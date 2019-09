Jótékonysági koncertet szervez a Mindenki Fogadjon Örökbe Egy Kiskutyát csapata

Az 5. születésnapját ünneplő szervezet szeptember 20-án tart nagyszabású bulit a Mika Tivadar Mulatóban.

5 éve annak, hogy Zsepi, a Mindenki Fogadjon Örökbe Egy Kiskutyát alapítvány első kutyusa megmutatta magát a nagyvilágnak. Akkoriban az oldal alapítója, Ferenczi Szonja, egyetlen céllal osztotta meg az első posztját: hogy mentvénye megtalálhassa végleges otthonát. Az azóta eltelt évek alatt már több mint 350 mentett kutyának és macskának sikerült az MFÖEK Facebook-oldala és a gyeptelepen rekedt állatok sorsát szívükön viselő támogatók segítségével gazdát találni.

Az MFÖEK szervezetének nincs telephelye, Kisvárda, Miskolc és Ózd gyeptelepeiről, illetve a Sánta Kutya Alapítványtól mentenek kutyákat és macskákat. A mentvényeket ideiglenes befogadóknál helyezik el, ahol a befogadó és a szervezet mentés-koordinátorai segítségével megkezdik a négylábú szocializációját, egészségügyi kezelését és a közösségi oldalaik segítségével megkeresik a személyiségben és életvitelben hozzájuk illő gazdát. Épp így került nyáron néhány hétre főszerkesztőnkhöz, Cintihez Bonbon is, aki nagyon gyorsan alkalmazkodott az új, irodai környezethez és a Funzine csapata is hamar megszerette.

“Vannak olyan kutyák, akik akkor is bent voltak már a telepen, mikor még nem is létezett a szervezet és azóta is a kennelen belül várják, hogy egy ideiglenes befogadó vagy végleges gazdi őket válassza. Akkora mértékű problémával küzdenek az állatmentő szervezetek, hogy ennek megoldásához sokkal nagyobb teret kell biztosítani az erről szóló párbeszédnek és ezt egyéni szinten kell elkezdeni. Épp ezért szeretnénk ebben a hónapban még hangosabban felszólalni a gyeptelepeken ragadt állattokért, mert igenis, tudunk nekik segíteni, magánemberként is, közösen fellépve.” – meséli Harmath Eszter, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az egyre erősödő csapat, melynek kitartó közösségéhez folyamatosan érkeznek az önkéntesek, 5 éves fennállása alkalmából jótékonysági koncert-estet szervez szeptember 20-án a Mika Tivadar Mulatóban, melynek teljes bevételét az őszi hónapok mentéseire fordítja.

Az esten 4 magyar zenekar – a The California Nightmares, a skeemers, a Fat and Cute és a Gustave Tiger – jóvoltából a surfrock, a beachpop és a rock kap majd főszerepet, de a helyszínen nem csak menő zenekarokkal találkozhatsz, hanem a szervezet önkénteseivel is, akiknél érdeklődhetsz az ideiglenes befogadásról és az örökbefogadásról.

Belépéskor minden vendég maga döntheti el, mennyivel szeretne hozzájárulni a mentéshez, vagyis melyik támogatói jegy megvásárlásával segíti a négylábúak szabadulását, de további MFÖEK logóval ellátott ajándéktárgyak vásárlására is lesz lehetőség.

Ha te is szíveden viseled a négylábúak sorsát, ott helyed pénteken a Mika Tivadar Mulatóban!