fontos epizódjait is megírta. De ki is volt ő valójában? Írónő, nő, feleség, szerelmes asszony. Aki rajongó boldogsággal élte életét férje, a szintén író Szobotka Tibor oldalán. Ki is volt ez a hányattatott sorsú férj, akihez annak halála után is leveleket, naplókat írt? Kik voltak ők, az író házaspár, akiknek az írás volt az életük, de a hírnév csak egyiküket “üldözte”? Ki volt e furcsa Rómeó és Júlia, akik feltételek nélküli szerelmük ellenére gyermektelenül élték le életüket? A sors döntött, amikor elvette az esélyt? Vagy mégis inkább ők akarták így? Lehetett-e teljes az életük, vagy épp így lett teljes, “csak” együtt, mindörökké? Megannyi kérdés, melyek mindenki életében előfordulnak, legyen szó párkapcsolatról, a karrierről, gyermekvállalásról. S míg a válaszokat kutatjuk, addig feltárul két regényes életút, egy nagy találkozás. És új ismerőssé válik Szabó Magda, az Ember.

A Gala-Salvador Dalí Alapítvány gondozásában készült film végiglátogatja mindazokat a helyszíneket, amelyek kiemelkedő szerepet játszottak a művész életútjában: többek között Portlligatot, az egyetlen, saját tulajdonában álló műhelyt és otthont; Figuerest, a szülővárosát, ahol létrehozta a Dalí Múzeumot, valamint Púbolt, ahol az a kastély található, amit Dalí szerelme jeléül Galának ajándékozott, valamint Párizst és New Yorkot, ahol jelentős kiállításai voltak. A művészettörténet egyik legkülönösebb alkotójának élete neves szakértők közreműködésével, többféle nézőpontból tárul fel a filmben.

“TE MIT VISZEL MAGADDAL?” Ez a mottója az idei Színházak Éjszakájának, amely során 34 teátrum várja izgalmas, csak ezen az estén látogatható programjaira a karszalaggal rendelkező nézőket. 2019-ben a Magyar Dráma Napján, vagyis szeptember 21-én, szombaton futhatsz majd versenyt az idővel, és gyűjtheted be minél több színház eseményén az élményeket.

Szeptember 22., vasárnap

Lakberendezési kiegészítők, kisbútorok, DIY kellékek és hazai design termékek vásárán várjuk a vintage, shabby chic, indusztriális, skandináv stílus szerelmeseit! Egyedi alkotók, kézzel készített termékei, kreatív kiegészítők és workshopok várnak. Stílust váltasz? Vagy csak kiegészítőket keresel? Te magad kreatívkodsz, és ehhez szeretnél eszközöket találni? Ha a vintage stílus szerelmese vagy, akkor jó helyen jársz! A belépés INGYENES!

Gyertek és szemezgessetek azok között a használt, de jó állapotú holmik között, amelyek valakinél már csak a helyet foglalják, de a megfelelő kezekben még jó szolgálatot tehetnek!

A Feneketlen-tó partján immár hagyománnyá vált, hogy ősszel az egészségé a főszerep. Idén szeptember 22-én is számos program várja a családokat, melyek játékos formában az egészségtudatos életmód három legfontosabb területét mutatják be a látogatóknak. Kiemelt szerepet kap a sport, a táplálkozás és a lelki egyensúly.

Mit gondolt Hamvas Béla a kereszténységről? Van-e vallás nélküli hit? Mi az a Hagyomány? Ki volt Jézus Krisztus és miért kell róla újra és újra beszélni? Előadásunkban ezekre a kérdésekre is keressük a lehetséges válaszokat. Weiner Sennyey Tibor költő, író előadása Hamvas Béla utolsó, befejezetlen, mégis összefoglaló jellegű művébe, a Scientia Aeternába nyújt betekintést.