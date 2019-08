Ezúttal a Balaton partján töltenéd az augusztus 20-át? Jó döntés! Számtalan fesztivál és más program vár rád 2019-ben a magyar tenger mellett. Ezek közül válogattuk ki a legjobbakat.

Valami swing – hot jazz & cool swing a XVI. Almádi Borfesztiválon. Django Reinhardt ösvényein taposva fejtjük meg a jazz sötét tikait, hogy aztán teljesen letérjünk a kijelölt útról.

Az Almádi Borfesztivál teljes programját itt találod.

A Borhetek ideje alatt minden este ingyenes koncertek várják az érdeklődőket. Esténként a borházak közé emelt színpadokon szól majd a zene 21–24 óra között. Augusztus 20-án fél 9-től a Makám együttes muzsikál az oda látogatóknak.

Idén is folytatódik a Balaton legnagyobb szüreti fesztiválja. 2019-ben augusztus 16-20. között rendezik meg a Platán strandon. Augusztus 20-án több komoly zenekar is színpadra lép, köztük a Paddy and the Rats és a Kerekes Band.

A VIII. Hévízi Borünnep zárásaként augusztus 20-án fél 9-től a Neoton família ad koncertet a Deák téri nagyszínpadon. A zenekar 1977-es megalakulása óta a magyar könnyűzene ikonikus alakjává vált, olyan slágerekkel, mint a Santa Maria, Holnap hajnalig, Yoyo, Pago Pago, Kétszázhúsz felett, Nyár van, Don Quijote, vagy a Sandokan…

Helyi és országosan ismert zenészek szórakoztatják majd Tapolcán a közönséget 6 napon keresztül, a borkínálatban pedig a legfinomabb termékek széles választékával találkozhatunk. Augusztus 20-án a tűzijáték előtt a Tapolcai Musical Színpad István örökében című zenés előadását hallgathatják meg az oda látogatók.

Augusztus 15. és 20. között tartják az 1977 óta minden évben megrendezésre kerülő Csopak Napokat is, melynek keretében számtalan program várja a bájos, északi parti település látogatóit. Az augusztus 20-i programban a Csopak Táncegyüttes, „Embernek ének őrzi az időt” c. előadása vár majd rád, majd utcabálon mulathatsz a Rulett Együttessel.

Badacsonyban szombattól keddig a 12. Rózsakő fesztivál várja az oda látogatókat a főtéren. 20-án este a Unisex együttes ad nagykoncertet a rendezvényen.

A Bor és Kenyér Ünnepe hagyományosan a régió egyik legnagyobb eseménye, a nyári szezon legnagyobb fesztiválja Siófokon, amely augusztus 20-a köré szerveződik. Augusztus 16-20. között a siófoki hajóállomáson kerül megrendezésre. Augusztus 20-án este a 100 Tagú Cigányzenekar muzsikál majd 19 órától.

Augusztus legszebb éjjelén, újra megdobbannak a szívek! A nyárbúcsúztató éjszakán, együtt éneklhetsz Rakonczai Imivel a Balaton partján.

Ünnepelj augusztus 20-án a Balaton közepén a Mastercard tűzijátéknéző hajók egyikén. A hajók pontos indulásairól és az induló kikötőkről ezen a linken tájékozódhatsz.

Az augusztus 20-i tűzijáték mindig csodás a Balaton partjáról, a vízről pedig még gyönyörűbb. Az idei évben úgy néz ki, az időjárás támogatja a vízre szállást. Evezz ki te is, foglalj deszkát vagy érkezz a sajátoddal.

2019-ben a Petőfi Zenei Díj nagyszabású gálaműsorával és a Balaton legnagyobb tűzijátékával augusztus 20-án nyit a STRAND Fesztivál. Az ötnapos rendezvényen világsztárok is szép számmal fellépnek.

