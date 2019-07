40+ kihagyhatatlan program a Balatonnál – 2019 augusztus

Az augusztus őrületesen sok balatoni programot tartogat 2019-ben. Koncert, borfesztivál, STRAND és B my Lake… Íme a kedvenceink!

Ebben az évben már nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a nemzetközi sztárokat is szép számmal felvonultató Paloznaki Jazzpiknik. A négynapos rendezvényen fellép többek között a The Brand New Heavies, a The Jacksons, a Peet Project és Little G Weevil, de a legjobban várt koncertet egyértelműen Rick Astley hozza majd el a Balaton északi partjára.

Augusztus első napjaiban még javában zajlik Balatonkenese halünnepe, melynek keretében a Balatoni Horgászok Világnapja is megrendezésre kerül. A Széchenyi Parkban mindeközben pop, jazz, folk, dixie, rock, country és retro dallamokat hallgathatunk.

A siófoki hajóállomáson is tart még – egészen augusztus 4-ig – a hagyománnyá vált Bor- és Fröccsfesztivál. A vendégek a legfinomabb nedűk között válogathatnak, a háttérben pedig hamisítatlan retro slágerek szólnak majd a színpadon megforduló zenészek jóvoltából.

A magyar tenger legnagyobb szabadstrandján minőségi gasztronómia és hatalmas sörválaszték fogadja a látogatókat augusztus 1-je és 4-e között. A 2-án esedékes Nemzetközi Sörnap jegyében a környező országok kézműves sörei is kiállításra kerülnek.

A 2016-os veszprémi Auer Fesztiválon megalakult trió missziója felhívni a közönség figyelmét a világhírű hegedűművész és karmester, Auer Lipót munkásságának jelentőségére. Koncertjükön ezúttal Beethoven és Dvořák egy-egy műve hangzik majd el.

Az immár 10 éve, egy házibuliból indult rendezvényen a jazz műfaja előtt tiszteleg egész Balatongyörök. Augusztus 1-jén Dániel Balázs és Pleszkán Écska mutatkozik be a nagyérdemű előtt, 8-án jelenlegi és egykori polgármesterek állnak majd össze egy közös örömzenélésre, a 17-ei záróeseményen pedig egy kis műfaji kitekintést tehetünk a blues berkeibe.

Paloznak gazdag élővilágú partján evezhetünk végig egy SUP tetején a hónap folyamán 4 alkalommal, hogy új perspektívából élvezzük a meseszép naplementét és a természet megnyugtató erejét. A túrára kezdők is jelentkezhetnek! Találkozó az alsóörsi Pelso Campingnél.

Az apró település legszebb kincseit barangolhatjuk végig egy vezetett séta keretében, mely a falu műemlékei és természeti szépségei mellett az Öreg-hegy régi présházaiba is betekintést nyújt az érdeklődőknek. Ráadásként, a 4 órás program második felében még a különleges, örvényesi aprópecsenye megkóstolására is lehetőségünk nyílik.

A milliós nézettségű videoklipekkel rendelkező Follow The Flow első alkalommal koncertezik a siófoki Plázson. A srácok nemrég megjelent debütáló albumuk minden slágerét előadják majd az este folyamán, így garantáltan hatalmas buli vár ránk!

Augusztusban is folytatódik a szigligeti vár koncertsorozata. 3-án a Szabó Balázs Bandája, 10-én a Bagossy Brothers Company, 16-án pedig a Hooligans zenél majd az exkluzív helyszínen.

Új helyszínek és új élmények várnak ránk a Badacsony Régióban a környéket felfedező kirándulásokon. A kínálatban szerepel madarász-, holdfény-, kilátó-, illetve tanösvény túra is, melyekre jelentkezni a helyi Tourinform irodában lehet.

Közkedvelt színészek és fergeteges vígjátékok várják a Siófokon nyaralókat a fővárosi Játékszín jóvoltából augusztusban is. 3-án a nemrég a mozivásznon is debütált Kölcsönlakást, 24-én pedig Bánsági Ildikó főszereplésével a Mennyei hangot láthatjuk.

Augusztus 4-én veterán autók lepik el Balatonfűzfőt. A szervezők nagyszabású felvonulással és sok más programmal is kedveskednek majd a vendégeknek.

Rutkai Bori humortól és nyelvi leleményességtől szikrázó dalai és saját kezűleg készített bábjai szórakoztatják majd a legkisebbeket augusztus 9-én Balatonbogláron. Érkezik a Sárkányjárgány, Rizibizi néni, sőt a Hordozható Tábortűz fényében még különleges repülő lényekkel is találkozhatnak az apróságok.

