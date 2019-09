Decemberben Budapesten koncertezik a Ghost

Miután a Ghost vendégelőadóként elkísérte a Metallicát egy 26 állomásos nyári koncertturnéra Európába és bejelentette, hogy őszi turnéra indul 32 amerikai városba, végre megérkezett a várva várt hír: a The Ultimate Tour Named Death (nagyjából: A végső turné neve halál) névre keresztelt koncertturné Európába is ellátogat. A zenekar öt héten keresztül járja majd a kontinenst, majd december 19-én a franciaországi Toulouse-ban fejezi be a körutat.

A jó hír pedig az, hogy a Ghost december 3-án a Budapest Arénában koncertezik.

A banda a Prequelle nevet viselő, számos elismerést bezsebelő albuma – 15 országban a toplisták élére jutott, a legjobb rock albumnak járó Grammy-díjra jelölték, és több zenei magazin is 2018 legjobb albumának nevezte -kapcsán indul turnéra, amelyre az All Them Witches és a Tribulation is elkíséri.

Jegyek a budapesti koncertre elérhetők a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalán. Korlátolt számú VIP csomag is vásárolható.

A turné állomásai

NOVEMBER

16 – Nottingham – Motorpoint Arena, UK

17 – Cardiff – Motorpoint Arena,Wales

18 – Glasgow – SSE Hydro, Skócia

20 – Dublin – Dublin Arena, Írország

22 – London – SSE ARENA, UK

23 – Leeds – Leeds Arena, UK

30 – Katowice – Spodek, Lengyelország

DECEMBER

01 – Prague – Universum, Csehország

03 – Budapest – Budapest Aréna, Magyarország

05 – Mantova – PalaBam, Olaszország

06 – Zurich – Halle 622, Svájc

08 – Barcelona – Palau St.Jordi, Spanyolország

10 – Lisbon – Sala Tejo, Portugália

11 – Madrid – Vistalegre, Spanyolország

13 – Strasbourg – Zenith, Franciaország

17 – Luxembourg – Rockhal, Luxemburg

18 – Nantes – Zenith, Franciaország

19 – Toulouse – Zenith, Franciaország

További infó:

http://ghost-official.com

www.livenation.hu

www.funcode.hu