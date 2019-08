Az államalapítás ünnepén, és az azt megelőző napokban dúskálni fogunk a programokban Budapesten. Ha a fővárosban töltöd az augusztus 20-ai hosszú hétvégét, csekkold a Funzine javaslatait!

Nem zavar a hosszas sorban állás? Biztosan tudod, hogy 2019. augusztus 20-án a város (és az ország) legtöbb múzeumában nem kell belépőt fizetni a nemzeti ünnepeken, de ilyenkor elözönlik az emberek a helyeket. Ha belefér az idődbe és a tumultus sem zavar, itt az idő, hogy megnézd a koronát az Országházban, vagy ellátogass a Sziklakórház Atombunker Múzeumba. (Utóbbi előregisztrációt igénylő programokat ajánl, korlátozott résztvevői számmal.) Válassz úti célt és menj biztosra; látogasd meg az adott múzeum weboldalát, ahol minden tudnivalót megtalálsz.

„Isten éltessen Magyarország!” ünnepi programsorozat

Augusztus 19., 18.00 óra

Ökumenikus-hálaadó istentiszteletet tartanak az állami ünnep előestéjén, a fasori evangélikus templomban.

Augusztus 20., 8.00- 21.00 óra

Az állami ünnepségsorozat zászlófelvonulással kezdődik a Kossuth téren, majd 9.15-től a Duna fölött röpködő gépek légiparádéjában gyönyörködhetünk. Az 50 percesre tervezett programon tizennégy repülőgép vesz részt, köztük Gripenek és helikopterek, de motorcsónakokat is láthatnak majd a nézők.

A Szent Korona 9.30-tól látogatható, 17.00 órától Szent Jobb körmenet kezdődik a Szent István Bazilikában. A ünnep szokás szerint a 21.00 órakor kezdődő, látványos tűzijáték show-val ér véget. Meglepetéssel is készülnek a szervezők, aminek részleteit teljes titokban tartanak. (A fellövés helyszíneiért és technikai részletekért kattints ide!)

Ünnepi programok Budán (augusztus 18-19-20.)

Magyar Ízek Utcája

Téma: magyar konyhák a Kárpát-medencében, ennek megfelelően lesz puliszka Pusztinából, öhön az Alföldről, káposztaleves a Felvidékről, dödölle az Őrségből, paradicsomos töltött káposzta Szatmárból, halászlé a Dél-Duna környékéről, birkapörkölt Karcagról, káposztás paszuly Kárpátaljáról. A Várkert Bazár környékét pár napig istenien finom illatok töltik meg, és a hagyományos étkek mellett meg lehet kóstolni Magyarország tortáját, Magyarország cukormentes tortáját és a Szent István-napi kenyeret is. Menj és kóstolj, valódi gasztronómiai kavalkád várható!

Mesterségek Ünnepe

Augusztus 17-20. között 33. alkalommal rendezik meg az ország legnagyobb népművészeti fesztiválját és vásárát, a Mesterségek Ünnepét. A Budavári Palotában szervezett, hajdani vásárok hangulatát idéző fesztivál az év várva várt családi rendezvénye, ahol bemutatkozhatnak a míves magyar népművészet legkiválóbb képviselői. Az idei díszvendég Japán, a kiemelt téma a hagyományos lábbeli készítés lesz. A remek nép- és világzenei kínálat mellett utánozhatatlan vásári hangulatra számíthatsz! (Részletek: itt!)

Zenei felhozatal

Augusztus 18-án a Clark színpadon lép fel sok más mellett a Beatrice és Deák Bill Gyula, egy nappal később Vastag Csaba, Kovács Kati, a Parno Graszt, a Supernem, és a Hooligans szórakoztatja a látogatókat. A zárónapon koncertet ad például a Csík Zenekar és a Bagossy Brothers Company. Lesz továbbá kutyás kitelepülés és véradás is. (A teljes program: itt.)

Úton van a Cziffra központ roadshow

(augusztus 17., 14.00 óra, Mesterségek Ünnepe – Savoyai terasz, Folkkocsma)

14.00 – A Snétberger Zenei Tehetség Központ jazz koncertje

A központ számos hazai és külföldi fellépésben vállal közreműködést, lényeges tapasztalatszerzési lehetőséget teremtve ezzel a fiatal tehetségek számára. A Mesterségek Ünnepén virtuóz jazz koncerttel lépnek fel.

15.00 – Romani Design divatbemutató

A nemzetközi divatiparban is nagy reflektorfényt kapott Romani Design legújabb kollekciója, a Vintage darabjai mellett a Romani korábbi ikonikus összeállításait is megcsodálhatják a látogatók.

16.30 – Sárközy Lajos és zenekara

A számos díjat magáénak tudó zenekar már 5 éve játszik együtt, és állandó fellépője Magyarország legnevesebb fesztiváljainak.

17.00 – A hagyományos roma mesterségek és a design – Kerekasztal-beszélgetés

Beszélgetőpartnerek: Varga Erika (Romani Design), Kakas József (kosárfonó mester), Gergely István (kézműves), Békés Megyei Népművészeti Egyesület, moderátor: Káli-Horváth Kálmán, a Cziffra Művészeti Központ művészeti tanácsadó testületének tagja.

Programok a Városligetben (augusztus 17-18-19-20.)

Egész napos vidámpark, légvárak, játékok, és sztárfellépők várják a gyermekes családokat, és hogy bírjátok az iramot, ízletes falatokban, frissítő italokban sem lesz hiány. Délelőttönként gyerekprogramokat, délután ismert hazai előadók koncertjeit hozzák tető alá. A teljes programbontást itt találod.

Családi hétvége a Miniverzumban (Augusztus 17-18-19-20.)