A helyi tradíciókat képviselő termelők legfinomabb borai mutatkoznak be Balatongyörökön a tóparti platánsoron felállított standokban a XVI. Györöki Bor és Dal Fesztivál keretében. A programkínálatban koncerteket is találunk, többek között a Swing a’la Django és a Roy és Ádám Trió jóvoltából.

Az augusztusban érkező Perseidák hullócsillagraj megtekintéséhez nyújt tökéletes helyszínt az eplényi sípálya, mely a hónapban meghosszabbított nyitva tartással vár bennünket. Erdei környezetben, fényszennyezés-mentesen a Balaton környékén itt élvezhető legjobban a gyönyörű égi jelenség.

Keszthely főterén kerül megrendezésre a helyi gasztronómia bemutatására szakosodott háromnapos fesztivál, melynek időtartama alatt a terület még látványos falfestésekkel is színesedik. A színpadon koncertek is láthatóak majd, pl. a Stereo Swing jóvoltából.

Füred ikonikus része, a Tagore sétány 3 héten keresztül díjnyertes borokkal és ingyenes koncertekkel várja a környéken nyaralókat. Fellép többek között Sena, érkezik a Magashegyi Underground, sőt a a Kelemen Kabátban formáció is tiszteletét teszi a borfesztiválon.

Tímár Péter kultuszfilmje, az 1962-ben játszódó Csinibaba elevenedik meg Alsóörsön augusztus 10-én a Pannon Várszínház jóvoltából. Jegyek az előadásra itt válthatók!

A Mitiszol? életérzés egy napra a Káli medencébe költözik. A minőségi borokat a szentbékkállai templom lábánál fekvő Pegazus udvarán kóstolhatjuk majd meg, a jó hangulatról pedig a Moonbase Patel Disco DJ párosa gondoskodik.

Csányi Sándor egyszemélyes kultkikötős vígjátéka augusztus 10-én a Siófoki Szabadtéri Színpad közönségét is meghódítja. A művész előadásában nyolc különböző karakter bőrébe bújva boncolgat párkapcsolati kérdéseket, miközben természetesen a rekeszizmunkat is alaposan megdolgoztatja.

A veszprémi Hangvillában közel 200 társasjátékot próbálhatunk ki díjmentesen augusztus 11-én 13 és 19 óra között. A vendégek tombolasorsoláson is részt vesznek, melyről további szuper társasokkal térhetnek majd haza.

Rendhagyó helyszínen, egy cirkuszi sátorban találkozhatunk Balatonlellén a Budapest Bár zenekarral. A dalok közben a 25 éves Magyar Nemzeti Cirkusz exkluzív műsorszámokkal kedveskedik a közönségnek, a zenekar pedig még meglepetésekkel is készül az estére.

Klasszikus zene, barokk koncertek, argentin tangó és örökzöld dallamok is megjelennek augusztus 13-án és 19-én Balatonföldváron a Zenei Esték rendezvénysorozaton. A koncertek mindegyike díjmentesen látogatható!

Molnár Ferenc világhírű története, a Pál utcai fiúk az elmúlt években újra meghódította az országot. Az előadást augusztus 15-én a Pannon Várszínház hozza el a keszthelyi Balaton Színházba, hogy a helyi közönség is együtt énekelhesse Dés László és Geszti Péter mesteri szerzeményeit.

Helyi és országosan ismert zenészek szórakoztatják majd Tapolcán a közönséget 6 napon keresztül, a borkínálatban pedig a legfinomabb termékek széles választékával találkozhatunk. Tapolcára jön többek között a Vad Fruttik, ByeAlex és a Slepp, a Lóci Játszik, valamint Torres Dani is.

Az ír származású, EMeRTon díjas Jamie Winchester az örvényesi Balaton Bárban egy szál gitárral ad koncertet augusztus 16-án. Az előadó gyönyörű hangja és a meghitt akusztikus dallamok garantáltan bearanyozzák majd az esténket.

43. alkalommal rendeznek augusztus végén szüreti fesztivált Balatonbogláron. 3 színpadon, 5 napon keresztül a legkedveltebb zenekarok váltják majd egymást; újításként pedig a Dél-Balatoni Borvidék minőségi termékein túl az ország más boros régióiból is érkeznek kóstolandó finomságok. A koncertkínálatban megtalálható a PASO, a Paddy and The Rats, a USEME és a legendás Bikini együttes is.

Prémium borok és hangulatos koncertek várják Hévíz vendégeit az államalapítás ünnepének hétvégéjén. A hévízi borünnepen köszönti augusztus 20-át a Neoton Família, jön a Fourtissimo és a Sárik Péter Trió, sőt a hagyományos tűzijáték sem marad majd el.

