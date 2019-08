Jótékonykodj a Budapest Parkkal!

Az idén nyolcadik szezonját taposó Budapest Park évek óta küldetésének tartja, hogy grandiozitását, szakértelmét, elérését kihasználva segítsen az arra rászorulóknak.

Ennek idén egyik mérföldköve volt az UNICEF Magyarországgal közösen, a Live Aid mintájára szervezett UNICEF fesztivál, amelyen a nyolc sztárfellépő és megannyi ismert közreműködő segítségével több mint 17 millió forintot gyűjtöttek össze a legnehezebb sorsú gyerekekért végzett munka támogatására. Emellett a havi rendszerességgel megrendezett ingyenes gyermekprogram, a Pöttömkert is szívesen lát minden eseményén civil szervezeteket, sőt, hónapról hónapra kiemelten is foglalkoznak eggyel, így például idén az SOS Gyerekfalvak, a Kanga Alapítvány, a Babagenetika Egyesület és Down Alapítvány került fókuszba.

Tavaly gyűjtöttek a Csodalámpa Alapítványnak is, amivel egy súlyosan beteg gyermek, Regő álmát váltották valóra. A sikeren felbuzdulva az idei utolsó, szeptember 1-jén megrendezésre kerülő Pöttömkert előtt újból azt kérik, fogjunk össze egy jó ügy érdekében. A Budapest Park kiemelt célja, hogy boldogságot hozzon az emberek életébe – így kapcsolódtak össze az Együtt a Boldog Emberekért Alapítvánnyal. Ők azért dolgoznak, hogy az elvárható életminőség alatt élő embereket támogathassák.

Szívügyük, hogy támogassák a betegek gyógyulását elősegítő orvosi műszerekkel – az alapítványunk elkötelezett például a cukorbeteg gyermekek és fiatalok megsegítése mellett, ezért 2019 évben ezt tűzte ki fő célul. Sajnos, ez a fajta betegség csak rendszeres inzulininjekcióval kezelhető, az adagolásra napi 2-5 alkalommal van szükség. A Budapest Parkkal közösen tehát azt a célt tűzték ki, hogy 1-es típusú inzulinos cukorbeteg gyermekeknek segítenek. Amennyiben te is adományoznál gyerekeknek, küldj egy általad gondolt összeget erre a számlaszámra: 11718048-21438967-00000000 OTP Bank, a közleménybe pedig írd bele, hogy Budapest Park.