A családokat célozza meg programsorozatával a Miniverzum! Augusztus 17 és 20 között egy-egy napot a feltalálóknak, az állatoknak, és a meséknek dedikálnak a szervezők, az adott témához kapcsolódó tematikus programokkal. A gyerekek kipróbálhatjátok a kisvasutat, állatokat és mesehősöket formázhatnak, kvízjátékban vehetnek részt. A legkisebbeket játszóház is várja! Részletek: itt.

Ötödik alkalommal rendezik meg a hagyományos módon kenyeret készítők találkozóját Budapesten, a MOMKultban. A találkozó és ingyenes családi nap alkalmával megmérettetésen vehetnek részt a nevezők. Az erőpróbán az otthonsütők és a pékségek négy kategóriában szabadon indulhatnak, a legjobbnak tartott alkotásokat oklevéllel jutalmazza a szakmai zsűri. Kategóriánként 1 jelöltet illet meg a zsűri elismerése, aki ezt az oklevelet egy évig szabadon használtatja.

Gepostet von Kenyerlelke am Dienstag, 9. Juli 2019

Augusztus 20.

Ha szereted az élőzenét és az ínyenc ételeket, akkor a Jardinette-ben a helyed! Gondolj csak a pezsgő déli éttermekre, ahol csodás gitárjáték és éneklés teszi felszabadulttá az estét… most ezt az élményt Buda szívében is megtapasztalhatod. A Jardinette Akusztik programsorozat alkalmaival különböző műfajú könnyed hangulatú élőzene vár mindenkit, aki szeretne egy kellemes vacsorát eltölteni.

Ünnepi szaunaest a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben

Különleges programra invitálják a szaunázást kedvelő közönséget augusztus 20-án. Jelige: 1 Este, 3 Mester, 3 Szauna, 12 Szaunaprogram. Köszönj el a méreganyagoktól az államalapítás ünnepén! A programokról itt tájékozódhatsz.

Tűzijáték a város tetején

A magyar államalapítás ünnepén az alkalomhoz illő ünnepi vacsorával várja vendégeit a Hotel President Budapest. Az ízletes ételeket mellett megcsodálhatják az év leglátványosabb tűzijátékát a város legmagasabb tetőteraszáról, amíg Budapest nevezetességeiben és a naplementében is gyönyörködhetnek. A részletekről itt, menüről bővebbe ide kattintva olvashatsz!

Augusztus 20-án déltől nappali örömzenését fogadja majd a Kabinba látogató bulifenevadakat. A szabadtéri bulin friss grillételekkel, frissítő italokkal, és persze remek zenékkel állnak majd a vendégek rendelkezésére. A lemezjátszók mögött Metha, Datasoul és Robert Makai biztosan ott lesznek! Karszalagot a helyszínen, 1200 HUF-ért tudtok vásárolni.

Borjour & tűzijátéknézés hajóról

A Borjour Borhajó (Zsófia Rendezvényhajó) hatalmas tetőteraszán korlátlan bor- és pezsgőkóstolóval egybekötött tűzijáték lesre várnak. A kiállítók sora folyamatosan bővül! Aki már biztosan ott lesz: Gancia Pezsgőház, Gallay Kézműves Pince, Jackfall Bormanufaktúra/ Winery. További információ és jegyárak: itt.

MSLT Csikóchampionátus a Nemzeti Lovardában

Remek programot ajánlunk a lovak és a lovaglás szerelmeseinek! Magyarország legnagyobb csikókat bemutató rendezvényére a Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete szervezésében augusztus 20-án a Nemzeti Lovardában kerül sor. A belépés ingyenes, további részletek itt.

Véradás a Széchenyi Fürdőben

Nemzeti ünnepünk alkalmat teremt arra, hogy a szórakozáson kívül jót is tegyél. Augusztus 20-án 11.00 – 17.00-ig Széchenyi Gyógyfürdő és uszoda márvány termében várják a váradókat. Részletek: itt.

Petőfi Zenei Díj 2019 átadó

Kapcsolódj ki, kapcsolódj be! Nem budapesti program, de Budapestről is követhető, ezért került be ajánlónkba a Petőfi Zenei Díj átadó ceremóniája. Az elismerést 11 kategóriában Zamárdiban, a Strand Fesztivál nyitónapján osztják ki a legjobbaknak. A showt idén is élőben közvetíti az M2 Petőfi TV és a petofilive.hu.

Korán kelők, figyelem! A SUP Budapest hajnali evezést szervez a Római-partról a város szívébe. A Duna ekkor a legnyugodtabb, legszebb, még nem zavarják vizét a hajók, így bátran beevezhettek a belvárosig. Azt ígérik: a napfelkelte látványa kárpótolni fog a korai kelésért. Részvétel: a túra ára tőlük bérelt felszereléssel 6.000 HUF, saját felszereléssel 3.000 HUF. Mentőmellény kötelező, a tőlük deszkát bérlőknek biztosítják.

Sportban az igazság? A világ legjobb ifjúsági úszói ugranak vízbe a Duna Arénában augusztus 20-25 között. Teremtsünk olyan hangulatot, mint 2 évvel ezelőtt, szurkoljunk együtt a magyaroknak, hogy minél jobb eredményeket érjenek el! Jegyár: 500 HUF-tól! Az eseménnyel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért kattints ide!

Trikolor italdesszert a Cafe Freiben (augusztus 20-ig)

Frei Tamás kávézólánca hideg csepegtetett kávé zöld mentával + tejszín + tejszínes meggy rétegezésével édes ünnepi finomságot kreált, amely a Cafe Frei vendégei számára augusztus 20-ig érhető el. A pezsgős pohárban felszolgált új kávédesszert, a MAGYAR TRIKOLOR nevű ital már kapható az ország összes Cafe Frei kávézójában.

A cikk folyamatosan frissül…