Siófokon is lesz tematikus rendezvény augusztus 20-a alkalmából. A hajóállomáson számtalan ingyenes koncert és gasztronómiai különlegességek várják a látogatókat, akik ezúttal házi kedvenceiket is magukkal hozhatják.

Haddaway, Groove Coverage, Kozmix, Animal Cannibals, UFO és még sokan mások – ez a Balatoni Retro Láz a Plázson. Ha tökéletes nyárzáró programot keresel, válts jegyet az estére még ma az alábbi weboldalon!

A nyár legjobb vízparti kutyás buliján agility-bemutatókat és tematikus szakmai előadásokat láthatunk majd, sőt még egy nagyszabású jótékonysági akcióban is részt vehetünk! Jelen lesz továbbá a Hortobágyi Madár Park munkatársa, illetve kutyatartáshoz kapcsolódó termékek vásárlására is nyílik majd lehetőség.

Németországból érkezik az idei Gold Beach Electronic Fest sztárfellépője a siófoki Plázsra, aki minden bizonnyal hatalmas bulit csap majd a Balaton partján. Az est folyamán a hazai DJ-szférából többek között Nigel Stately és Rick Sawyer mutatkozik be.

Augusztus 18-án kerül megrendezésre a Nemzeti Vágta gyenesdiási futama. A Faludi-síkon kialakított versenypályán szervezett futamok mellett további programok is várják majd az érdeklődőket.

Tökéletes vasárnapunk lehet augusztus 18-án, amennyiben ellátogatunk Hegymagasra, a PAP Wines borteraszára. Gyönyörű kilátás, szuper zene és természetesen a legfinomabb borok és gasztronómiai különlegességek várnak ránk a helyszínen délután 2 és este 22 óra között.

Oberfrank Pál és Szalay Bence főszereplésével kerül színpadra a Jászai-díjas Anger Zsolt Esőember című színdarabja, mely egy tipikus “korunk gyermeke” karakter történetét tárja majd a nézők elé.

Délelőtt 11-től deepWORK jóga, később pedig finom falatok és ízletes 2HA borok várnak minden érdeklődőt Hegymagasra, a már hagyományos augusztus 20-ai programsorozatban. Az esti órákban természetesen tűzijáték is lesz!

Augusztus 20-át Balatonbogláron ünnepli a folk zenei színtér kiemelt szereplője, a Kerekes Band. Vendégük ezúttal a Nemzeti Táncegyüttes szólistája, Fekete Bence lesz.

Csukás István legismertebb karakteréről szóló mesejátékát az íróról elnevezett szárszói színházban tekinthetik meg kicsik és nagyok Bárány Gergely főszereplésével. Az előadást Háda János rendezte.

2019-ben a Petőfi Zenei Díj nagyszabású gálaműsorával és a Balaton legnagyobb tűzijátékával nyit a STRAND Fesztivál. Az ötnapos rendezvényen világsztárok is szép számmal fellépnek. Érkezik pl. John Newman, Anne-Marie és a Bastille, de a hazai kedvencek koncertjeire is bulizhatunk majd.

Ahogyan azt már a fesztiválozók megszokhatták a STRAND-dal egy időben a B my Lake is megrendezésre kerül Zamárdiban. Az elektronikus zenei színtér legnagyobb nevei biztosan itt lesznek, ugye te sem maradsz ki a buliból?

Nagyvázsonytól Bodajkig futva fedezhetjük fel a Bakonyt az augusztus végén megrendezett ötödik CoffeeRUN jóvoltából. A távok egyéni, páros és csapatos formában is teljesíthetők!

Ha szeretnél jótékonykodni is, miközben sportolsz, a Dűlőre Futunk a neked való esemény! 12 kilométernyi futás vár rád egyéniben vagy váltóban, nevezési díjad pedig garantáltan jó helyre kerül majd.

Balatonfüred egyik legszebb kávézójának teraszán ad különleges hangulatú koncertet Király Viktor augusztus 29-én. Az Amerikát is megjárt énekes 20:30-tól várja a közönséget a Karolina Kávéházban.

Kerüld meg az egész Balatont egy SUP tetején evezve! Körülbelül 25 kilométernyi táv vár rád, úgyhogy nem árt ha már most elkezdesz gyakorolni a nyár utolsó napján teljesítendő kihívásra!

A régi szüretek hangulatát idézi meg a györöki esemény, melyen a hagyományokhoz híven számos koncert és ügyességi játék várja az érdeklődőket. Sőt, délelőtt még halászléfőző-fesztivált is rendeznek a helyszínen, az elkészült művekből pedig adott a kóstolási lehetőség.