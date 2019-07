Régi vásárok varázslatos hangulata a 33. Mesterségek Ünnepén

Augusztus 17-20. között 33. alkalommal rendezik meg az ország legnagyobb népművészeti fesztiválját és vásárát, a Mesterségek Ünnepét. A Budapest legszebb helyszínén, a Budavári Palotában szervezett, hajdani vásárok hangulatát idéző fesztivál az év várva várt családi rendezvénye, idei díszvendég Japán, kiemelt téma a hagyományos lábbeli készítés lesz.

Augusztus 17-20-ig a Budavári Palota varázslatos fesztiválhelyszínné változik, ahol a míves magyar népművészet legkiválóbb képviselői mutatkoznak be. Első alkalommal nyitják meg a folk kocsmát mesemondókkal, énektanítással, folk karaokeval, míg a rendezvényen kikiáltók, gólyalábasok, mutatványosok teremtenek majd utánozhatatlan vásári hangulatot, és a nép- és világzene legjobbjai lépnek fel nap, mint nap két színpadon.

A több mint 800 magyar és majd 200 külföldi mester látványműhelyekben mutatja be a kézműves mesterség csínját-bínját, de különösen nagy hangsúly esik idei kiemelt témánkra is, a hagyományos lábbeli készítésre. A látogatók a tutyitól a szegedi papucson keresztül a csizmáig változatos formában találkozhatnak napjaink és a régi idők lábbelijeivel. Lesz divatbemutató is, és az is kiderül, hogyan értelmezik újjá a hagyományos lábbeliket a kortárs magyar cipőtervezők. Bemutatkozik a világ legjobb cipésze, aki a különlegesebb lábbelikhez akár krokodil-, lazac-, cápa-, rája-, strucc-, vagy angolnabőrt is használ. A cipőkészítő műhelyben kipróbálható a hagyományos faszegeléses technika, a kézi bőrvarrás, és lesz tanoncképzés, hétmérföldes csizma és egy hatalmas szegedi papucs is.

Idén is egy igazi nemzetközi fesztivál várja a látogatókat: a 33. Mesterségek Ünnepének díszvendége Japán lesz, emellett tíz országból érkeznek kézművesek a rendezvényre. A fesztivál látogatói megismerkedhetnek a hagyományos japán kézművességgel, a mindennapok szokásaival. Lesz kimonóbemutató, taiko dobkoncert, harci bemutató, csodaszép legyezőkben, japán lábbelikben és kerámiákban gyönyörködhetnek, megismerhetik a furosiki batyut, a kokesi babát, kipróbálhatják a pecsét készítést és a japán konyhaművészet remekeit is. A japán mesterek által egy egzotikus, ismeretlen, távoli világ tárul ki számunkra.

Ünnepeljük együtt a sok évszázados tudást hordozó népi mesterségeket és a kézműves közösségeket! Mindenkit szeretettel vár a nyár egyik kihagyhatatlan családi fesztiválja, a 33. Mesterségek Ünnepe!

További információ a www.mestersegekunnepe.hu oldalon.